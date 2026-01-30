DJ PTA-News: SCI AG: Net Asset Value

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

SCI AG: Net Asset Value

Usingen (pta000/30.01.2026/19:51 UTC+1)

Der Net Asset Value (NAV) der SCI-Aktie - Nettowert aller Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten, ohne Wertbeitrag von möglichen Nachzahlungen aus laufenden Spruchverfahren - wurde aktuell mit 24,40 Euro ermittelt, und liegt damit 1,2% höher als bei der letzten Bekanntgabe vor rd. 2 Monaten. Der DAX gewann in diesem Zeitraum 2,7%. Den größten positiven Effekt in unserem Portfolio hatte die finale Festsetzung der Barabfindung für die Aktien von Ahlstrom Munksjö bei dem im Jahr 2020 durchgeführten Squeeze-Out durch den finnischen Supreme Court; hier erfolgte eine Erhöhung der ursprünglich festgesetzten 17,86 EUR auf 21,00 EUR. Bei unseren größten Beteiligungen gab es überwiegend schwächere Kursentwicklungen: Latvijas Balzams notierten 14,2% niedriger bei 6,20 EUR; das Unternehmen hat heute mitgeteilt dass ein Restrukturierungsverfahren nach lettischem Recht eingeleitet wurde. Ob es hierdurch auch zu Änderungen in der Aktionärsstruktur kommen wird ist derzeit noch offen. Der Depotanteil von Latvijas Balzams liegt bei 5,2%. LS Invest notierten 4,8% niedriger, Vilvi Group aus Litauen 7,5% höher.

Das Einreichungsvolumen (Aktien, die in Squeeze-Outs, Unternehmensverträgen u.ä. abgefunden wurden und für die in den noch anhängigen Spruch- und Überprüfungsverfahren eine Nachbesserung erfolgen kann) liegt bei 15,5 Mio. Euro. Der Rückgang geht auf die finale Entscheidung bei Ahlstrom Munksjö zurück, gegenläufig wirkte die Eintragung des Squeeze-Out bei NanoFocus.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: SCI AG Bartholomäus-Arnoldi-Straße 82 61250 Usingen Deutschland Ansprechpartner: Oliver Wiederhold Tel.: +49 6081 688050 E-Mail: info@sci-ag.de Website: www.sci-ag.de ISIN(s): DE0006051014 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Hamburg

[ source: https://www.pressetext.com/news/1769799060654 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2026 13:51 ET (18:51 GMT)