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WKN: 605101 | ISIN: DE0006051014 | Ticker-Symbol: SCI
Hamburg
27.07.26 | 12:09
18,200 Euro
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Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
SCI AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SCI AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
27.07.2026 21:57 Uhr
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(1)

PTA-News: SCI AG: Net Asset Value

DJ PTA-News: SCI AG: Net Asset Value

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

SCI AG: Net Asset Value

Usingen (pta000/27.07.2026/21:25 UTC+2)

Der Net Asset Value (NAV) der SCI-Aktie - Nettowert aller Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten, ohne Wertbeitrag von möglichen Nachzahlungen aus laufenden Spruchverfahren - wurde aktuell mit 25,30 Euro ermittelt, und liegt damit 3,1% höher als bei der letzten Bekanntgabe vor rd. 2 Monaten. Der DAX legte in diesem Zeitraum 1,9% zu. Der Vermögenszuwachs resultiert in erster Linie aus dem Kursgewinn unserer drittgrößten Depotposition Vilkyskiu pienine aus Litauen, die um 29% höher notierten.

Das Einreichungsvolumen (Aktien, die in Squeeze-Outs, Unternehmensverträgen u.ä. abgefunden wurden und für die in den noch anhängigen Spruch- und Überprüfungsverfahren eine Nachbesserung erfolgen kann) liegt unverändert bei 15,2 Mio. Euro.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      SCI AG 
           Bartholomäus-Arnoldi-Straße 82 
           61250 Usingen 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Oliver Wiederhold 
Tel.:         +49 6081 688050 
E-Mail:        info@sci-ag.de 
Website:       www.sci-ag.de 
ISIN(s):       DE0006051014 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Hamburg

[ source: https://www.pressetext.com/news/1785180300222 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2026 15:25 ET (19:25 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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