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WKN: 605101 | ISIN: DE0006051014 | Ticker-Symbol: SCI
Hamburg
30.03.26 | 12:10
18,500 Euro
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Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
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SCI AG Chart 1 Jahr
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SCI AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
30.03.2026 20:51 Uhr
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PTA-News: SCI AG: Net Asset Value

DJ PTA-News: SCI AG: Net Asset Value

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

SCI AG: Net Asset Value

Usingen (pta000/30.03.2026/20:15 UTC+2)

Der Net Asset Value (NAV) der SCI-Aktie - Nettowert aller Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten, ohne Wertbeitrag von möglichen Nachzahlungen aus laufenden Spruchverfahren - wurde aktuell mit 23,25 Euro ermittelt, und liegt damit 4,9% niedriger als bei der letzten Bekanntgabe vor rd. 2 Monaten. Der DAX verlor in diesem Zeitraum 8,5%.

Das Einreichungsvolumen (Aktien, die in Squeeze-Outs, Unternehmensverträgen u.ä. abgefunden wurden und für die in den noch anhängigen Spruch- und Überprüfungsverfahren eine Nachbesserung erfolgen kann) liegt unverändert bei 15,5 Mio. Euro.

(Ende)

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Aussender:      SCI AG 
           Bartholomäus-Arnoldi-Straße 82 
           61250 Usingen 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Oliver Wiederhold 
Tel.:         +49 6081 688050 
E-Mail:        info@sci-ag.de 
Website:       www.sci-ag.de 
ISIN(s):       DE0006051014 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Hamburg

[ source: https://www.pressetext.com/news/1774894500627 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 30, 2026 14:15 ET (18:15 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

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