Die Infineon-Aktie ist zuletzt ziemlich genau an eine wichtige Unterstützung zurückgekommen und hat dort Käufer gefunden. Seitdem dreht der Kurs wieder nach oben und steht aktuell bei rund 56,80 €. Nach dem deutlichen Rücksetzer im August sieht die Bewegung damit erstmal wieder deutlich besser aus. Unterstützung wurde sauber angelaufen Im Chart war der Bereich um 54 bis 55 € zuletzt besonders wichtig. Dort hatte die Aktie schon zuvor immer wieder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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