München (ots) -- Die Nawrots wagen einen Helikopterflug über Venedig- Sascha, Horst und Micha planen eine besondere Überraschung für ihre Frauen- "Bella Italia - Camping auf Deutsch" am 2. September 2026, neue Folgen mittwochs um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Für Familie Nawrot endet der Urlaub auf dem Marina di Venezia mit einem besonderen Höhepunkt: Daniel und Roman steigen gemeinsam mit ihren Kindern Melodie und Romeo in einen Helikopter. Während die Kinder begeistert sind, kostet Roman der Rundflug große Überwindung. Bei Horst wird es emotional, als er mit Micha und Sascha eine Überraschung für die Frauen vorbereitet. Für Sascha Bohner und Raffaela beginnt der Urlaub dagegen mit Stress: Kurz vor dem Ziel bleibt der gemietete Luxus-Camper von Saschas Cousin Mike und dessen Ehemann Dennis liegen. Und Sissi hofft auf Amore auf dem Campingplatz. Neue Folge "Bella Italia - Camping auf Deutsch" am 2. September 2026, immer mittwochs um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Am letzten Urlaubstag wartet auf Daniel und Roman Nawrot und ihre Kinder Melodie und Romeo noch einmal ein echtes Abenteuer. Mit einer privat gemieteten Fähre geht es zunächst Richtung Flugplatz, inklusive Blick in die Kapitänskabine. Danach folgt das Highlight: ein Helikopterflug über Venedig. Während Daniel und die Kinder voller Vorfreude sind, kämpft Roman mit seiner Flugangst und der Sorge um seine Familie. Für seine Liebsten überwindet er sich schließlich. Wie wird Roman den Flug erleben?Nach der Landung zieht Daniel sein persönliches Camping-Fazit. Vor zwei Wochen war er noch skeptisch, ob ein Urlaub auf dem Marina di Venezia etwas für ihn sei. Ist er inzwischen doch zum Camping-Fan geworden?Auch Horst, Micha und Sascha wollen ihren Frauen eine Freude machen: Frühstück am Bett - serviert auf selbstgebauten Tabletts. Besonders Horst liegt die Überraschung für seine Freundin Bianca am Herzen. Im vergangenen Jahr erkrankte sie an Brustkrebs - ein großer Schock für beide. Als Horst davon erzählt, kann er seine Tränen nicht zurückhalten.Für Sascha Bohner und Raffaela beginnt das Campingabenteuer dagegen mit Stress. Gemeinsam mit Saschas Cousin Mike und dessen Ehemann Dennis sind sie auf dem Weg zum Marina di Venezia, als kurz vor dem Ziel der gemietete Luxus-Camper von Mike und Dennis liegen bleibt. Unter Zeitdruck und ohne schnelle Hilfe liegen die Nerven blank. Schaffen es die vier noch auf den Campingplatz?Auch für Sissi und ihre Freundin Christina könnte der Urlaub eine unerwartete Wendung nehmen. Sissi ist Single - und Toni hat es ihr angetan. Spontan laden die beiden Frauen ihn zum Grillen ein. Wird aus der Begegnung mehr als nur ein Urlaubsflirt?"Bella Italia - Camping auf Deutsch" am 2. September 2026, neue Folgen mittwochs um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Sendung wird von STORYHOUSE produziert.Weitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub: Bella Italia - Camping auf Deutsch - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/bella-italia-camping-auf-deutsch)Über "Bella Italia - Camping auf Deutsch":Der Campingplatz Marina di Venezia ist als größter Campingplatz Europas ein ganz besonderer Mikrokosmos. Mehr als 12.000 Camper kommen jedes Jahr hierher, die meisten von ihnen sind deutsche Gäste. Mit einem riesigen Wasserpark, Restaurants und Supermärkten bietet der Platz viel Abwechslung und einen Blick auf die Lagunenstadt Venedig. Die Doku-Soap "Bella Italia - Camping auf Deutsch" begleitet die Urlauber in der schönsten Zeit des Jahres und zeigt die facettenreichen Erlebnisse der Gäste - von großen Freuden und glücklichen Momenten bis hin zu den kleinen und großen Dramen, die sich im Urlaub abspielen können.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6344063