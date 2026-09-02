Versorgungsproblem bei der KI!: Geht uns jetzt das Kupfer aus!? Bald Versorgungsprobleme bei der KI?

Anzeige / Werbung

Finde mehr Informationen auf Youtube und auf axinocapital.de

Rechenzentren und K.I. benötigen immer mehr Rohstoffe. Wann droht uns eine Kupferknappheit bevor? Sam Hosack, CEO von Prospect Resources, spricht über sinkende Kupfergehalte weltweit, Entwicklungszeiträume von 15 bis 17 Jahren für Bergbauprojekte und darüber, warum das Mumbezhi-Projekt von Prospect in Sambia - in der Nähe der Sentinel-Mine von First Quantum - angesichts der steigenden Kupfernachfrage strategisch an Bedeutung gewinnen könnte. Kupfer, Angebot, Rohstoffe, goldpreis, mining Der AXINO Minestream Kanal ist ein werblicher Kanal! Es handelt sich um eine KI Übersetzung. Wir übernehmen keine Haftung für die Inhalte. Das englische Original ist hier zu sehen: https://www.youtube.com/@axinocapital-en Die AXINO Capital GmbH und/oder verbundene Unternehmen sowie deren Mitarbeiter halten oder können Aktien der im Video genannten Unternehmen halten und behalten sich vor, diese jederzeit zu erhöhen oder ganz oder teilweise zu veräußern. Die AXINO Capital GmbH wird von einigen dieser Unternehmen entgeltlich vergütet (z. B. für Marketing- oder Beratungsleistungen). Der Erwerb von Wertpapieren ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Weitere Hinweise: https://axinocapital.de/disclaimer ** Welchen Broker empfehlen wir? - SMARTBROKER+ Jetzt bei SMARTBROKER+ anmelden https://dwbdiv.smartbrokerplus.de/ts/... und Willkommensgeschenk erhalten! Keine Anlageberatung! Bitte beachte unseren Disclaimer und unsere Interessenskonflikte! DU interessierst dich fürs Trading? Schau gerne bei Stefan vorbei! Was ist axinocapital? Wir sind Deine Investoren-Community mit besonderer Leidenschaft für Rohstoffe und Hoch-Technologien. Ohne diese können wir unseren Lebensstandard nicht halten und erst recht keinen Fortschritt erzielen. Rohstoffvorkommen und neue Technologien müssen aber zuerst erkundet, das heißt exploriert und entwickelt werden, was meist durch kleinere Unternehmen beginnt. Small Cap Companies möchten schnell bekannt werden und Investoren & Aktionäre in möglichst vielen Ländern ansprechen und überzeugen. axinocapital bietet zahlreichen australischen und kanadischen Unternehmen ihren Corporate Communication Service im deutschsprachigen Raum. Wir entdecken dabei Chancen & Potentiale in schnell wachsenden Sektoren. Dazu zählen im Besonderen die Edelmetalle - aber nicht nur. Der Bedarf zum Beispiel an Batterie-Metallen und Grüne-Technologien wird mit zunehmend globaler Elektrifizierung explodieren - unser Stichwort: E-Mobilität. Wir vertreten aber auch bereits produzierende Minen. Recycling wird ebenfalls immer mehr an Bedeutung gewinnen. In der axinocapital Community tauschst Du Dich mit anderen Begeisterten aus, die bei diesen Entwicklungen dabei sein wollen. Dabei kannst Du auch Dein Wissen rund um Rohstoffe, Edelmetalle und Small Cap Companies erweitern. Für echte Geheimtipps und spannende Trends sorgen wir mit unserer 35-jährigen Investment-Erfahrung. Lerne, Aktienmärkte zu verstehen mit dem Wissen aus über 35 Jahren Erfahrung. ?https://axinoacademy.de/ Auf dem Laufenden bleiben - https://www.axinocapital.de/newsletter Investorenbroschüre - https://www.axinocapital.de/redaktion... Website - https://www.axinocapital.de/ Twitter - / axinocapital LinkedIn - / wolfgang-seybold-a04a0913 Instagram - / axinocapital Zum Hauptkalal: https://www.youtube.com/@axinocapital Der Silber Investor: https://stocks-to-perform.de/ *Bitte beachte unseren Disclaimer! Die Seybold Invest GmbH und Mitarbeiter der AXINO Capital GmbH können mit eigenem Geld in die besprochenen Firmen investiert sein. Zudem ist die AXINO Capital GmbH ein Dienstleister für Marketingaktivitäten in der Rohstoff & Small Cap Industrie. Unser Job ist das Aktienmarketing. Mehr Informationen unter axinocapital.de/disclaimer **Wir haben eine Werbe-Partnerschaft mit SMARTBROKER+ ! / Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, werde ich mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie Du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich Dir überlassen."

Enthaltene Werte: CA3359341052,XD0002747XXX,AU000000PSC9,XC0009656XXX,CA06849F1080