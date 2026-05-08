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WKN: 605101 | ISIN: DE0006051014 | Ticker-Symbol: SCI
Hamburg
08.05.26 | 16:09
19,000 Euro
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Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
SCI AG Chart 1 Jahr
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SCI AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
08.05.2026 14:03 Uhr
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PTA-News: SCI AG: Jahresabschluss, Termin Hauptversammlung

DJ PTA-News: SCI AG: Jahresabschluss, Termin Hauptversammlung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

SCI AG: Jahresabschluss, Termin Hauptversammlung

Usingen (pta000/08.05.2026/13:32 UTC+2)

Der Aufsichtsrat hat heute den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 festgestellt. Er weist einen Jahresfehlbetrag 16.478,04 EUR aus. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 4.174,55 EUR auf neue Rechnung vorzutragen. Die Hauptversammlung wird am 19. Juni 2026, Beginn 17 Uhr, in Usingen stattfinden.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      SCI AG 
           Bartholomäus-Arnoldi-Straße 82 
           61250 Usingen 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Oliver Wiederhold 
Tel.:         +49 6081 688050 
E-Mail:        info@sci-ag.de 
Website:       www.sci-ag.de 
ISIN(s):       DE0006051014 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Hamburg

[ source: https://www.pressetext.com/news/1778239920899 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2026 07:32 ET (11:32 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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