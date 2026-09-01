Weitere Zusagen: Atlas Salt - Über 300 Mio. CAD für Great Atlantic Salt Project!

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Atlas Salt bringt die Finanzierung für Great Atlantic Salt voran: Interessenbekundungen über mehr als 300 Mio. CAD und starke Machbarkeitskennzahlen rücken den Baustart näher.

Atlas Salt (TSXV: SALT; OTCQX: SALQF; FSE: 9D00) steuert bei der Projektfinanzierung für das Great Atlantic Salt Project in Neufundland und Labrador auf den nächsten Meilenstein zu. Neue Finanzierungsabsichten des Bergbauausrüsters Sandvik sowie einer staatlichen Exportkreditagentur schrauben das Gesamtvolumen der vorliegenden Interessenbekundungen auf über 300 Millionen CAD. Damit nimmt die Kapitalstruktur für eine der bedeutendsten neuen Bergbauentwicklungen Nordamerikas immer konkretere Formen an.

Drei Säulen tragen die geplante Fremdfinanzierung

Gemeinsam mit dem Finanzierungsberater Endeavour Financial strebt Atlas Salt ein vorrangig besichertes Fremdkapitalpaket (Senior Debt) von 350 bis 400 Millionen CAD an. Die bisher eingeworbenen Letters of Interest decken bereits den Großteil dieser Summe ab und gliedern sich wie folgt:

Export Development Canada (EDC): Bereits zuvor signalisierte Kanadas Exportkreditagentur eine finanzielle Unterstützung von bis zu 150 Mio. CAD.

Sandvik Mining: Ein unverbindlicher Letter of Interest über bis zu 79 Mio. CAD für die Ausrüstungsfinanzierung (45 Mio. CAD für die Untertageflotte, der Rest für Leasingstrukturen).

Internationale Exportkreditagentur: Eine staatliche Exportkreditagentur stellt aufgrund der Ausrüstungslieferungen von Sandvik weitere bis zu 75 Mio. CAD in Aussicht.

Zusammen mit einem geplanten kommerziellen Bankensyndikat bilden diese Absichtserklärungen das Fundament für die finale Projektfinanzierung.

Starke Kennzahlen der Machbarkeitsstudie als Fundament

Hintergrund des starken Interesses von Kreditgebern ist die fundamentale Qualität des Projekts. Gemäß der aktualisierten Machbarkeitsstudie (Feasibility Study) weist das Great Atlantic Salt Project über eine 25-jährige Minenlaufzeit herausragende wirtschaftliche Eckdaten auf: Bei einer jährlichen Produktion von 4,0 Millionen Tonnen hochreinem Streusalz wird ein Nachsteuer-NPV8 von 920 Millionen CAD, eine Nachsteuer-IRR von 21,3 Prozent sowie ein durchschnittlicher freier Cashflow von 188 Millionen CAD pro Jahr erwartet. Die Amortisationszeit liegt demzufolge bei kurzen 4,2 Jahren.

Das an der Westküste Neufundlands gelegene Vorhaben soll die erste neue Salzmine Nordamerikas seit knapp drei Jahrzehnten werden. Durch die strategische Lage zum US-Nordosten und Ostkanada zielt Atlas Salt direkt auf lukrative Importmärkte ab. Zudem soll die Mine als hochgradig elektrifizierter Betrieb mit minimalen Scope-1-Emissionen Maßstäbe in puncto Nachhaltigkeit setzen. Für Investoren stellt der stetige Fortschritt beim Einwerben von Fremdkapital ein bedeutendes De-Risking dar, das den Übergang von der Planungs- in die Bauphase beschleunigen dürfte.

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