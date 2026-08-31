DJ PTA-Adhoc: Peach Property Group AG: Vorläufige Zahlen zum 1. Halbjahr zeigen klare operative Verbesserung - Prognose 2026 bestätigt

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Peach Property Group AG: Vorläufige Zahlen zum 1. Halbjahr zeigen klare operative Verbesserung - Prognose 2026 bestätigt

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Zürich (pta000/31.08.2026/18:45 UTC+2)

(Alle Angaben zu den Geschäftszahlen des ersten Halbjahres 2026 sind vorläufig)

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

• Durchschnittliche Nettokaltmiete im Strategic Portfolio steigt auf EUR 6,68/m(2); Leerstandsquote fasthalbiert und sinkt auf 3,3 % • NOI-Marge des Strategic Portfolio verbessert sich auf rund 75 % • Adjusted EBITDA der Gruppe steigt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 25 % auf rund EUR 30 Mio. • Funds from Operations (FFO) im ersten Halbjahr trotz Verkäufen stabil bei rund EUR 9 Mio. • Portfolioverkauf aus Dezember 2025 mehrheitlich vollzogen; zusätzlich 292 Einheiten veräussert undweitere 359 Einheiten notariell beurkundet • Rückführung von Krediten in Höhe von rund EUR 170 Mio.; Loan-to-Value Ratio sinkt auf rund 45 % • Veräusserung der Schweizer Projektentwicklung Peninsula weitgehend abgeschlossen • Positive operative Entwicklung unterstützt die Umsetzung der Strategie 2028

Die Peach Property Group AG (<> oder die <>), ein Immobilieninvestor mit Fokus auf Mietwohnungen in Deutschland, hat auf Basis vorläufiger Zahlen ihre operative Entwicklung im ersten Halbjahr 2026 weiter verbessert.

Strategic Portfolio steigert Profitabilität und entwickelt sich planmässig

Zum 30. Juni 2026 umfasst das Strategic Portfolio rund 16.200 Wohneinheiten, dies entspricht 80 % des Gesamtportfolios sowie rund 85 % der gesamten Mietfläche. Der Marktwert des Kernportfolios beläuft sich zum 30. Juni 2026 auf rund EUR 1,5 Mrd. bei einem Gesamtwert von gut EUR 1,8 Mrd. Die durchschnittliche Nettokaltmiete im Strategic Portfolio erhöhte sich auf EUR 6,68/m(2) nach EUR 6,47/m(2) zum 30. Juni 2025. Dies entspricht einer Steigerung von 3,2 %. Die durchschnittliche Marktmiete im Kernportfolio lag zum Berichtsstichtag bei EUR 7,54/m(2) (30. Juni 2025: EUR 7,38/m(2)). Daraus ergibt sich ein zusätzliches Mietsteigerungspotenzial von circa 13 %. Die Nettomieteinnahmen entwickelten sich auf Like-for-like-Basis positiv und erhöhten sich um 5,1 % auf EUR 42,3 Mio. Gleichzeitig konnte die Leerstandsquote im Strategic Portfolio auf Basis der Sollmiete auf 3,3 %, nach 6,3 % zum 30. Juni 2025 reduziert werden. Das NOI des Strategic Portfolio liegt bei rund EUR 32 Mio. (nach EUR 29,5 Mio. zum 30. Juni 2025). Dies entspricht einer Verbesserung der NOI-Marge auf 75 % und unterstreicht die steigende operative Profitabilität des Strategic Portfolios.

Der Adjusted EBITDA zum 30. Juni 2026 beläuft sich auf Gruppenebene auf rund EUR 30 Mio. (30. Juni 2025: EUR 23,8 Mio.). Der FFO der Gruppe erreichte im ersten Halbjahr 2026 rund EUR 9 Mio. und liegt damit auf Kurs für die Guidance von EUR 17 Mio. bis EUR 19 Mio. für das Geschäftsjahr 2026. Diese Entwicklung bestätigt die Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr.

Non-Strategic Portfolio konsequent reduziert

Der im Dezember 2025 beurkundete Verkauf von rund 2.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten wurde im ersten Halbjahr 2026 mehrheitlich vollzogen. Mehr als 85 % der Kaufpreiserlöse wurden bereits vereinnahmt. Dies führte zu einem Netto-Mittelzufluss von mehr als EUR 40 Mio. Zusätzlich wurden zahlreiche Einzel- und Portfoliotransaktionen umgesetzt. Insgesamt wurden weitere 292 Einheiten übertragen und zusätzliche 359 Einheiten wurden bereits notariell beurkundet. Unter Berücksichtigung sämtlicher notariell beurkundeter Verkäufe umfasst das verbleibende Non-Strategic Portfolio noch rund 3.000 Einheiten mit einem Marktwert von circa EUR 185 Mio. Zum 31. Dezember 2025 bestand dieses Portfolio noch aus 5.399 Einheiten.

Schweizer Projektentwicklung vor Abschluss

Die Veräusserung der Schweizer Projektentwicklung Peninsula befindet sich auf der Zielgeraden. Sämtliche Wohneinheiten sind mittlerweile verkauft, der überwiegende Teil wurde bereits an die jeweiligen Käufer übergeben. Die vollständige Rückführung der projektbezogenen Finanzierung wird bis Ende 2026 erwartet. Auch die verbleibenden Renditeliegenschaften in Wädenswil konnten Anfang Juli verkauft werden. Mit dem Vollzug der Transaktion wird in der zweiten Jahreshälfte gerechnet.

Kapitalstruktur weiter vereinfacht

Infolge der Verkäufe konnten in der ersten Jahreshälfte Kredite in Höhe von rund EUR 170 Mio. getilgt werden. Unter anderem wurde nach dem erfolgreichen Tender Offer im März 2026 der verbleibende Betrag von CHF 34,88 Mio. der im Mai 2026 fälligen Wandelanleihe vollständig zurückgeführt. Insgesamt konnte die Gruppe durch diese Massnahmen das Fälligkeitsprofil ihrer Finanzverbindlichkeiten weiter verbessern. Die nächste planmässige Kreditfälligkeit in Höhe von rund EUR 60 Mio. steht erst im März 2028 an. Der Loan-to-Value reduzierte sich auf rund 45 %, gegenüber 49,2 % zum 31. Dezember 2025. Die Gesellschaft hält unverändert an ihrem mittelfristigen Ziel fest, den LTV dauerhaft auf unter 45 % zu senken. Die Bewertung des Portfolios ist aufgrund von Investitionen und operativen Verbesserungen um rund 1 % gestiegen.

Ausblick 2026

Die Peach Property Group bestätigt ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Unverändert erwartet die Gesellschaft einen FFO von EUR 17 Mio. bis EUR 19 Mio., ein Like-for-like-Mietwachstum im Strategic Portfolio von rund 6,0 % sowie eine Reduzierung der Leerstandsquote im Strategic Portfolio auf rund 3,5 % für das Geschäftsjahr 2026. Dies würde einer Leerstandsquote von 2,8 % zum Jahresende 2026 entsprechen. Die operativen Verbesserungen sollen sich im weiteren Jahresverlauf zunehmend in einer höheren Profitabilität niederschlagen. Unter anderem getrieben von weiterem Mietwachstum und sinkenden Leerständen stehen dabei die Verbesserung der NOI-Marge, eine Steigerung der Mieteinnahmen sowie die weitere Vereinfachung der Kapitalstruktur im Vordergrund.

Den insgesamt positiven Trend nimmt der Verwaltungsrat der Gesellschaft zum Anlass, eine Evaluierung strategischer Optionen für die zukünftige Ausrichtung der Gesellschaft unter Einbindung externer Berater einzuleiten. Der Prozess befindet sich in einem frühen Stadium. Es bestehen derzeit keine Gewissheit und keine Zusicherung, dass der Prozess zu einer Transaktion oder einem sonstigen strategischen Schritt führen wird. Der Verwaltungsrat wird die Ergebnisse dieses Prozesses zu gegebener Zeit beurteilen und unter Berücksichtigung der Interessen der Gesellschaft sowie ihrer Aktionärinnen und Aktionäre über allfällige weitere Schritte entscheiden. Eine allfällige Unterrichtung des Marktes erfolgt in Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen und regulatorischen Vorschriften.

Gerald Klinck, Chief Executive Officer und Chief Financial Officer der Peach Property Group: <>

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Gerald Klinck, Chief Executive Officer und Chief Financial Officer

+41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

Rosenberg Strategic Communications GmbH & Co. KG

Jorg Keller, Director

+49 151 61527741 | j.keller@rosenbergsc.com

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für die Bedürfnisse der Mieter, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab, während Digitalisierung und Nachhaltigkeit das operative Geschäft prägen. Das Portfolio besteht aus renditestarken Objekten, typischerweise in deutschen Tier-II-Städten im Einzugsgebiet von Ballungszentren. Die Aktivitäten erstrecken sich daher über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Standortbewertung und Akquisition über das aktive Asset Management bis hin zur Vermietung oder dem Verkauf von Immobilien. Darüber hinaus entwickelt die Gruppe ausgewählte Objekte in der Schweiz für den Verkauf als Eigentumswohnungen, wobei das Entwicklungsprojekt "Peninsula Wädenswil" das letzte derartige Projekt ist.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Michael Zahn (Präsident), Cyrill Schneuwly, Beat Frischknecht, Urs Meister und Alexander Hesse.

Weitere Informationen unter https://peachproperty.com

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Aussender: Peach Property Group AG Neptunstrasse 96 8032 Zürich Schweiz Ansprechpartner: Gerald Klinck Tel.: +41 44 485 50 00 E-Mail: investors@peachproperty.com Website: www.peachproperty.com ISIN(s): CH0118530366 (Aktie) Börse(n): SIX Swiss Exchange; Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart, Tradegate BSX

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August 31, 2026 12:45 ET (16:45 GMT)