DJ PTA-AFR: Epigenomics AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
Epigenomics AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
Heidelberg (pta000/02.09.2026/12:55 UTC+2) - Epigenomics AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2026 Berichtszeitraum: 01.01.2026 - 30.06.2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.epigenomics.com/de/news-investoren/finanzberichte/ Veröffentlichungsdatum: 03.09.2026
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: Epigenomics AG Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 6221 6492487 E-Mail: info@epigenomics.com Website: www.epigenomics.com ISIN(s): DE000A37FT41 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
[ source: https://www.pressetext.com/news/1788346500342 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
September 02, 2026 06:55 ET (10:55 GMT)