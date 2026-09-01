Rümlang - Dormakaba ist im Geschäftsjahr 2025/26 organisch gewachsen und hat eine Rekordmarge erzielt. Nun will das Unternehmen seinen Hauptsitz in Rümlang verkaufen und seine Eigentümerstruktur vereinfachen. Der Nettoumsatz sank im Geschäftsjahr (per Ende Juni) um 2,7 Prozent auf 2,79 Milliarden Franken, wie der Schliesstechnikkonzern am Dienstag mitteilte. Organisch wuchs Dormakaba jedoch um 3,0 Prozent. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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