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Dow Jones News
02.09.2026 13:09 Uhr
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PTA-News: Epigenomics AG: Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 219.244,00 vollständig gezeichnet

DJ PTA-News: Epigenomics AG: Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 219.244,00 vollständig gezeichnet

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Epigenomics AG: Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 219.244,00 vollständig gezeichnet

Heidelberg (pta000/02.09.2026/12:35 UTC+2)

Heidelberg, 2. September 2026 - Die Epigenomics AG gibt bekannt, dass im Rahmen der Bezugsrechtskapitalerhöhung mit folgender Privatplatzierung, welche heute beendet wurde, insgesamt 219.244 neue Aktien zum Bezugspreis von 1,00 EUR je Aktie gezeichnet wurden und somit 219.244,00 EUR eingeworben und die Kapitalerhöhung damit voll platziert werden konnte. Die Kapitalerhöhung wird nun zeitnah beim zuständigen Handelsregister zur Eintragung angemeldet. Die Neuen Aktien werden dann voraussichtlich bis Ende September an die Zeichner ausgeliefert.

(Ende)

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Aussender:      Epigenomics AG 
           Ziegelhäuser Landstraße 3 
           69120 Heidelberg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 6221 6492487 
E-Mail:        info@epigenomics.com 
Website:       www.epigenomics.com 
ISIN(s):       DE000A37FT41 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1788345300338 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2026 06:35 ET (10:35 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

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