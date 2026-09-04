Neue Lösungen für Rechenzentren, Cybersicherheit und die Digitalisierung von Betriebswissen ermöglichen eine intelligente digitale Infrastruktur

Hitachi, Ltd. ("Hitachi") gab heute die Erweiterung von HMAX by Hitachi ("HMAX") bekannt, einer Lösungssuite der nächsten Generation, die die Leistungsfähigkeit der KI in soziale Infrastrukturen einbringt. Das HMAX-Portfolio umfasst branchenspezifische Lösungen, die auf bestimmte Branchen und Geschäftsabläufe zugeschnitten sind, sowie eine Reihe von Foundry-Lösungen, die bereichsübergreifend einsetzbar sind. Im Rahmen dieser Erweiterung wurde HMAX Data Center als eine Domain-Specific Solution für das Rechenzentrumsmanagement hinzugefügt. Darüber hinaus werden HMAX Cyber, HMAX Data Fabric und HMAX AI Operations als Foundry-Lösungen eingeführt, die nicht nur die "Physical AI"-Initiativen innerhalb von HMAX unterstützen, sondern auch die bestehenden Systeme von Unternehmen über verschiedene Bereiche und Umgebungen hinweg integrieren und unterstützen können.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260903340668/de/

HMAX Solutions Portfolio Overview

Heute stehen Betreiber sozialer Infrastrukturen vor wachsenden Herausforderungen, da die Anzahl und Komplexität der zu wartenden und zu verwaltenden Anlagen und Systeme stetig zunimmt, während sich der Arbeitskräftemangel und der Rückgang an qualifiziertem Personal weiter verschärfen.

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, richtet sich das Augenmerk zunehmend auf "Physical AI", die reale Betriebsbedingungen erfassen und autonome Entscheidungsfindung sowie Steuerung unterstützen kann. Die Umsetzung von "Physical AI" setzt jedoch voraus, dass Betriebsdaten und implizites Wissen, über das erfahrenes Personal verfügt, extrahiert, gesammelt und in eine für KI interpretierbare Form gebracht werden. Außerdem sind die Grundlagen und die Sicherheit erforderlich, die für einen unterbrechungsfreien Betrieb notwendig sind, sowie Rechenzentren, die für KI-Datenverarbeitung ausgelegt sind.

Aufbauend auf seinen langjährigen Stärken in den Bereichen IT, OT (Operational Technology) und Produkte hat Hitachi sein Lösungsangebot erweitert, um diesen Herausforderungen gerecht zu werden.

Im Zuge der kontinuierlichen Erweiterung der HMAX-Produktpalette entwickelt Hitachi HMAX zu einem Betriebssystem weiter, das die soziale Infrastruktur autonom steuert und optimiert und die KI-gestützte Transformation voranbringt.

Übersicht über die neu hinzugefügten Lösungen

(Einzelheiten entnehmen Sie bitte den jeweiligen Pressemitteilungen.)

HMAX Data Center

HMAX Data Center ist ein Lösungsportfolio, das einen Ansatz aus einer Hand für den autonomen Betrieb und die Wartung der Infrastruktur von Rechenzentren sowie für deren umfassende Optimierung bietet. Durch die Kombination des Fachwissens der Hitachi-Gruppe im Bereich Anlagenbetrieb mit "Physical AI" unterstützen die Lösungen die Kunden über den gesamten Betriebslebenszyklus hinweg von der integrierten herstellerübergreifenden Überwachung der Stromversorgungs-, IT- und Kühlanlagen bis hin zu Korrelationsanalysen, anlagenübergreifenden Maßnahmen zur Behebung von Störungen und der kontinuierlichen Verbesserung der Betriebsabläufe und tragen so zur Nachhaltigkeit der Rechenzentren bei.

Pressemitteilung: Hitachi launches HMAX Data Center, a solutions suite for integrated data center infrastructure operations (Hitachi bringt "HMAX Data Center" auf den Markt, eine Lösungssuite für den integrierten Betrieb von Rechenzentrumsinfrastrukturen)

HMAX Data Center ist ein Lösungsportfolio, das einen Ansatz aus einer Hand für den autonomen Betrieb und die Wartung der Infrastruktur von Rechenzentren sowie für deren umfassende Optimierung bietet. Durch die Kombination des Fachwissens der Hitachi-Gruppe im Bereich Anlagenbetrieb mit "Physical AI" unterstützen die Lösungen die Kunden über den gesamten Betriebslebenszyklus hinweg von der integrierten herstellerübergreifenden Überwachung der Stromversorgungs-, IT- und Kühlanlagen bis hin zu Korrelationsanalysen, anlagenübergreifenden Maßnahmen zur Behebung von Störungen und der kontinuierlichen Verbesserung der Betriebsabläufe und tragen so zur Nachhaltigkeit der Rechenzentren bei. Pressemitteilung: Hitachi launches HMAX Data Center, a solutions suite for integrated data center infrastructure operations (Hitachi bringt "HMAX Data Center" auf den Markt, eine Lösungssuite für den integrierten Betrieb von Rechenzentrumsinfrastrukturen) HMAX Cyber

HMAX Cyber ist ein Dienst zur Gewährleistung der Betriebsresilienz, der Kundensysteme vor immer raffinierteren Cyberangriffen schützt und die Geschäftskontinuität sicherstellt. Dieser Dienst umfasst drei Kategorien: Identify hilft Kunden dabei, potenzielle Risiken zu antizipieren und sich darauf vorzubereiten; Manage unterstützt Überwachung und Betrieb rund um die Uhr; sowie Recover ermöglicht eine schnelle Wiederherstellung bei Störfällen. HMAX Cyber trägt zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit seiner Kunden bei, indem es bahnbrechende KI-Fähigkeiten kombiniert, die in Zusammenarbeit mit globalen Partnern entwickelt wurden: Hitachis praktisches Wissen und seine Fachkompetenz in den Bereichen Betriebsabläufe und Cyberabwehr, die durch die Unterstützung sozialer Infrastruktur gewonnen wurden, und die Erfahrung seiner vor Ort stationierten Ingenieurteams (FDE).

Pressemitteilung: Hitachi launches HMAX Cyber, an operational resilience service supporting business continuity in the AI era (Hitachi bringt "HMAX Cyber" auf den Markt, einen Dienst zur Gewährleistung der Betriebsstabilität, der die Geschäftskontinuität im Zeitalter der KI unterstützt)

HMAX Cyber ist ein Dienst zur Gewährleistung der Betriebsresilienz, der Kundensysteme vor immer raffinierteren Cyberangriffen schützt und die Geschäftskontinuität sicherstellt. Dieser Dienst umfasst drei Kategorien: Identify hilft Kunden dabei, potenzielle Risiken zu antizipieren und sich darauf vorzubereiten; Manage unterstützt Überwachung und Betrieb rund um die Uhr; sowie Recover ermöglicht eine schnelle Wiederherstellung bei Störfällen. HMAX Cyber trägt zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit seiner Kunden bei, indem es bahnbrechende KI-Fähigkeiten kombiniert, die in Zusammenarbeit mit globalen Partnern entwickelt wurden: Hitachis praktisches Wissen und seine Fachkompetenz in den Bereichen Betriebsabläufe und Cyberabwehr, die durch die Unterstützung sozialer Infrastruktur gewonnen wurden, und die Erfahrung seiner vor Ort stationierten Ingenieurteams (FDE). Pressemitteilung: Hitachi launches HMAX Cyber, an operational resilience service supporting business continuity in the AI era (Hitachi bringt "HMAX Cyber" auf den Markt, einen Dienst zur Gewährleistung der Betriebsstabilität, der die Geschäftskontinuität im Zeitalter der KI unterstützt) HMAX Data Fabric, HMAX AI Operations

HMAX Data Fabric ist eine Datenplattform, die vielfältige Felddaten und das implizite Wissen erfahrener Mitarbeiter auf der Grundlage von Ontologien systematisch in einen Kontext einordnet und diese als Wissensgraphen zusammenführt, die von KI genutzt werden können. Das "Physical AI FDE"-Team (Forward Deployed Engineer) mit Fachkenntnissen in den Bereichen IT, OT und Produkte arbeitet vor Ort eng mit den Kunden zusammen. Das Team verbindet den gesamten Prozess von der Gewinnung betrieblicher Erkenntnisse über deren Speicherung im HMAX Data Fabric bis hin zur Anwendung von KI für das Monitoring und den Betrieb mithilfe von HMAX AI Operations. Der ganzheitliche Ansatz von Hitachi trägt zur schnellen Einführung von "Physical AI" in betrieblichen Umgebungen und zu deren kontinuierlichen Weiterentwicklung bei.

Pressemitteilung: Hitachi launches new platform and operations management solutions, including HMAX Data Fabric (Hitachi bringt neue Plattform- und Betriebsmanagement-Lösungen auf den Markt, darunter HMAX Data Fabric)

Einführung auf dem Hitachi Social Innovation Forum 2026 JAPAN

HMAX Data Center, HMAX Cyber, HMAX Data Fabric, HMAX AI Operations und der Physical AI FDE-Dienst werden auf dem "Hitachi Social Innovation Forum 2026 JAPAN" vorgestellt, das vom Donnerstag, dem 3. September, bis Freitag, dem 4. September, in Tokio stattfindet.

Weitere Informationen zum "Hitachi Social Innovation Forum 2026 JAPAN" finden Sie auf der offiziellen Website unter: https://www.service.event.hitachi/en/regist/

Weiterführende Links

Lumada: Hitachi Global

HMAX: Hitachi Global

HMAX-Whitepaper

Markenzeichen

Die in diesem Dokument genannten Firmen- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.

Über Hitachi, Ltd.

Mit seinem Geschäftsbereich "Social Innovation Business" (SIB), der IT, OT (Operational Technology) und Produkte vereint, strebt Hitachi an, weltweit eine führende Rolle bei der kontinuierlichen digitalen Transformation der sozialen Infrastruktur einzunehmen und so zu einer harmonischen Gesellschaft beizutragen, in der sich Umwelt, Wohlbefinden und Wirtschaftswachstum miteinander im Gleichgewicht befinden.

Hitachi ist weltweit in vier Geschäftsbereichen tätig Digital Systems Services, Energy, Mobility und Connective Industries und betreibt eine Strategic SIB Business Unit, die sich auf neue Wachstumsbereiche konzentriert. Mit Lumada als Kernkomponente schafft Hitachi Mehrwert, indem es Daten, Technologien und Fachwissen miteinander kombiniert, um Herausforderungen für seine Kunden und die Gesellschaft zu bewältigen.

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 (Ende: 31. März 2026) belief sich auf insgesamt 10.586,7 Milliarden Yen (58,61 Milliarden Euro); das Unternehmen zählte weltweit 606 konsolidierte Tochtergesellschaften und rund 290.000 Mitarbeiter. Besuchen Sie uns unter www.hitachi.com.

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