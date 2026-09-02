Frankfurt - Harald Gloy, seit Juli 2022 Mitglied des Vorstands von Lufthansa Technik und dort als Chief Operating Officer für die Betriebsabläufe und die Logistik verantwortlich, soll offenbar Anfang kommenden Jahres an die Spitze des Unternehmens rücken.



Der Aufsichtsrat der Lufthansa-Wartungstochter werde am kommenden Freitag über einen entsprechenden Vorschlag abstimmen, schreibt das "Handelsblatt" unter Berufung auf Unternehmenskreise. Seine Berufung ist den Angaben zufolge "relativ sicher". Sprecher von Lufthansa Technik und der Konzernmutter wollten sich auf Anfrage der Zeitung nicht zu den Informationen äußern.



Gloy würde Sören Stark nachfolgen, der Lufthansa Technik seit 2019 führt und im Januar altersbedingt ausscheiden wird. Lufthansa Technik gilt zusammen mit der Frachttochter Lufthansa Cargo als Ertragsperle des Konzerns. Unter dem Namen "Ambition 2030" hat sich der Wartungsspezialist 2023 einen ehrgeizigen Wachstumsplan verordnet: Der Umsatz soll bis 2030 von 5,6 Milliarden Euro im Jahr 2022 auf über zehn Milliarden Euro und das bereinigte Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 511 Millionen auf mehr als eine Milliarde Euro steigen. Die bereinigte Ergebnismarge soll dann mindestens zehn Prozent betragen.



Wegen der weltweiten Krisen sind die Ergebnisse und Margen von Lufthansa Technik zuletzt allerdings gesunken. Die bereinigte Ergebnismarge schrumpfte von 9,3 Prozent im Jahr 2023 auf 7,5 Prozent im vergangenen Jahr. Gerade deshalb sei es wichtig, dass auch künftig jemand an der Spitze des Wartungsunternehmens stehe, der wisse, wie das Geschäft läuft, heißt es im Umfeld des Kontrollgremiums.





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