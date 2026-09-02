DJ PTA-News: Epigenomics AG: Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 219.244,00 vollständig gezeichnet
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Epigenomics AG: Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 219.244,00 vollständig gezeichnet
Heidelberg (pta000/02.09.2026/12:35 UTC+2)
Heidelberg, 2. September 2026 - Die Epigenomics AG gibt bekannt, dass im Rahmen der Bezugsrechtskapitalerhöhung mit folgender Privatplatzierung, welche heute beendet wurde, insgesamt 219.244 neue Aktien zum Bezugspreis von 1,00 EUR je Aktie gezeichnet wurden und somit 219.244,00 EUR eingeworben und die Kapitalerhöhung damit voll platziert werden konnte. Die Kapitalerhöhung wird nun zeitnah beim zuständigen Handelsregister zur Eintragung angemeldet. Die Neuen Aktien werden dann voraussichtlich bis Ende September an die Zeichner ausgeliefert.
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Aussender: Epigenomics AG Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 6221 6492487 E-Mail: info@epigenomics.com Website: www.epigenomics.com ISIN(s): DE000A37FT41 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
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September 02, 2026 06:35 ET (10:35 GMT)