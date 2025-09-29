DJ PTA-News: SCI AG: Net Asset Value

SCI AG: Net Asset Value

Usingen (pta000/29.09.2025/20:00 UTC+2)

Der Net Asset Value (NAV) der SCI-Aktie - Nettowert aller Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten, ohne Wertbeitrag von möglichen Nachzahlungen aus laufenden Spruchverfahren - wurde aktuell mit 23,60 Euro ermittelt, und liegt damit 3,2% niedriger als bei der letzten Bekanntgabe vor rd. 2 Monaten. Der DAX hat in diesem Zeitraum um 1,4% nachgegeben. Bei unseren größten Beteiligungen gab es überwiegend negative Kursentwicklungen (LS Invest -6,4%, Gesundheitswelt Chiemgau -12%), lediglich Vilkyskiu pienine aus Litauen notierten 2,9% höher.

Das Einreichungsvolumen (Aktien, die in Squeeze-Outs, Unternehmensverträgen u.ä. abgefunden wurden und für die in den noch anhängigen Spruch- und Überprüfungsverfahren eine Nachbesserung erfolgen kann) liegt unverändert bei 15,8 Mio. Euro.

