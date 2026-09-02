Mit BASF-Aktien, die sich nun um unseren fairen Wert von 55,00 EUR bewegen, hat sich die Bewertungsdifferenz, die unser BUY-Argument stützte, weitgehend geschlossen. Gleichzeitig beginnen die Vorteile aus der Angebotsdislokation im zweiten Quartal nachzulassen, und weiteres Upside erfordert zunehmend eine nachhaltige Erholung der zugrunde liegenden Volumina. Strukturelle Selbsthilfe bleibt eine klare Unterstützung, da Kosteneinsparungen, CoreShift, die Umstrukturierung in Ludwigshafen und eine geringere Kapitalintensität die Ertragsresilienz verbessern. Wir betrachten diese Maßnahmen jedoch eher als Stütze der aktuellen Ertragsbasis denn als Treiber für eine erneute Neubewertung. Die Cash Conversion bleibt der Hauptschwachpunkt auf kurze Sicht, trotz der erwarteten Verbesserung im zweiten Halbjahr, während das 1,0 Mrd. EUR Aktienrückkaufprogramm und die geplante Schuldenreduzierung Unterstützung bieten. Da die positiven Aspekte nun weitgehend im Aktienkurs reflektiert sind, stufen wir BASF von BUY auf HOLD herab, wobei unser Kursziel von 55,00 EUR etwa 8x 2027E EV/adjusted EBITDA impliziert. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/basf-se
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