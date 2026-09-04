Die Infineon Technologies AG wird ihre Siliziumkarbid-Leistungshalbleiter (SIC) künftig an Fox ESS liefern. Mit dem Einsatz der "CoolSiC MOSFETs 1200 V G2" im "Q-DPAK-PACK" könne Fox ESS die Schaltverluste um 70 Prozent reduzieren, erklärten die Unternehmen am Freitag. Der Photovoltaik-Heimspeicher "PQ3-Ultra" von Fox ESS erreiche damit im netzgekoppelten Betrieb einen maximalen Photovoltaik-Wechselrichterwirkungsgrad von bis zu 98,78 Prozent. Der maximale Wirkungsgrad beim Laden und Entladen der Batterie liegt bei bis zu 98,47 Prozent, wie es weiter hieß. "Mit unseren SiC-MOSFETs im Q-DPAK-PACK ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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