Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 02.09.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Kupfer sichtbar - doch die entscheidende Antwort kommt jetzt erst noch
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 605101 | ISIN: DE0006051014 | Ticker-Symbol: SCI
Hamburg
02.09.26 | 20:51
19,000 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
SCI AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SCI AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
02.09.2026 21:21 Uhr
125 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-Adhoc: SCI AG: Aktienrückkauf

DJ PTA-Adhoc: SCI AG: Aktienrückkauf

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe

SCI AG: Aktienrückkauf

Usingen (pta000/02.09.2026/20:45 UTC+2)

Der Aufsichtsrat hat heute einem Vorschlag des Vorstands zugestimmt, die von der Hauptversammlung am 31. Oktober 2024 erteilte Ermächtigung zum Aktienrückkauf auszunutzen und bis zu 44.000 Aktien zu einem Kurs von 20,50 Euro zurückzukaufen. Der Rückkauf erfolgt voraussichtlich im September/Oktober diesen Jahres über ein öffentliches Angebot außerhalb der Börse und wird von der Gesellschaft selbst ohne Einschaltung eines Kreditinstitutes durchgeführt. Sollten mehr als 44.000 Aktien zum Rückkauf angeboten werden, werden die Rückkaufangebote quotal berücksichtigt. Vorbehaltlich bestimmter, insbesondere handelsrechtlicher Bedingungen und einer sich ergebenden wirtschaftlich sinnvollen Mindestgröße von 30ct/Aktie beabsichtigen Vorstand und Aufsichtsrat der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2027 die Ausschüttung einer Dividende vorzuschlagen, welche mindestens dem sich aus diesem Rückkauf rechnerisch ergebenden NAV-Zuwachs entspricht.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      SCI AG 
           Bartholomäus-Arnoldi-Straße 82 
           61250 Usingen 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Oliver Wiederhold 
Tel.:         +49 6081 688050 
E-Mail:        info@sci-ag.de 
Website:       www.sci-ag.de 
ISIN(s):       DE0006051014 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Hamburg

[ source: https://www.pressetext.com/news/1788374700374 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2026 14:45 ET (18:45 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – und die nächsten Gewinner des KI-Booms entdecken!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.