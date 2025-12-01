DJ PTA-News: SCI AG: Net Asset Value

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

SCI AG: Net Asset Value

Usingen (pta000/01.12.2025/17:00 UTC+1)

Der Net Asset Value (NAV) der SCI-Aktie - Nettowert aller Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten, ohne Wertbeitrag von möglichen Nachzahlungen aus laufenden Spruchverfahren - wurde aktuell mit 24,10 Euro ermittelt und liegt damit 2,1% höher als bei der letzten Bekanntgabe vor rd. 2 Monaten. Der DAX notierte in diesem Zeitraum mit +0,1% praktisch unverändert. Bei unseren größten Beteiligungen gab es überwiegend positive Kursentwicklungen: Gesundheitswelt Chiemgau notierten, getragen von einer Prognoseerhöhung für das laufende Geschäftsjahr, um 14,5% höher, LS Invest legten 6,0% zu.

Das Einreichungsvolumen (Aktien, die in Squeeze-Outs, Unternehmensverträgen u.ä. abgefunden wurden und für die in den noch anhängigen Spruch- und Überprüfungsverfahren eine Nachbesserung erfolgen kann) liegt bei 15,9 Mio. Euro. Die leichte Erhöhung geht auf die Eintragung des Squeeze-Out bei Voquz Labs zurück, gegenläufig wirkte sich die Beendigung des Spruchverfahrens zum Squeeze-Out der Actris AG aus dem Jahr 2010 aus, durch welche uns incl. Zinsen rd. 19 TEUR zugeflossen sind.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: SCI AG Bartholomäus-Arnoldi-Straße 82 61250 Usingen Deutschland Ansprechpartner: Oliver Wiederhold Tel.: +49 6081 688050 E-Mail: info@sci-ag.de Website: www.sci-ag.de ISIN(s): DE0006051014 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Hamburg

[ source: https://www.pressetext.com/news/1764604800149 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2025 11:01 ET (16:01 GMT)