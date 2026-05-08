DJ PTA-News: SCI AG: Jahresabschluss, Termin Hauptversammlung
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
SCI AG: Jahresabschluss, Termin Hauptversammlung
Usingen (pta000/08.05.2026/13:32 UTC+2)
Der Aufsichtsrat hat heute den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 festgestellt. Er weist einen Jahresfehlbetrag 16.478,04 EUR aus. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 4.174,55 EUR auf neue Rechnung vorzutragen. Die Hauptversammlung wird am 19. Juni 2026, Beginn 17 Uhr, in Usingen stattfinden.
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: SCI AG Bartholomäus-Arnoldi-Straße 82 61250 Usingen Deutschland Ansprechpartner: Oliver Wiederhold Tel.: +49 6081 688050 E-Mail: info@sci-ag.de Website: www.sci-ag.de ISIN(s): DE0006051014 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Hamburg
[ source: https://www.pressetext.com/news/1778239920899 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
May 08, 2026 07:32 ET (11:32 GMT)