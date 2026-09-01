Psychedelika auf dem Sprung in die Regelversorgung - wie weit ist Australien wirklich?

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Die TGA lockert die Vorgaben für autorisierte Verschreiber - ein Nischenmarkt bewegt sich Richtung Mainstream

Psychedelisch-gestützte Therapien haben in den vergangenen Jahren einen ungewöhnlichen Weg zurückgelegt: von einer Substanzklasse, die jahrzehntelang unter strikten Betäubungsmittelregimen stand, hin zu einem regulierten Behandlungsansatz, der in einzelnen Ländern erste Zulassungspfade durchläuft. Australien war 2023 das erste Land weltweit, das MDMA- und Psilocybin-gestützte Therapien für spezifische Indikationen freigab. Seither testet der Markt, wie sich dieser regulatorische Vorsprung in eine belastbare Versorgungsstruktur übersetzen lässt.

Ein aktueller Vorstoß der australischen Arzneimittelbehörde Therapeutic Goods Administration (TGA) markiert den nächsten Schritt: Die Behörde hat Empfehlungen zur Lockerung der Vorgaben für sogenannte Authorised Prescriber vorgelegt - mit dem Ziel, den Kreis der zur Verschreibung berechtigten Fachkräfte zu erweitern und die bislang engen psychiatrischen Stundenvorgaben zu reduzieren.

Ein globaler Sektor sucht seinen regulatorischen Rahmen

International bewegt sich die Regulatorik uneinheitlich. In den USA verfolgt die Food and Drug Administration (FDA) einen deutlich vorsichtigeren Zulassungspfad; ein erster Antrag für MDMA-gestützte PTBS-Therapie wurde 2024 zunächst zurückgewiesen und befindet sich seither in einer erneuten Prüfungsschleife. Etablierte Pharmaunternehmen nähern sich dem Themenfeld unterdessen über bereits zugelassene Wirkstoffklassen. Johnson & Johnson (WKN 853260 | ISIN US4781601046) vertreibt über sein Segment Janssen mit Spravato (Esketamin) ein zugelassenes Verfahren für therapieresistente Depression und liefert damit einen wichtigen Referenzpunkt dafür, wie ein dissoziativ wirkender Wirkstoff regulatorisch und kommerziell in die Versorgung integriert werden kann.

Daneben haben sich reine Biotech-Unternehmen auf die klinische Entwicklung neuer psychedelischer Wirkstoffkandidaten spezialisiert, etwa atai Life Sciences (WKN A2QJSC | ISIN NL0015000GX8) mit einem breiten Portfolio an Substanzen für psychiatrische und neurologische Indikationen. Diese Unternehmen verfolgen überwiegend ein klassisches Pharma-Entwicklungsmodell: Wirkstoff, klinische Studienphasen, Zulassung, Vermarktung über Dritte.

Emyria Limited (WKN: A3EEM1 | ISIN: AU0000073645) verfolgt einen davon abweichenden Ansatz. Das australische Unternehmen kombiniert Wirkstoffentwicklung mit dem direkten Betrieb klinischer Einrichtungen und einer strukturierten Erhebung von Real-World-Daten aus der laufenden Patientenversorgung. Dieses integrierte Modell positioniert Emyria weniger als reinen Zulassungskandidaten, sondern stärker als Infrastrukturanbieter für ein Marktsegment, dessen regulatorischer Rahmen sich erst noch festigt.

Was die TGA-Empfehlungen konkret bedeuten

Die bislang geltenden Vorgaben für Authorised Prescriber sahen einen hohen Anteil psychiatrischer Fachstunden pro Behandlungszyklus vor - eine Hürde, die den Kapazitätsaufbau in der Fläche bislang gebremst hat. Die von der TGA vorgeschlagene Lockerung würde eine breitere Gruppe von Fachkräften in die Verschreibung und Begleitung einbeziehen und damit die Skalierbarkeit von Behandlungsprogrammen erhöhen, ohne die Substanzen selbst neu zu bewerten.

Für Betreiber klinischer Programme wie Emyria hätte eine solche Änderung direkte operative Relevanz: Die Wirtschaftlichkeit von Behandlungszentren hängt maßgeblich davon ab, wie viele Patientinnen und Patienten pro verfügbarer Fachkraft betreut werden können. Das Unternehmen bereitet parallel die Eröffnung einer weiteren Klinik in New South Wales für das dritte Quartal 2026 vor und ist damit inzwischen in mehreren australischen Bundesstaaten operativ vertreten.

Finanzielle Ausgangslage

Die im ersten Halbjahr 2026 vorgelegten Zahlen zeigen ein für die Wachstumsphase typisches Bild: Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 136 Prozent, während sich der Nettoverlust parallel ausweitete - eine Konstellation, die für skalierende Klinikbetreiber mit gleichzeitigem Kapazitätsaufbau nicht unüblich ist. Ob sich die regulatorische Lockerung mittelfristig in einer verbesserten Kostenstruktur niederschlägt, dürfte sich erst in den kommenden Quartalen zeigen, wenn die neuen TGA-Vorgaben - sofern final beschlossen - in die operative Planung einfließen.