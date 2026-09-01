Zürich - Die Swiss Life hat in der ersten Jahreshälfte 2026 unter dem Strich mehr verdient. Basis dafür war ein Wachstum im klassischen Versicherungs- und im Gebührengeschäft. Der Reingewinn der Swiss Life stieg in den Monaten Januar bis Juni um 8 Prozent auf 649 Millionen Franken, wie die Gruppe am Dienstag bekannt gab. Grundlage dafür war ein höherer Betriebsgewinn. Dieser verbesserte sich um 7 Prozent auf 967 Millionen. Dabei steuerte das Geschäft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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