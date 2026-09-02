Vaudoise Assurances / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Lausanne, 2. September 2026 - Die Gruppe Vaudoise Versicherungen verzeichnet einen Nettogewinn von CHF 82,9 Millionen im ersten Halbjahr 2026. Der Umsatz beläuft sich auf CHF 1'167,7 Millionen. Das Nichtlebengeschäft wächst um 6,7 % und liegt weit über dem Marktdurchschnitt.
Zusammenfassung:
Nichtlebengeschäft: weiterhin starkes Wachstum
Governance: Cédric Moret wird als Verwaltungsratspräsident vorgeschlagen
Kontakt für Medienschaffende:
Die Gruppe Vaudoise Versicherungen
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Vaudoise Assurances
|Place de Milan
|1001 Lausanne
|Schweiz
|Telefon:
|0216188080
|E-Mail:
|info@vaudoise.ch
|Internet:
|www.vaudoise.ch
|ISIN:
|CH0021545667
|Valorennummer:
|2154566
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2391922
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2391922 02.09.2026 CET/CEST