DJ PTA-News: SCI AG: Net Asset Value

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

SCI AG: Net Asset Value

Usingen (pta000/02.06.2026/10:45 UTC+2)

Der Net Asset Value (NAV) der SCI-Aktie - Nettowert aller Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten, ohne Wertbeitrag von möglichen Nachzahlungen aus laufenden Spruchverfahren - wurde aktuell mit 24,50 Euro ermittelt, und liegt damit 5,7% höher als bei der letzten Bekanntgabe vor rd. 2 Monaten. Der Berichtszeitraum war geprägt von einer turbulenten Entwicklung bei der LS Invest AG (+ 44%), bei der auf hohe Börsenumsätze in den letzten Monaten nunmehr die Ankündigung des Squeeze-Out folgte. Ein langjähriges, durchaus kompliziertes und wechselvolles Investment neigt sich damit nun doch einem guten Ende entgegen.

Aus der rechtskräftigen Beendigung des Spruchverfahrens bei der Generali Deutschland AG haben wir eine Forderung von rd. 86 TEUR incl. Zinsen eingestellt. Negativ wirkte die Kursentwicklung bei der Gesundheitswelt Chiemgau AG, die im Berichtszeitraum über unerwartete Schwierigkeiten bei der Sanierung der Heilwasserbohrung berichtete. Der Kurs entwickelte sich dadurch um 17% rückläufig.

Das Einreichungsvolumen (Aktien, die in Squeeze-Outs, Unternehmensverträgen u.ä. abgefunden wurden und für die in den noch anhängigen Spruch- und Überprüfungsverfahren eine Nachbesserung erfolgen kann) liegt bei 15,2 Mio. Euro, der Rückgang um 0,3 Mio. EUR beruht auf der Beendigung des Spruchverfahrens in Bezug auf Generali Deutschland.

Wir möchten bei dieser Gelegenheit auf unsere Hauptversammlung am 19. Juni hinweisen. In diesem Jahr freuen wir uns, mit Ihnen unser 25-jähriges Bestehen zu feiern und hoffen auf zahlreiches Erscheinen.

(Ende)

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Aussender: SCI AG Bartholomäus-Arnoldi-Straße 82 61250 Usingen Deutschland Ansprechpartner: Oliver Wiederhold Tel.: +49 6081 688050 E-Mail: info@sci-ag.de Website: www.sci-ag.de ISIN(s): DE0006051014 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Hamburg

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June 02, 2026 04:45 ET (08:45 GMT)