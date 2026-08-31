Vaudoise Assurances
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Lausanne, 31. August 2026 - Das Hagelunwetter vom 28. August 2026 in den Regionen Aarau, Olten, Solothurn und Zürich hat zahlreiche Schäden an Fahrzeugen verursacht. Im Sinne ihrer Werte nah, vertrauenswürdig, menschlich und proaktiv richtet die Vaudoise mehrere Expertise-Zentren ein und unterstützt so Kundinnen und Kunden, deren Fahrzeug beschädigt wurde.
Der Vaudoise wurden bereits über 650 beschädigte Fahrzeuge gemeldet. Aufgrund dieses ersten Anhaltspunkts und angesichts des starken Hagels vom 28. August 2026 erwarten wir in den nächsten Tagen weitere Meldungen von über 2 000 beschädigten Fahrzeugen, mit einem Schadenwert von CHF 10 Millionen.
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Die Gruppe Vaudoise Versicherungen
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Vaudoise Assurances
|Place de Milan
|1001 Lausanne
|Schweiz
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|0216188080
|E-Mail:
|info@vaudoise.ch
|Internet:
|www.vaudoise.ch
|ISIN:
|CH0021545667
|Valorennummer:
|2154566
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
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|2391234
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2391234 31.08.2026 CET/CEST