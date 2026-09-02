Unterföhring (ots) -- Der Sender bietet künftig unter anderem die "NFL RedZone" und weitere Einzelspiele live, Re-Lives, Dokumentationen, eigenproduzierte Magazine und Sendungen des NFL Networks- Sky Sport NFL ist für Kunden mit Sky Stream oder einen mit dem Internet verbundenen Sky Q Receiver bei Buchung des Sky Sport Pakets sowie mit WOW Live-Sport empfangbar- Darüber hinaus zeigt Sky Sport ab dieser Saison erstmals die deutschsprachige "Sky NFL-Konferenz" sowie zwei zusätzliche Einzelspiele am Sonntagabend live- Das größte NFL-Angebot aller Zeiten bei RTL Deutschland mit allen zentralen Spieltagen von Donnerstag bis Dienstag und bis zu neun Einzelspielen pro Woche liveFeiertag für Football-Fans in Deutschland: am morgigen Donnerstag startet mit Sky Sport NFL der erste 24/7 NFL-Sender im deutschsprachigen Fernsehen. Pünktlich vor Beginn der neuen Saison schafft Sky Sport damit eine zentrale Anlaufstelle für alle Fans rund um die Uhr.Kern des Programms ist jeden Sonntag ab 19:00 Uhr die weltweit beliebte amerikanische Original-Konferenz "NFL RedZone", die live zwischen allen laufenden Begegnungen im US-Originalkommentar hin- und herschaltet. Außerdem werden auf Sky Sport NFL auch die Live-Übertragungen von "Thursday Night Football", "Sunday Night Football" und "Monday Night Football" sowie der europäischen NFL International Games gezeigt. Darüber hinaus bietet der Sender weitere NFL-Inhalte wie Re-Lives ausgewählter Spiele, Dokumentationen, eigenproduzierte Formate und Sendungen des NFL Networks sowie historische NFL-Spiele.Zum Senderstart zeigt Sky Sport NFL am Donnerstagmorgen um 6:00 Uhr nochmal den vergangenen Super Bowl LX in voller Länge. Weitere Highlights der ersten Woche sind unter anderem "A Football Life: Amon-Ra St. Brown", die RTL-Eigenproduktion "Jakob Johnson - Niemals aufgeben" und "American Football Made in Germany", ein exklusives Gespräch mit Commissioner Roger Goodell, sowie die Formate "Down Set Talk!", "Good Morning Football" und "NFL Fantasy LIVE".Zum Ende der ersten Woche des neuen Senders steht das erste Live-Spiel auf dem Programm, wenn in der Nacht auf Donnerstag, 10. September die Seattle Seahawks im Season Opener die New England Patriots empfangen. Die erste "NFL RedZone" findet am Sonntag, 13. September statt.Sky Sport NFL ist auf Sky Receivern auf Senderplatz 206 zu finden und für Kunden mit Sky Stream oder einen mit dem Internet verbundenen Sky Q Receiver bei Buchung des Sky Sport Pakets empfangbar, darüber hinaus mit WOW Live-Sport. Auf einzelnen Partnerplattformen wird der Sender im Laufe des Herbsts 2026 verfügbar sein.Noch mehr NFL live auf Sky SportÜber den neuen Sender Sky Sport NFL hinaus bietet Sky Sport Fans des American Footballs zahlreiche weitere zusätzliche Inhalte. Auf Sky Sport Top Event steht an jedem Sonntag die deutschsprachige "Sky NFL-Konferenz" auf dem Programm. Parallel dazu bietet Sky Sport sonntagabends zwei zusätzliche Einzelspiele live.Das größte NFL-Angebot aller Zeiten bei RTL DeutschlandDie NFL-Berichterstattung auf Sky Sport ist Teil des größten NFL-Angebots, das es im deutschsprachigen Raum jemals gab. Das Rechteportfolio von RTL Deutschland umfasst ab dieser Saison über 200 Live-Partien der NFL als Einzelspiel und in der Konferenz.Künftig erleben Fans erstmals alle zentralen Spieltage von Donnerstag bis Dienstag mit bis zu neun Einzelspielen pro Woche live. Neu zum Angebot gehören neben der "NFL RedZone", der "Sky NFL-Konferenz" und den beiden zusätzlichen Einzelspielen auf Sky Sport unter anderem die drei wöchentlichen Night Games der Liga bei RTL und Sky Sport: "Thursday Night Football" in der Nacht auf Freitag (Kickoff: 2:15 Uhr), "Sunday Night Football" in der Nacht auf Montag (Kickoff: 2:20 Uhr) sowie "Monday Night Football" in der Nacht auf Dienstag (Kickoff: 2:15 Uhr).Die etablierten Sonntagsspiele bei RTL bleiben fester Kern des Angebots: RTL zeigt weiterhin in der Sonntagabend-Primetime zwei Topspiele live im Free-TV um 19:00 Uhr und 22:00 Uhr. Parallel dazu ist mit dem neuen Social-First-Livespiel-Angebot auf RTL+ um 19:00 Uhr ein weiteres Live-Spiel zu sehen.Alle wichtigen Informationen zum NFL-Angebot auf Sky Sport, RTL, NITRO sowie auf RTL+ sind hier in den FAQs abrufbar. (https://media.rtl.com/meldung/Wo-laeuft-was-Der-grosse-NFL-Ueberblick/)Pressekontakt:Thomas KuhnertSports PRTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@rtl.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6344358