Der Goldpreis hat in den vergangenen Wochen eine starke Performance gezeigt. Die Zeit der Korrektur scheint nun vorbei zu sein. Viele Anleger hatten im Frühling Gewinne mitgenommen, nachdem der Dollar im Zuge des Kriegs am Persischen Golfs erstarkt war. Dies war ohnehin ein irrationales Verhalten, da die Probleme, die zu einer stetigen Flucht in Gold geführt haben, nicht gelöst wurden. Vielmehr stehen die Kapitalmärkte nun vor dem gleichen Berg. Die Renditen der US-Staatsanleihen steigen, weil die Märkte nicht mehr bereit sind, das Land so günstig zu finanzieren. Inzwischen hat der Schuldenberg die Marke von 40 Bio. USD überschritten. Binnen fünf Jahren sind damit die Verbindlichkeiten der USA um fast ein Drittel gestiegen. Diese Bonds werden wohl niemals zurückgezahlt werden, sondern weginflationiert. Und das macht Gold so stark: Der nun wieder höhere Preis treibt aber auch die Bewertungen der Goldaktien an. Jede Unze, die aus dem Boden kommt, ist im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert. Wir blicken deshalb auf die Aktien von Aya Gold & Silver, Lahontan Gold und Perseus Mining.

Enthaltene Werte: AU000000PRU3,CA05466C1095,CA50732M1014

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