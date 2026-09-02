DJ PTA-Adhoc: SCI AG: Aktienrückkauf
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe
SCI AG: Aktienrückkauf
Usingen (pta000/02.09.2026/20:45 UTC+2)
Der Aufsichtsrat hat heute einem Vorschlag des Vorstands zugestimmt, die von der Hauptversammlung am 31. Oktober 2024 erteilte Ermächtigung zum Aktienrückkauf auszunutzen und bis zu 44.000 Aktien zu einem Kurs von 20,50 Euro zurückzukaufen. Der Rückkauf erfolgt voraussichtlich im September/Oktober diesen Jahres über ein öffentliches Angebot außerhalb der Börse und wird von der Gesellschaft selbst ohne Einschaltung eines Kreditinstitutes durchgeführt. Sollten mehr als 44.000 Aktien zum Rückkauf angeboten werden, werden die Rückkaufangebote quotal berücksichtigt. Vorbehaltlich bestimmter, insbesondere handelsrechtlicher Bedingungen und einer sich ergebenden wirtschaftlich sinnvollen Mindestgröße von 30ct/Aktie beabsichtigen Vorstand und Aufsichtsrat der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2027 die Ausschüttung einer Dividende vorzuschlagen, welche mindestens dem sich aus diesem Rückkauf rechnerisch ergebenden NAV-Zuwachs entspricht.
(Ende)
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September 02, 2026 14:45 ET (18:45 GMT)