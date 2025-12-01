Anzeige
Mehr »
Montag, 01.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
MONSTER VON MAROKKO: AYA liefert die stärksten Bohrergebnisse seiner Geschichte - und dieser 3-Mrd-Dollar-Silberproduzent steigt jetzt in eine neue Liga auf
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 605101 | ISIN: DE0006051014 | Ticker-Symbol: SCI
Hamburg
01.12.25 | 08:17
17,400 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
SCI AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SCI AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
01.12.2025 17:33 Uhr
166 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-News: SCI AG: Net Asset Value

DJ PTA-News: SCI AG: Net Asset Value

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

SCI AG: Net Asset Value

Usingen (pta000/01.12.2025/17:00 UTC+1)

Der Net Asset Value (NAV) der SCI-Aktie - Nettowert aller Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten, ohne Wertbeitrag von möglichen Nachzahlungen aus laufenden Spruchverfahren - wurde aktuell mit 24,10 Euro ermittelt und liegt damit 2,1% höher als bei der letzten Bekanntgabe vor rd. 2 Monaten. Der DAX notierte in diesem Zeitraum mit +0,1% praktisch unverändert. Bei unseren größten Beteiligungen gab es überwiegend positive Kursentwicklungen: Gesundheitswelt Chiemgau notierten, getragen von einer Prognoseerhöhung für das laufende Geschäftsjahr, um 14,5% höher, LS Invest legten 6,0% zu.

Das Einreichungsvolumen (Aktien, die in Squeeze-Outs, Unternehmensverträgen u.ä. abgefunden wurden und für die in den noch anhängigen Spruch- und Überprüfungsverfahren eine Nachbesserung erfolgen kann) liegt bei 15,9 Mio. Euro. Die leichte Erhöhung geht auf die Eintragung des Squeeze-Out bei Voquz Labs zurück, gegenläufig wirkte sich die Beendigung des Spruchverfahrens zum Squeeze-Out der Actris AG aus dem Jahr 2010 aus, durch welche uns incl. Zinsen rd. 19 TEUR zugeflossen sind.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      SCI AG 
           Bartholomäus-Arnoldi-Straße 82 
           61250 Usingen 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Oliver Wiederhold 
Tel.:         +49 6081 688050 
E-Mail:        info@sci-ag.de 
Website:       www.sci-ag.de 
ISIN(s):       DE0006051014 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Hamburg

[ source: https://www.pressetext.com/news/1764604800149 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2025 11:01 ET (16:01 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.