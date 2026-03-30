DJ PTA-News: SCI AG: Net Asset Value

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

SCI AG: Net Asset Value

Usingen (pta000/30.03.2026/20:15 UTC+2)

Der Net Asset Value (NAV) der SCI-Aktie - Nettowert aller Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten, ohne Wertbeitrag von möglichen Nachzahlungen aus laufenden Spruchverfahren - wurde aktuell mit 23,25 Euro ermittelt, und liegt damit 4,9% niedriger als bei der letzten Bekanntgabe vor rd. 2 Monaten. Der DAX verlor in diesem Zeitraum 8,5%.

Das Einreichungsvolumen (Aktien, die in Squeeze-Outs, Unternehmensverträgen u.ä. abgefunden wurden und für die in den noch anhängigen Spruch- und Überprüfungsverfahren eine Nachbesserung erfolgen kann) liegt unverändert bei 15,5 Mio. Euro.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: SCI AG Bartholomäus-Arnoldi-Straße 82 61250 Usingen Deutschland Ansprechpartner: Oliver Wiederhold Tel.: +49 6081 688050 E-Mail: info@sci-ag.de Website: www.sci-ag.de ISIN(s): DE0006051014 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Hamburg

[ source: https://www.pressetext.com/news/1774894500627 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 30, 2026 14:15 ET (18:15 GMT)