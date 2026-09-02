Die Hugo-Boss-Aktie bewegte sich zuletzt seitwärts und zeigte keine klare Richtung. Am Mittwoch notiert sie aktuell bei 39,10 €. Hintergrund dieser Kursentwicklung ist ein vorliegendes Übernahmeangebot des Großaktionärs Frasers. Damit stellt sich die Frage: Entwickelt sich hier ein ähnliches Drama wie bei der Commerzbank? Übernahmeangebot ohne Nachbesserung Am 10. Juni wurde ein nicht abgestimmtes Übernahmeangebot des Großaktionärs Frasers bekannt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de