DJ PTA-News: SCI AG: Net Asset Value

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

SCI AG: Net Asset Value

Usingen (pta000/27.07.2026/21:25 UTC+2)

Der Net Asset Value (NAV) der SCI-Aktie - Nettowert aller Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten, ohne Wertbeitrag von möglichen Nachzahlungen aus laufenden Spruchverfahren - wurde aktuell mit 25,30 Euro ermittelt, und liegt damit 3,1% höher als bei der letzten Bekanntgabe vor rd. 2 Monaten. Der DAX legte in diesem Zeitraum 1,9% zu. Der Vermögenszuwachs resultiert in erster Linie aus dem Kursgewinn unserer drittgrößten Depotposition Vilkyskiu pienine aus Litauen, die um 29% höher notierten.

Das Einreichungsvolumen (Aktien, die in Squeeze-Outs, Unternehmensverträgen u.ä. abgefunden wurden und für die in den noch anhängigen Spruch- und Überprüfungsverfahren eine Nachbesserung erfolgen kann) liegt unverändert bei 15,2 Mio. Euro.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: SCI AG Bartholomäus-Arnoldi-Straße 82 61250 Usingen Deutschland Ansprechpartner: Oliver Wiederhold Tel.: +49 6081 688050 E-Mail: info@sci-ag.de Website: www.sci-ag.de ISIN(s): DE0006051014 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Hamburg

[ source: https://www.pressetext.com/news/1785180300222 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2026 15:25 ET (19:25 GMT)