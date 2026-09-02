Die Moderna-Aktie hat Mitte August eine außergewöhnlich starke Rallye hingelegt und am 18. und 19. August insgesamt rund +211% zugelegt. Nach der anschließenden Konsolidierung meldeten sich die Bullen zuletzt wieder zurück: Gestern stieg der Kurs um weitere +10%. Damit stellt sich die Frage, ob die Rallye bereits in die nächste Runde geht. Chartanalyse zu Moderna Die Moderna-Aktie reagierte auf die positiven Phase-3-Daten mit einer regelrechten Kursexplosion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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