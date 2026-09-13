Johnson & Johnson zeigt den Milliardenmarkt - doch diese unentdeckte Aktie baut die heimliche Infrastruktur

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Während die FDA erstmals über die Zulassung eines Psilocybin-Präparats entscheidet, verlagert sich die eigentliche Wachstumsfrage der Branche vom Wirkstoff zur Behandlungsinfrastruktur

Das Wichtigste in Kürze

Johnson & Johnson (WKN: 853260 | ISIN: US4781601046) hat mit dem Ketamin-Nasenspray Spravato bereits vorgemacht, welches Umsatzpotenzial psychedelisch wirkende Substanzen in der Depressionsbehandlung entfalten können

Compass Pathways (WKN: A2QCDR | ISIN: US20451W1018) steht mit seinem Psilocybin-Kandidaten COMP360 nach positiven Phase-3-Daten kurz vor einer möglichen FDA-Zulassung

Emyria Limited (WKN: A3EEM1 | ISIN: AU0000073645) positioniert sich nicht als klassisches Biotech-Unternehmen, sondern als Betreiber einer Behandlungsinfrastruktur für psychedelisch-assistierte Therapie

Australien war weltweit das erste Land, das MDMA und Psilocybin für die Behandlung von PTBS und therapieresistenter Depression regulatorisch freigegeben hat

Das Management betont, dass nicht der Wirkstoff, sondern die systematische, replizierbare Durchführung der Therapie der eigentliche Engpass der Branche ist

Ein Milliardenmarkt sucht seine Lieferkette

Die US-Zulassungsbehörde FDA hat der Psychedelika-Branche 2026 einen regulatorischen Schub verliehen, den es in dieser Form seit Jahrzehnten nicht gegeben hat. Im April vergab die Behörde sogenannte National Priority Vouchers an drei Entwicklungsprogramme - darunter Compass Pathways (WKN: A2QCDR | ISIN: US20451W1018) für sein Psilocybin-Präparat COMP360 zur Behandlung therapieresistenter Depression. Dieses Verfahren verkürzt die reguläre Prüfzeit von rund zehn bis zwölf Monaten auf wenige Wochen. Nach positiven 26-Wochen-Daten aus der zweiten Phase-3-Studie im Juli 2026 rechnen Marktbeobachter mit einer möglichen Zulassungsentscheidung noch in diesem oder im kommenden Jahr.

Sollte COMP360 zugelassen werden, wäre es das erste klassische Psychedelikum auf dem US-Markt. Als Vergleichsmaßstab dient in der Branche häufig Spravato, das Ketamin-Nasenspray von Johnson & Johnson (WKN: 853260 | ISIN: US4781601046), das 2019 für therapieresistente Depression zugelassen wurde und seither zu einem der am schnellsten wachsenden Produkte des Konzerns avancierte. Analysten diskutieren bereits, wie sich ein zugelassenes Psilocybin-Präparat gegenüber Spravato am Markt positionieren könnte.

Was in der öffentlichen Debatte um Wirkstoffzulassungen oft untergeht: Ein zugelassenes Medikament allein löst noch kein Versorgungsproblem. Anders als bei klassischen Antidepressiva, die in der Apotheke abgeholt und zuhause eingenommen werden können, erfordert psychedelisch-assistierte Therapie eine intensive, mehrstündige therapeutische Begleitung in einem kontrollierten klinischen Umfeld. Genau an dieser Stelle setzt ein deutlich kleinerer australischer Anbieter an.

"Wir sind kein Biotech" - Emyrias Selbstverständnis als Infrastrukturanbieter

Emyria Limited (WKN: A3EEM1 | ISIN: AU0000073645) grenzt sich in der öffentlichen Kommunikation bewusst von klassischen Biotech-Unternehmen ab. Das Management beschreibt das eigene Geschäftsmodell als "industrielle Gesundheitsversorgung" - ein Plattformansatz, der nicht von der binären Erfolgs- oder Misserfolgslogik einzelner Zulassungsstudien abhängt, sondern auf den wiederholbaren, skalierbaren Betrieb von Behandlungskapazität setzt.

Konkret bedeutet das: Emyria betreibt unter der Marke Empax ein Netzwerk von Kliniken, die MDMA-assistierte Therapie bei posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) sowie psilocybin-assistierte Therapie bei therapieresistenter Depression anbieten. Möglich ist dies, weil Australien 2023 als erstes Land weltweit MDMA und Psilocybin für genau diese Indikationen als verschreibungsfähige Arzneimittel neu eingestuft hat. Bis Mitte 2026 umfasste das Netzwerk Standorte in Perth, Brisbane sowie auf der Mornington Peninsula in Victoria, ein fünfter Standort im Großraum Sydney kam im weiteren Jahresverlauf hinzu - unterstützt von mehr als 100 geschulten Klinikern.

Im Gespräch betont das Management, dass der eigentliche Engpass der Branche nicht die Verfügbarkeit von Wirkstoffen sei, sondern die Fähigkeit, Therapie in großem Maßstab konsistent und sicher durchzuführen. Man habe eine "arzneistoff- und indikationsagnostische" Infrastruktur aufgebaut, die grundsätzlich auch für weitere psychedelisch wirkende Substanzen und Indikationen genutzt werden könnte, sobald diese regulatorisch zugelassen werden.

Datenerhebung als Geschäftsgrundlage

Ein wiederkehrendes Thema ist die systematische Erfassung von Behandlungsdaten. Diese dient nach Angaben des Managements nicht nur der Qualitätssicherung einzelner Behandlungspfade - etwa der Erkenntnis, dass Patienten mit umfangreicherer Vortherapie tendenziell besser auf die Behandlung ansprechen -, sondern auch als Verhandlungsgrundlage gegenüber Kostenträgern. Belastbare Wirksamkeitsdaten sollen Versicherern und anderen Drittzahlern die Grundlage liefern, Behandlungsprogramme dauerhaft zu finanzieren. Diese Strategie zeigt bereits konkrete Ergebnisse: Emyria vermeldete 2026 eine Kostenübernahmevereinbarung mit einem großen privaten Krankenversicherer sowie eine bestehende Finanzierung durch die australische Kriegsopferfürsorge (Department of Veterans' Affairs).

Quellen:

https://www.statnews.com/2025/11/04/compass-pathways-depression/

https://ir.compasspathways.com/News-Events-/news/news-details/2026/Compass-Pathways-Announces-FDA-Granted-NDA-Rolling-Review-Request-and-Awarded-Commissioners-National-Priority-Voucher/default.aspx

https://www.journeyclinical.com/resources/psilocybin-timeline

https://psychedelicbeacon.com/blog/psilocybin-fda-approval-tracker

https://www.biopharmadive.com/news/compass-trial-data-fda-application-psilocybin-psychedelics/812332/

https://kalkine.com.au/news/healthcare/emyria-asxemd-takes-its-psychedelic-playbook-global-as-clinic-rollout-and-drug-partnerships-accelerate

https://kalkinemedia.com/au/stocks/cannabis/emyria-secures-insurer-funding-for-mental-health-care-asxemd

https://www.businessnewsaustralia.com/articles/emyria-locks-in-fifth-psychedelic-therapy-clinic-as-national-rollout-hits-all-major-states.html

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Emyria Ltd / ISIN: AU0000073645

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Enthaltene Werte: US4781601046,AU0000073645,US20451W1018