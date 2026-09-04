Zwei Großprojekte in Alberta sollen voraussichtlich einen Umsatz von rund 575 Mio. $ generieren, während Suntex seine integrierte Plattform für Entwicklung, Bau und Immobilienbesitz in ganz Kanada und den Vereinigten Staaten ausbaut.

AUSTIN, TX / ACCESS Newswire / 4. September 2026 / Suntex Enterprises, Inc. (OTCID:SNTX) ("Suntex" oder das "Unternehmen"), eine dynamische operative Holdinggesellschaft, die sich auf Immobilienentwicklung, Bauwesen, Infrastruktur und Grundstücke spezialisiert hat, gibt die Unterzeichnung einer Absichtserklärung ("Letter of Intent", "LOI") bekannt, die eine transformative, mehrjährige Partnerschaft im Bereich der Immobilienentwicklung in ganz Nordamerika vorantreibt.

Die LOI baut auf der von Suntex im Juli 2026 bekannt gegebenen kanadischen Entwicklungspartnerschaft auf und legt den Grundstein für ein robustes Anfangsportfolio groß angelegter Entwicklungsmöglichkeiten, die darauf ausgelegt sind, erhebliches Wachstum auf der expandierenden nordamerikanischen Plattform des Unternehmens voranzutreiben.

Das Portfolio wird durch "Royal Links" in Leduc, Alberta, und "Meridian" in Alberta getragen, die zusammen einen Projektumsatz von 575 Mio. $ ausmachen. Weitere Entwicklungsprojekte werden in Oklahoma, Missouri und Texas verfolgt, wodurch sich die identifizierte nordamerikanische Entwicklungspipeline des Unternehmens in den nächsten drei bis fünf Jahren auf über 1 Mrd. $ belaufen wird.

Die Strategie geht über den traditionellen Bau hinaus. Suntex positioniert sich so, dass es in den Bereichen Eigentümerschaft, Grundstückserschließung, Bau, Infrastruktur und Verwertung von Vermögenswerten tätig wird und so vielfältige Möglichkeiten der wirtschaftlichen Beteiligung über den gesamten Entwicklungszyklus hinweg schafft.

Mit der Unterzeichnung der LOI tritt Suntex in die nächste Phase der Zusammenarbeit ein, beginnend mit Royal Links, wo derzeit Vorbereitungsarbeiten laufen und der Beginn der Grundstückserschließung für das 4. Quartal 2026 geplant ist.

Royal Links legt den Grundstein

Royal Links ist ein geplantes, 134 Acre großes, nach einem Gesamtkonzept gestaltetes Bauprojekt in Leduc, Alberta, und stellt das erste Großprojekt dar, das im Rahmen dieser Partnerschaft vorangetrieben werden soll.

Der aktuelle Plan umfasst etwa 112,7 Acre bebaubare Fläche und 979 geplante Wohnbaugrundstücke, darunter 573 Einfamilienhausgrundstücke und 404 Grundstücke für Doppelhaushälften und Reihenhäuser sowie Grundstücke für Mehrfamilienhäuser und Gewerbe.

Der Masterplan umfasst zudem Schul- und Parkflächen, Regenwassermanagement, Umweltbereiche, Straßen und die dazugehörige kommunale Infrastruktur.

"Royal Links" entspricht einem Projektumsatz von 250 Mio. $ bei vollständiger Erschließung.

Geotechnische und Engineering-Arbeiten sind bereits im Gange; das Ingenieurteam ist bereits im Einsatz und bereitet das Infrastrukturprogramm für die Erschließung des Geländes vor. Die ersten Entwicklungsmaßnahmen konzentrieren sich auf die Erschließung des Geländes, Versorgungsleitungen, Straßen, Regenwasserentsorgungssysteme und andere bauliche Infrastruktur, die für den schrittweisen Ausbau erforderlich ist.

Suntex beabsichtigt, sich an der Finanzierung und Weiterentwicklung von "Royal Links" zu beteiligen, während das Projekt in die Entwicklungsphase übergeht.

Die geplante Beteiligung des Unternehmens geht über reine Baudienstleistungen hinaus. Suntex geht davon aus, eine Beteiligung an dem Projekt zu behalten, an den durch die Erschließung und den Verkauf von Grundstücken erzielten Erträgen teilzuhaben und während des gesamten Entwicklungsprozesses Chancen im Bau- und Infrastrukturbereich zu erschließen.

Das Modell ist so konzipiert, dass Suntex in mehreren Phasen desselben Projekts profitieren kann - Eigentümerschaft, Entwicklung, Bau und Verwertung.

Meridian erweitert das kanadische Portfolio

Meridian ist das zweite große Entwicklungsprojekt in Alberta, das im Rahmen dieser Partnerschaft geplant ist, und entspricht einem Projektumsatz von 325 Mio. $.

Zusammen bilden "Royal Links" und "Meridian" ein erstes kanadisches Entwicklungsportefeuille mit einem Projektumsatz von 575 Mio. $.

Weitere Informationen zu Meridian werden bekannt gegeben, sobald das Projekt entsprechende Meilensteine in der Entwicklung und Offenlegung erreicht hat.

Aufbau von Betriebskapazitäten in Kanada

Suntex arbeitet daran, die für die Umsetzung seiner kanadischen Projektpipeline erforderlichen operativen Kapazitäten aufzubauen.

Das Unternehmen verhandelt derzeit über die Übernahme eines etablierten, in Kanada ansässigen Immobilienentwicklungsunternehmens. Nach Abschluss der Übernahme würde Suntex über eine erfahrene kanadische Betriebsplattform verfügen, die die Planung, Entwicklung, Verwaltung und Umsetzung aller kanadischen Projekte des Unternehmens unterstützt.

Die Strategie zielt darauf ab, operative Kapazitäten direkt in den Märkten zu etablieren, in denen Suntex Entwicklungsprojekte plant.

In Kanada würde die geplante Übernahme die kanadischen Aktivitäten unterstützen. In den Vereinigten Staaten beabsichtigt Suntex, seine bestehenden Geschäftsbereiche und Kompetenzen in den Bereichen Entwicklung, Bauwesen, Elektrotechnik, Infrastruktur und Grundstücksverwaltung zu nutzen.

Zusammen sollen diese Kompetenzen Suntex in die Lage versetzen, auf beiden Seiten der Grenze an verschiedenen Entwicklungsphasen mitzuwirken.

Ausweitung der Entwicklungstätigkeit in den USA

Suntex verfolgt zudem Entwicklungsmöglichkeiten in Oklahoma, Missouri und Texas.

Die bestehenden US-Geschäftsbereiche des Unternehmens bieten die Infrastruktur, um über den Projektbesitz und die Entwicklungsökonomie hinaus tätig zu werden, einschließlich Bau- und Infrastrukturarbeiten, die im Zuge des Projektfortschritts anfallen.

Jede Gelegenheit wird anhand ihrer Wirtschaftlichkeit, ihrer Eigentümerstruktur, ihres Kapitalbedarfs und ihrer strategischen Eignung innerhalb der übergeordneten Suntex-Plattform bewertet.

Suntex beabsichtigt, projektspezifische Informationen bekannt zu geben, sobald sich einzelne Projekte weiterentwickeln.

Ein vertikal integriertes Entwicklungsmodell

Die übergeordnete Strategie stellt eine Weiterentwicklung der Art und Weise dar, wie Suntex Wert schaffen will.

Anstatt in erster Linie als Drittunternehmer zu agieren, baut Suntex ein Modell auf, das Immobilienbesitz mit Entwicklungs- und Betriebskompetenzen verbindet.

Dort, wo Suntex eine Beteiligung hält, beabsichtigt das Unternehmen, durch die Erschließung der zugrunde liegenden Grundstücke Wert zu schaffen, sich an Bau- und Infrastrukturmaßnahmen zu beteiligen und schließlich durch den Verkauf oder die Verwertung von Grundstücken und anderen Immobilienvermögen Erträge zu erzielen.

Die Strategie ist klar: besitzen, entwickeln, bauen und verwerten.

Diese Struktur ist darauf ausgelegt, aus ein und demselben Projekt mehrere Quellen wirtschaftlicher Beteiligung zu erschließen und gleichzeitig im Laufe der Zeit ein größeres Portfolio an Sachwerten und Entwicklungsbeteiligungen aufzubauen.

Strategische Veräußerung schärft den Fokus von Suntex

Im Zuge der Erweiterung der Entwicklungsplattform richtet Suntex das Unternehmen neu auf den langfristigen Kern seines Geschäfts aus: Immobilienentwicklung, Bauwesen, Infrastruktur und Grundstücksbesitz.

Suntex arbeitet derzeit daran, den Verkauf seiner Getränkesparte im Wert von 5 Mio. $ abzuschließen. Die geplante Veräußerung soll die Betriebsstruktur des Unternehmens vereinfachen, den strategischen Fokus schärfen und Kapital freisetzen, das durch bereits von Suntex aufgebaute Geschäftsbereiche und Vermögenswerte geschaffen wurde.

Nach Abschluss der Transaktion beabsichtigt Suntex, den Erlös in seine expandierende Immobilienentwicklungsplattform und damit verbundene Chancen umzuschichten und so zusätzliches internes Kapital zur Unterstützung der nächsten Wachstumsphase des Unternehmens bereitzustellen.

Suntex beabsichtigt außerdem, 1 Mio. $ des Transaktionserlöses für ein Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens zu verwenden, das vorbehaltlich der endgültigen Genehmigung sowie der geltenden Wertpapiergesetze und -vorschriften im Oktober 2026 beginnen soll.

Das Management betrachtet die Transaktion als mehr als nur den Verkauf eines Geschäftsbereichs. Sie stellt eine Gelegenheit dar, den von Suntex bereits geschaffenen Wert zu monetarisieren und dieses Kapital für den Kern der zukünftigen Strategie des Unternehmens neu einzusetzen.

Die geplante Veräußerung richtet Suntex stärker auf die Geschäftsbereiche und Vermögenswerte aus, die den Kern seiner Entwicklungsplattform bilden, und ermöglicht es dem Unternehmen gleichzeitig, das innerhalb seines bestehenden Portfolios geschaffene Kapital für zukünftiges Wachstum und seine Stammaktien umzuschichten.

Die Strategie der Kapitalallokation ist klar: Wert schaffen, selektiv verwerten und Kapital dort einsetzen, wo das Management davon ausgeht, dass es langfristig größeren Wert für die Aktionäre schaffen kann.

Kapitalstrategie

Suntex beabsichtigt, intern generiertes und umgeschichtetes Kapital mit Projektfinanzierungen, Entwicklungsfinanzierungen, Joint Ventures und anderen, für die einzelnen Entwicklungen geeigneten Kapitalstrukturen auf Asset-Ebene zu kombinieren.

Ziel ist es, das Kapital an die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Projekte anzupassen und gleichzeitig auf Ebene der Muttergesellschaft Disziplin zu wahren sowie eine unnötige Abhängigkeit von Aktienemissionen des börsennotierten Unternehmens in den frühen Wachstumsphasen des Unternehmens zu begrenzen.

Wesentliche Finanzierungsstrukturen und wirtschaftliche Beteiligungen werden im Zuge des Fortschritts der einzelnen Projekte offengelegt.

Kommentar der Geschäftsführung

"Die Unterzeichnung dieser Absichtserklärung markiert die nächste Phase einer Beziehung, die wir den Aktionären erstmals im Juli vorgestellt haben", sagte Javier Leal, Chief Executive Officer von Suntex Enterprises.

"Wir gehen nun von der Bewertung von Chancen zur Umsetzung von Projekten über. Royal Links bietet uns einen klaren Ausgangspunkt, Meridian verleiht dem Portfolio zusätzliche Größe, und die Chancen in den Vereinigten Staaten ebnen den Weg für eine weitere Expansion."

"Unsere Strategie besteht darin, auf mehr als einer wirtschaftlichen Ebene beteiligt zu sein. Dort, wo Suntex als Eigentümer auftritt, beabsichtigen wir, Wert aus dem zugrunde liegenden Vermögenswert, der Erschließung des Grundstücks, den Bau- und Infrastrukturmaßnahmen sowie letztlich der Verwertung der fertiggestellten Grundstücke und Vermögenswerte zu schöpfen."

Leal fuhr fort:

"Wir bauen die operative Infrastruktur rund um diese Strategie auf. Wir verfügen bereits über Unternehmen, die in der Lage sind, verschiedene Entwicklungsphasen in den Vereinigten Staaten abzudecken, und wir verhandeln derzeit über die Übernahme eines kanadischen Bauträgers, um diese Kompetenzen auch in Kanada zu etablieren."

"Der geplante Verkauf unseres Getränkegeschäfts ist Teil derselben Strategie. Wir haben in diesen Geschäftsbereichen Wert geschaffen und haben nun die Möglichkeit, diesen Wert in Kapital für die nächste Phase von Suntex umzuwandeln, während wir gleichzeitig 1 Mio. $ für unser geplantes Aktienrückkaufprogramm bereitstellen."

"Unsere Ausrichtung ist klar. Wir konzentrieren Suntex auf die Bereiche Immobilien, Bauwesen, Infrastruktur und Grundstücke; wir integrieren das Eigentum in unser Geschäftsmodell und setzen unser Kapital sowie unsere operativen Gesellschaften für diese Strategie ein. Die Chance ist bedeutend. Jetzt müssen wir sie umsetzen."

Aufbau langfristiger Skalierbarkeit

Suntex baut seine nächste Phase auf operativem Cashflow, disziplinierter Kapitalallokation und dem Besitz materieller Vermögenswerte auf.

Royal Links bildet die Grundlage für die anfängliche Entwicklung. Meridian sorgt für Skaleneffekte. Die US-Pipeline ermöglicht die geografische Expansion. Die geplante Übernahme in Kanada soll die operativen Kapazitäten erweitern, während die geplante Veräußerung des Getränkegeschäfts zusätzliches Kapital für die Umsetzung der Strategie bereitstellen würde.

Zusammen sollen diese Initiativen Suntex als einen stärker fokussierten nordamerikanischen Immobilienentwicklungs- und Bau-Konzern neu positionieren, der in der Lage ist, über den gesamten wirtschaftlichen Lebenszyklus der von ihm entwickelten Objekte hinweg aktiv zu sein.

Der Fokus des Unternehmens liegt nun darauf, seine identifizierte Pipeline in aktive Entwicklungsprojekte, Betriebserlöse und Sachanlagen umzuwandeln, die langfristig zum Erfolg von Suntex beitragen können.

Suntex wird voraussichtlich weitere Informationen veröffentlichen, sobald die Projekte wesentliche Meilensteine in den Bereichen Finanzierung, Planung, Engineering, Genehmigungen und Bau erreichen.

Über Suntex Enterprises, Inc., den Konzern

Suntex Enterprises, Inc. (OTCID:SNTX) ist eine operative Holdinggesellschaft mit den Schwerpunkten Immobilienentwicklung, Bauwesen, Infrastruktur und Grundstücke.

Über seine operativen Geschäftsbereiche und Entwicklungspartnerschaften strebt Suntex eine Beteiligung an verschiedenen Phasen des Entwicklungszyklus an, darunter Eigentum, Entwicklung, Bau, Infrastruktur und Verwertung von Vermögenswerten.

Das langfristige Ziel des Unternehmens ist der Aufbau eines skalierbaren Konzerns, der durch operativen Cashflow, Sachanlagen und eine disziplinierte Kapitalallokation gestützt wird.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den Entwicklungsprojekten des Konzerns Suntex Enterprises, Inc., zu erwarteten Projektumsätzen, Akquisitionen, Beteiligungen, Finanzierungen, Bautätigkeiten, dem geplanten Verkauf des Getränkegeschäfts, dem geplanten Aktienrückkaufprogramm, der Geschäftsstrategie und dem zukünftigen Wachstum.

Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Schätzungen der Unternehmensleitung und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen.

Verweise auf Projektumsätze in Höhe von 250 Mio. $ für Royal Links, 325 Mio. $ für Meridian, 575 Mio. $ für die kombinierten kanadischen Projekte sowie die umfassendere nordamerikanische Entwicklungspipeline im Wert von über 1 Mrd. $ spiegeln die aktuellen Schätzungen der Unternehmensleitung wider, die auf geplanten Entwicklungsplänen basieren, und stellen keine vertraglich vereinbarten, verbuchten oder garantierten Umsätze dar.

Die Entwicklungsprojekte, die geplante Akquisition in Kanada, der Verkauf der Getränkesparte im Wert von 5 Mio. $, die beabsichtigte Verwendung der Erlöse sowie das Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 1 Mio. $, dessen Beginn für Oktober 2026 vorgesehen ist, unterliegen weiterhin den jeweiligen endgültigen Vereinbarungen, der Finanzierung, den Genehmigungen, der Unternehmensautorisierung, den Marktbedingungen und anderen üblichen Anforderungen.

Suntex übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Ansprechpartner für Investoren und Medien

Suntex Enterprises, Inc.

OTCID:SNTX

Website: www.SuntexEnterprises.com

E-Mail: Corp@SuntexEnterprises.com

X: @SuntexCorp

CEO auf X: @Javilealoficial

QUELLE: Suntex Enterprises, Inc.

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