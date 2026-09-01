Anzeige
Mehr »
Dienstag, 01.09.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Könnte dieser Kupfer-Explorer die spannendste Nevada-Story des Herbstes werden?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 853260 | ISIN: US4781601046 | Ticker-Symbol: JNJ
Tradegate
31.08.26 | 21:51
229,10 Euro
+0,13 % +0,30
Branche
Konsumgüter
Aktienmarkt
USA Industrie 30
S&P 100
USA 500
1-Jahres-Chart
JOHNSON & JOHNSON Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
JOHNSON & JOHNSON 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
228,55229,0031.08.
228,25229,4031.08.
Small- & Micro Cap Investment
01.09.2026 05:22 Uhr
203 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Psychedelika auf dem Sprung in die Regelversorgung - wie weit ist Australien wirklich?

Anzeige / Werbung

Die TGA lockert die Vorgaben für autorisierte Verschreiber - ein Nischenmarkt bewegt sich Richtung Mainstream

Psychedelisch-gestützte Therapien haben in den vergangenen Jahren einen ungewöhnlichen Weg zurückgelegt: von einer Substanzklasse, die jahrzehntelang unter strikten Betäubungsmittelregimen stand, hin zu einem regulierten Behandlungsansatz, der in einzelnen Ländern erste Zulassungspfade durchläuft. Australien war 2023 das erste Land weltweit, das MDMA- und Psilocybin-gestützte Therapien für spezifische Indikationen freigab. Seither testet der Markt, wie sich dieser regulatorische Vorsprung in eine belastbare Versorgungsstruktur übersetzen lässt.

Ein aktueller Vorstoß der australischen Arzneimittelbehörde Therapeutic Goods Administration (TGA) markiert den nächsten Schritt: Die Behörde hat Empfehlungen zur Lockerung der Vorgaben für sogenannte Authorised Prescriber vorgelegt - mit dem Ziel, den Kreis der zur Verschreibung berechtigten Fachkräfte zu erweitern und die bislang engen psychiatrischen Stundenvorgaben zu reduzieren.

Ein globaler Sektor sucht seinen regulatorischen Rahmen

International bewegt sich die Regulatorik uneinheitlich. In den USA verfolgt die Food and Drug Administration (FDA) einen deutlich vorsichtigeren Zulassungspfad; ein erster Antrag für MDMA-gestützte PTBS-Therapie wurde 2024 zunächst zurückgewiesen und befindet sich seither in einer erneuten Prüfungsschleife. Etablierte Pharmaunternehmen nähern sich dem Themenfeld unterdessen über bereits zugelassene Wirkstoffklassen. Johnson & Johnson (WKN 853260 | ISIN US4781601046) vertreibt über sein Segment Janssen mit Spravato (Esketamin) ein zugelassenes Verfahren für therapieresistente Depression und liefert damit einen wichtigen Referenzpunkt dafür, wie ein dissoziativ wirkender Wirkstoff regulatorisch und kommerziell in die Versorgung integriert werden kann.

Daneben haben sich reine Biotech-Unternehmen auf die klinische Entwicklung neuer psychedelischer Wirkstoffkandidaten spezialisiert, etwa atai Life Sciences (WKN A2QJSC | ISIN NL0015000GX8) mit einem breiten Portfolio an Substanzen für psychiatrische und neurologische Indikationen. Diese Unternehmen verfolgen überwiegend ein klassisches Pharma-Entwicklungsmodell: Wirkstoff, klinische Studienphasen, Zulassung, Vermarktung über Dritte.

Emyria Limited (WKN: A3EEM1 | ISIN: AU0000073645) verfolgt einen davon abweichenden Ansatz. Das australische Unternehmen kombiniert Wirkstoffentwicklung mit dem direkten Betrieb klinischer Einrichtungen und einer strukturierten Erhebung von Real-World-Daten aus der laufenden Patientenversorgung. Dieses integrierte Modell positioniert Emyria weniger als reinen Zulassungskandidaten, sondern stärker als Infrastrukturanbieter für ein Marktsegment, dessen regulatorischer Rahmen sich erst noch festigt.

Was die TGA-Empfehlungen konkret bedeuten

Die bislang geltenden Vorgaben für Authorised Prescriber sahen einen hohen Anteil psychiatrischer Fachstunden pro Behandlungszyklus vor - eine Hürde, die den Kapazitätsaufbau in der Fläche bislang gebremst hat. Die von der TGA vorgeschlagene Lockerung würde eine breitere Gruppe von Fachkräften in die Verschreibung und Begleitung einbeziehen und damit die Skalierbarkeit von Behandlungsprogrammen erhöhen, ohne die Substanzen selbst neu zu bewerten.

Für Betreiber klinischer Programme wie Emyria hätte eine solche Änderung direkte operative Relevanz: Die Wirtschaftlichkeit von Behandlungszentren hängt maßgeblich davon ab, wie viele Patientinnen und Patienten pro verfügbarer Fachkraft betreut werden können. Das Unternehmen bereitet parallel die Eröffnung einer weiteren Klinik in New South Wales für das dritte Quartal 2026 vor und ist damit inzwischen in mehreren australischen Bundesstaaten operativ vertreten.

Finanzielle Ausgangslage

Die im ersten Halbjahr 2026 vorgelegten Zahlen zeigen ein für die Wachstumsphase typisches Bild: Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 136 Prozent, während sich der Nettoverlust parallel ausweitete - eine Konstellation, die für skalierende Klinikbetreiber mit gleichzeitigem Kapazitätsaufbau nicht unüblich ist. Ob sich die regulatorische Lockerung mittelfristig in einer verbesserten Kostenstruktur niederschlägt, dürfte sich erst in den kommenden Quartalen zeigen, wenn die neuen TGA-Vorgaben - sofern final beschlossen - in die operative Planung einfließen.

Bild-Boerse

Webinar "Vom fortschrittlichen Forschungstrend zum Milliardenmarkt: Das Investitionspotenzial von Exosomen"

Dienstag, 01. September, 17.00 - 18.00 Uhr

Biotechnologie zählt zu den spannendsten Zukunftsfeldern an den Kapitalmärkten. Neue Therapieansätze und technologische Fortschritte eröffnen attraktive Perspektiven. In unserem Webinar beleuchten wir zunächst zentrale Entwicklungen und Wachstumstreiber im Biotechnologiesektor.

Anschließend rückt NurExone in den Fokus - ein biopharmazeutisches Unternehmen, das regenerative Therapien auf Basis von Exosomen entwickelt.

Für Anlegerinnen und Anleger, die den Biotechnologiesektor besser verstehen und mögliche Investmentchancen fundiert einordnen möchten.

Jetzt anmelden und neue Perspektiven auf Biotech und Exosomen gewinnen. Hier klicken ?

Quellen:

https://emyria.com

https://stockhead.com.au/company/emyria-emd

https://nextinvestors.com/company/asx-emd

https://simplywall.st/stocks/au/pharmaceuticals-biotech/asx-emd/emyria-shares

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-12/67168175-johnson-johnson-bioxyne-und-atai-life-sciences-drei-aktien-fuer-innovative-psychotherapieansaetze-176.htm

Lassen Sie sich in den Verteiler für Emyria oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Emyria" oder "Nebenwerte".

Emyria Ltd / ISIN: AU0000073645

https://emyria.com

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Emyria existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Emyria. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Emyria können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Emyria einsehen: https://emyria.com/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Emyria vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen
Dr. Reuter Investor Relations
Dr. Eva Reuter
Friedrich Ebert Anlage 35-37
60327 Frankfurt
+49 (0) 69 1532 5857
www.dr-reuter.eu
www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Psychedelika auf dem Sprung in die Regelversorgung - wie weit ist Australien wirklich? appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: US4781601046,AU0000073645,CA53116A2XXX,NL0015000GX8

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.