Eon benennt die Tochter Energetik in Eon Energy Technologies um. Die Gesellschaft will den PV-Großhandel auf Österreich und die Schweiz ausweiten. Die Eon expandiert im Großhandel mit Photovoltaik-Komponenten und benennt die bisherige Energetik in Eon Energy Technologies um. Wie das Unternehmen mitteilte, soll dabei das Geschäft in Deutschland ausgebaut sowie auf Österreich und die Schweiz erweitert werden. Die 100-prozentige Eon Tochter mit Sitz in Gütersloh ist ein Solar-Großhandel und firmierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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