Vancouver, British Columbia - 2. September 2026 / IRW-Press / Argo Graphene Solutions Corp. (CSE: ARGO) (OTCQB: ARLSF) (FWB: 94Y) ("Argo" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass Dr. Said Al-Hallaj, Ph.D., ein international anerkannter Batterie- und Energiespeicher-Wissenschaftler, Unternehmer und Spezialist für Technologiekommerzialisierung, in das Board of Directors des Unternehmens aufgenommen wurde.

Dr. Al-Hallaj bringt mehr als 25 Jahre wissenschaftlicher, akademischer und kommerzieller Erfahrung in den Bereichen Lithium-Ionen-Batterien, thermisches Batteriemanagement und Sicherheit, Energiespeicherung, Elektromobilität, erneuerbare Energien sowie Technologiekommerzialisierung ein.

Zurzeit fungiert er als Chief Battery Scientist von Beam Global (NASDAQ: BEEM), einem Unternehmen für saubere Technologien, dessen Hauptaugenmerk auf nachhaltige Infrastruktur und Elektrifizierung gerichtet ist. Er ist außerdem Mitglied des Advisory Board von Grapherry, wo er an der Seite von Dr. Vikas Berry, Gründer von Grapherry und CEO von Argo, an der Weiterentwicklung der Graphen-Kommerzialisierung gearbeitet hat. Dr. Al-Hallaj ist zudem Gründer und CEO von NETenergy, einem in Chicago ansässigen Technologieunternehmen für thermische Energiespeicherung, und fungierte zuvor als Chairman und CEO von All Cell Technologies LLC.

Dr. Al-Hallaj besitzt einen Ph.D. in Chemical Engineering vom Illinois Institute of Technology sowie einen Bachelor- und Masterabschluss in Chemical Engineering von der Jordanischen Universität für Wissenschaft und Technologie. Seine akademische Laufbahn umfasste Positionen am Illinois Institute of Technology, der University of Illinois Chicago, der Northwestern University und der Universität Tohoku in Japan.

Seine wissenschaftlichen und beruflichen Leistungen haben erhebliche Anerkennung erfahren. Dr. Al-Hallaj wurde im von Stanford geleiteten wissenschaftsweiten Ranking hochzitierter Forscher unter den weltweit obersten 2 % der Wissenschaftler im Bereich Chemieingenieurwesen geführt, und seine veröffentlichten wissenschaftlichen Forschungsarbeiten wurden über 17.000 Mal zitiert. Im Jahr 2022 erhielt er den Illinois Tech Alumni Professional Achievement Award als Anerkennung für herausragende berufliche Leistungen und besondere Verdienste auf seinem Gebiet. Er gehörte außerdem dem Advisory Board des Armour College of Engineering der Illinois Tech und dem Industry Advisory Board des Department of Mechanical and Industrial Engineering der University of Illinois Chicago an.

Über seine wissenschaftliche und akademische Arbeit hinaus hat Dr. Al-Hallaj eine umfangreiche Erfolgsbilanz bei der Technologiekommerzialisierung und im Unternehmertum aufgebaut, einschließlich der Überführung von Universitätsforschung in kommerzielle Unternehmen. Er war als Commercialization Fellow beim Office of Technology Management der University of Illinois Chicago tätig und hat erfolgreich zwei universitäre Technologie-Start-ups ausgegründet. Zudem hat er Technologie-Start-ups beraten, die mit der University of Chicago, der UIC, dem Argonne National Laboratory und der University of Auckland verbunden sind.

Strategische Ausrichtung auf die Graphen-Kommerzialisierungsstrategie von Argo

Die Aufnahme von Dr. Al-Hallaj erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Argo die Kommerzialisierung von STREAM vorantreibt - jener proprietären Graphen-Produktionstechnologie, die Grapherry exklusiv an Argo lizenziert hat und für die ein vertraglich vereinbarter Weg zum vollständigen Eigentum besteht. Als Mitglied des Advisory Board von Grapherry, der an der Seite von Dr. Berry gearbeitet und ein Verständnis für STREAM und dessen potenzielle Anwendungen entwickelt hat, bringt Dr. Al-Hallaj eine bestehende Vertrautheit mit der Technologie in das Board von Argo ein, die im Mittelpunkt der Graphen-Kommerzialisierungsstrategie des Unternehmens steht.

Argo bewertet hochwertigere Anwendungen für STREAM-G-Graphen und STREAM-O-Graphenoxid in den Bereichen Energiespeicherung, fortschrittliche Elektronik, KI-Infrastruktur, Bauwesen, Verbundwerkstoffe und anderen Märkten für fortschrittliche Materialien.

Energiespeicherung stellt eine potenziell bedeutsame kommerzielle Möglichkeit für fortschrittliche Graphen-Materialien dar. Graphen wird in der gesamten Batterieindustrie für Anwendungen wie verbesserte Leitfähigkeit, Elektrodenleistung und Wärmemanagement bewertet. Argo beabsichtigt, seine STREAM-Plattform und seine wachsende Batterie-Expertise zu nutzen, um Anwendungen zu identifizieren und voranzutreiben, bei denen mit STREAM hergestelltes Graphen und Graphenoxid erhebliche Leistungs- und kommerzielle Vorteile bieten können.

Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die besondere Expertise von Dr. Al-Hallaj in den Bereichen Batterietechnologie, Energiespeicherung, Wärmemanagement, Elektromobilität und Technologiekommerzialisierung den wachsenden Fokus von Argo auf potenzielle Graphen-Anwendungen in Energiespeichertechnologien der nächsten Generation ergänzt.

Dr. Vikas Berry, CEO und President von Argo Graphene Solutions, sagte: "Said ist eine außergewöhnliche Bereicherung für das Board von Argo in einer wichtigen Phase der Unternehmensentwicklung. Wir bauen Argo um eine erstklassige wissenschaftliche Expertise herum auf, mit dem klaren Ziel, Graphen vom Labor in kommerziell relevante Anwendungen zu überführen. Said bringt umfassende Expertise in den Bereichen Batterien und Energiespeicherung sowie langjährige Erfahrung bei der Kommerzialisierung fortschrittlicher Technologien ein. Während wir STREAM vorantreiben und Möglichkeiten in den Bereichen Energiespeicherung, Elektronik und anderen hochwertigen Märkten verfolgen, wird seine Expertise sowohl unsere technische als auch unsere Kommerzialisierungsstrategie stärken. Ich freue mich sehr, Said im Board willkommen zu heißen."

Dr. Said Al-Hallaj sagte: "Da ich an der Seite von Vikas und dem Team von Grapherry gearbeitet habe, hatte ich die Gelegenheit, STREAM, die Wissenschaft hinter der Technologie und ihr Potenzial für eine Reihe von Anwendungen im Bereich fortschrittlicher Materialien zu verstehen. Ich bin davon überzeugt, dass Argo eine aufregende Möglichkeit darstellt, innovative Graphen-Produktionstechnologie mit der Anwendungsexpertise zu verbinden, die erforderlich ist, um fortschrittliche Materialien in eine sinnvolle kommerzielle Nutzung zu überführen.

Energiespeicherung ist ein Bereich, von dem ich glaube, dass fortschrittliche Graphen-Materialien erhebliche Aufmerksamkeit verdienen. Ich freue mich darauf, mit dem Team von Argo zusammenzuarbeiten, um zu identifizieren und zu bewerten, wo STREAM-Graphen und -Graphenoxid reale Herausforderungen der Industrie lösen und - unterstützt durch entsprechende Tests und Validierungen - bedeutende kommerzielle Möglichkeiten schaffen können."

Komplementäre wissenschaftliche Führung

Die Verstärkung durch Dr. Al-Hallaj stärkt die wissenschaftliche und technische Führung von Argo weiter, während das Unternehmen seine Strategie hinsichtlich des Aufbaus einer vertikal integrierten Graphen-Raffinerie und Kommerzialisierungsplattform vorantreibt.

Dr. Berry bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Graphenforschung, der Entwicklung geistigen Eigentums und im Bereich fortschrittlicher Materialien ein, während Dr. Al-Hallaj über umfangreiche Expertise in den Bereichen Batteriesysteme, Energiespeicherung, Wärmemanagement, Elektrifizierung und Kommerzialisierung verfügt.

Der aktuelle Direktor von Argo, Sean McAlpine, P.Eng., ergänzt diese Expertise weiter als Chemie- und Nanomaterial-Ingenieur mit Erfahrung in zementgebundenen Systemen sowie der Entwicklung und Skalierung von fortschrittlichen Materialien für Industrie- und Infrastrukturanwendungen, einschließlich relevanter Expertise für graphenverstärkte Bauinitiativen von Argo.

Dr. Berry fügte hinzu: "Beim Aufbau von Argo führen wir bewusst komplementäre wissenschaftliche, ingenieurtechnische und kommerzielle Expertise rund um STREAM zusammen. Seans Erfahrung mit Nanomaterialien, zementgebundenen Systemen und industrieller Skalierung bietet wertvolle Expertise für unsere Arbeit im Bau- und Infrastruktursektor, während Said umfassendes Know-how über Batterien, Energiespeicherung und Kommerzialisierung einbringt. Diese Kombination von Expertise stärkt unsere Fähigkeit, STREAM-G-Graphen und STREAM-O-Graphenoxid über mehrere Anwendungen hinweg zu bewerten und jene Möglichkeiten zu verfolgen, bei denen diese Materialien unseres Erachtens den größten kommerziellen Wert liefern können."

Über Argo Graphene Solutions Corp.

Argo Graphene Solutions Corp. ist ein auf fortschrittliche Materialien spezialisiertes kanadisches Unternehmen, das Graphentechnologien auf der Basis der proprietären Produktionsplattform STREAM entwickelt und vermarktet; die Plattform wurde exklusiv von Grapherry lizenziert, mit einem vertraglich vorgesehenen Weg zum vollständigen Eigentum. Unter der Leitung von CEO Dr. Vikas Berry entwickelt Argo eine vertikal integrierte Graphen-Raffinerieplattform, die darauf ausgelegt ist, die Produktion von Graphen und Graphenoxid mit Anwendungsentwicklung, industriellen Tests und Kommerzialisierung zu verknüpfen.

Das Unternehmen evaluiert STREAM-Materialien für verschiedene Industriemärkte, unter anderem Energiespeicherung, KI-Infrastruktur, Halbleiter und fortschrittliche Elektronik, Bauwesen, Verbundwerkstoffe, Landwirtschaft, Beschichtungen und weitere neu entstehende Anwendungen. Die Strategie von Argo vereint die Produktion von fortschrittlichen Materialien, die Entwicklung von Anwendungen, Tests, Branchenkooperationen und die Vermarktung.

Wir berufen uns auf die Safe-Harbor-Bestimmungen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Robert Intile, CFO

Argo Graphene Solutions Corp.

E-Mail: robert.intile@argographene.com

Tel: 604-763-4017

Website: www.argographene.com

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Zukunftsgerichtete Aussagen: Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem Aussagen zur Entwicklung, Weiterentwicklung und Vermarktung der STREAM-Technologie; zu den potenziellen Anwendungsbereichen, der Leistungsfähigkeit und den kommerziellen Möglichkeiten von STREAM-G-Graphen und STREAM-O-Graphenoxid, unter anderem in den Bereichen Energiespeicherung, moderne Elektronik, KI-Infrastruktur, Bauwesen, Verbundwerkstoffe und anderen Märkten; den Plänen des Unternehmens zur Entwicklung einer vertikal integrierten Graphenraffinerie und einer Vermarktungsplattform; sowie den Plänen des Unternehmens in Bezug auf Tests, Validierung, Anwendungsentwicklung, Zusammenarbeit mit der Industrie und Vermarktung. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Annahmen des Managements und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den erwarteten abweichen.

Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, seine Technologien und Materialien erfolgreich zu entwickeln, zu skalieren, zu testen, zu validieren und zu vermarkten; die Ergebnisse von Tests und Validierungen; die Marktakzeptanz und die Nachfrage nach Produkten auf Graphenbasis; die Fähigkeit, Geschäftsbeziehungen aufzubauen und eine ausreichende Finanzierung zu sichern; Risiken im Zusammenhang mit den Lizenzvereinbarungen des Unternehmens mit Grapherry und seinem vertraglich festgelegten Weg zum Eigentum an der STREAM-Technologie; Wettbewerb, regulatorische Belange sowie allgemeine Wirtschafts- und Marktbedingungen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf diese Informationen verlassen. Zukunftsgerichtete Informationen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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