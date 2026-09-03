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Dell explodiert nach Rekordzahlen: Der nächste große KI-Gewinner neben NVIDIA?

Dell sorgt mit Rekordzahlen für ein Ausrufezeichen: Der Umsatz springt um 58 Prozent auf rund 47 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie steigt um 203 Prozent - und allein die Bestellungen für KI-Server erreichen 60,9 Milliarden US-Dollar. Der Auftragsbestand liegt inzwischen bei gewaltigen 95 Milliarden US-Dollar. Die Aktie reagiert mit einem deutlichen Kurssprung. Aus dem traditionsreichen PC-Hersteller wird zunehmend ein zentraler Ausrüster des globalen KI-Booms.

Gemeinsam mit NVIDIA liefert Dell leistungsstarke Server- und Rechenzentrumslösungen für die nächste KI-Generation und hebt seine Jahresprognose kräftig an. Doch rechtfertigen das Wachstum und die prall gefüllten Auftragsbücher die gestiegene Bewertung? Oder drohen durch Lieferengpässe, hohe Abhängigkeit von KI-Investitionen und zunehmenden Wettbewerb neue Risiken? Wir analysieren die aktuellen Quartalszahlen, den Ausblick und die entscheidende Frage: Ist Dell tatsächlich der nächste große KI-Gewinner neben NVIDIA?

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