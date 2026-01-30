Anzeige
Mehr »
Freitag, 30.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Über 2 Mio. Unzen Gold - und trotzdem erst 59 Mio. USD Börsenwert?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 605101 | ISIN: DE0006051014 | Ticker-Symbol: SCI
Hamburg
30.01.26 | 16:38
18,500 Euro
+2,21 % +0,400
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
SCI AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SCI AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
30.01.2026 20:27 Uhr
281 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-News: SCI AG: Net Asset Value

DJ PTA-News: SCI AG: Net Asset Value

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

SCI AG: Net Asset Value

Usingen (pta000/30.01.2026/19:51 UTC+1)

Der Net Asset Value (NAV) der SCI-Aktie - Nettowert aller Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten, ohne Wertbeitrag von möglichen Nachzahlungen aus laufenden Spruchverfahren - wurde aktuell mit 24,40 Euro ermittelt, und liegt damit 1,2% höher als bei der letzten Bekanntgabe vor rd. 2 Monaten. Der DAX gewann in diesem Zeitraum 2,7%. Den größten positiven Effekt in unserem Portfolio hatte die finale Festsetzung der Barabfindung für die Aktien von Ahlstrom Munksjö bei dem im Jahr 2020 durchgeführten Squeeze-Out durch den finnischen Supreme Court; hier erfolgte eine Erhöhung der ursprünglich festgesetzten 17,86 EUR auf 21,00 EUR. Bei unseren größten Beteiligungen gab es überwiegend schwächere Kursentwicklungen: Latvijas Balzams notierten 14,2% niedriger bei 6,20 EUR; das Unternehmen hat heute mitgeteilt dass ein Restrukturierungsverfahren nach lettischem Recht eingeleitet wurde. Ob es hierdurch auch zu Änderungen in der Aktionärsstruktur kommen wird ist derzeit noch offen. Der Depotanteil von Latvijas Balzams liegt bei 5,2%. LS Invest notierten 4,8% niedriger, Vilvi Group aus Litauen 7,5% höher.

Das Einreichungsvolumen (Aktien, die in Squeeze-Outs, Unternehmensverträgen u.ä. abgefunden wurden und für die in den noch anhängigen Spruch- und Überprüfungsverfahren eine Nachbesserung erfolgen kann) liegt bei 15,5 Mio. Euro. Der Rückgang geht auf die finale Entscheidung bei Ahlstrom Munksjö zurück, gegenläufig wirkte die Eintragung des Squeeze-Out bei NanoFocus.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      SCI AG 
           Bartholomäus-Arnoldi-Straße 82 
           61250 Usingen 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Oliver Wiederhold 
Tel.:         +49 6081 688050 
E-Mail:        info@sci-ag.de 
Website:       www.sci-ag.de 
ISIN(s):       DE0006051014 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Hamburg

[ source: https://www.pressetext.com/news/1769799060654 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2026 13:51 ET (18:51 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Vorsicht, geheim!
2026 startet mit einem Paukenschlag: Der DAX outperformt den US-Markt, Nachzügler holen auf. Ein erstes Signal, dass der Bullenmarkt an Breite gewinnt. Während viele Anleger weiter auf die großen Tech-Namen setzen, hat sich im Hintergrund längst ein Umschwung vollzogen. Der Fokus verschiebt sich weg von überteuerten KI-Highflyern hin zu soliden Qualitätswerten aus der zweiten Reihe.

Anleger, die jetzt clever agieren, setzen nicht auf das, was war, sondern auf das, was kommt. Unternehmen mit gesunder Bilanz, unterschätztem Potenzial und begrenztem Abwärtsrisiko könnten 2026 zu den großen Gewinnern zählen. Die Gefahr einer schärferen Korrektur bleibt real, gerade für passiv aufgestellte Investoren.

In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau jetzt das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bieten. Stark, günstig und bislang kaum im Fokus.

Jetzt kostenlosen Report herunterladen – bevor es andere tun!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.