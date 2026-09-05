Nicht nur Bayer verdient am Weltmarkt mit, ohne überall selbst präsent zu sein: Ein australischer Psychedelika-Anbieter setzt auf dasselbe Grundprinzip

Anzeige / Werbung

Während sich ein Kliniknetzwerk aus Australien auf den Export von Therapie-Know-how statt auf eigene Auslandskliniken vorbereitet, zeigt der Blick auf die große Pharmabranche, wie verbreitet Lizenzmodelle für internationale Marktdurchdringung längst sind

Das Wichtigste in Kürze

Emyria Limited (WKN: A3EEM1 | ISIN: AU0000073645) will nach eigenen Angaben keinen eigenen Klinikbetrieb im Ausland aufbauen, sondern Behandlungsprotokolle und Trainingsprogramme an internationale Partner lizenzieren

Über eine laufende Studie mit dem Nasdaq-gelisteten Unternehmen Science Group testet Emyria bereits Psilocybin bei Anpassungsstörungen nach einer terminalen Krebsdiagnose

Langfristig strebt das Management, wie im Video-Interview erläutert, an, weitere Indikationen wie Suchterkrankungen, Essstörungen und Angststörungen zu erschließen

erläutert, an, weitere Indikationen wie Suchterkrankungen, Essstörungen und Angststörungen zu erschließen Dass sich Wissen und Marktzugang über Landesgrenzen hinweg getrennt vermarkten lassen, zeigt auch der DAX-Konzern Bayer (WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017), der mit seinem Krebsmedikament Nubeqa von einer internationalen Lizenzpartnerschaft profitiert

Das grundsätzliche Prinzip - Entwicklung und Vermarktung arbeitsteilig über Partner statt vollständig in Eigenregie zu organisieren - findet sich damit sowohl bei etablierten Pharmakonzernen als auch bei kleineren, spezialisierten Anbietern

Emyrias Exportstrategie: Protokolle statt eigener Auslandskliniken

Emyria Limited (WKN: A3EEM1 | ISIN: AU0000073645) plant nach eigenen Angaben keinen eigenen Klinikbetrieb außerhalb Australiens. Im Gespräch stellt das Management klar, dass ein solcher Schritt aus mehreren Gründen, darunter Länderrisiken und unterschiedliche regulatorische Rahmenbedingungen, nicht das bevorzugte Szenario sei. Stattdessen soll das über gut drei Jahre klinischen Betriebs erarbeitete Wissen selbst zum exportierbaren Gut werden: Behandlungsprotokolle, Schulungsprogramme für Therapeuten und Psychiater sowie die klinische Erfahrung im sicheren Umgang mit psychedelisch-assistierter Therapie.

Ein zentrales Element dieses Trainingsangebots ist nach Unternehmensangaben die praktische Komponente: Angehende Therapeuten werden gemeinsam mit einem erfahrenen Kollegen im Behandlungsraum eingesetzt, während ein Patient die Therapie durchläuft. Diese Art der praktischen Ausbildung unterscheide sich von rein theoretischen Schulungsangeboten, die es andernorts bereits gebe, so das Management.

Neue Indikationen über klinische Studien

Ein weiterer Baustein der Strategie ist die Ausweitung auf zusätzliche Krankheitsbilder über klinische Studien mit externen Wirkstoffentwicklern. Emyria ist bereits an einer Studie mit dem Nasdaq-gelisteten Unternehmen Science Group beteiligt, die den Einsatz von Psilocybin bei Anpassungsstörungen nach einer terminalen Krebsdiagnose untersucht. Nach Angaben des Managements gebe es Gespräche mit weiteren internationalen Unternehmen über eine Nutzung der bestehenden Infrastruktur, sowohl für klinische Studien als auch für eine anschließende kommerzielle Anwendung. Als mögliche künftige Indikationen nennt das Unternehmen unter anderem Sucht- und Alkoholerkrankungen, Essstörungen, Rauchentwöhnung sowie generalisierte Angst- und Stimmungsstörungen.

Lizenzmodelle sind in der Pharmabranche keine Seltenheit

Dass sich Entwicklungs- und Vermarktungskompetenz über Ländergrenzen hinweg auf mehrere Partner verteilen lassen, ist in der etablierten Pharmaindustrie ein bekanntes Prinzip. Ein Beispiel dafür liefert der DAX-Konzern Bayer (WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017): Das Krebsmedikament Nubeqa wurde gemeinsam mit einem internationalen Partnerunternehmen entwickelt, das im Gegenzug für die von Bayer geführte globale Vermarktung an Lizenz- und Meilensteinzahlungen beteiligt wird. Nubeqa ist inzwischen in mehr als 85 Ländern zugelassen und könnte im laufenden Geschäftsjahr zum umsatzstärksten Medikament im Bayer-Portfolio aufsteigen.

Das Beispiel zeigt vor allem eines: Arbeitsteilige Modelle, bei denen eine Partei Wissen oder Rechte einbringt und eine andere den globalen Marktzugang organisiert, sind in der Pharmabranche fest etabliert - wenn auch typischerweise auf Ebene einzelner Wirkstoffe und nicht, wie bei Emyria angestrebt, auf Ebene ganzer Behandlungssysteme.

Einordnung

Emyrias Plan, klinisches Know-how statt eigener Klinikinfrastruktur zu exportieren, folgt einer Logik, die in der Pharmabranche in anderer Form - etwa bei Bayers Nubeqa-Partnerschaft - bereits Bestand hat: Wissen und Marktzugang lassen sich arbeitsteilig über Partner statt vollständig in Eigenregie vermarkten. Ob sich dieses Prinzip auch für ein vergleichsweise junges Behandlungssystem wie das von Emyria in ähnlichem Umfang durchsetzen lässt, bleibt an konkret abgeschlossenen internationalen Kooperationsvereinbarungen zu überprüfen.

Quellen:

https://kalkine.com.au/news/healthcare/emyria-asxemd-takes-its-psychedelic-playbook-global-as-clinic-rollout-and-drug-partnerships-accelerate

https://www.deraktionaer.de/artikel/pharma-biotech/bayer-naechste-zulassung-fuer-diesen-blockbuster-20394721.html

https://www.bayer.com/media/bayer-treibt-zukuenftiges-wachstum-mit-leistungsstaerkstem-pharma-portfolio-aller-zeiten-und-vielversprechender-entwicklungspipeline-voran/

Emyria: Interview mit Greg Hutchinson (Executive Chairman) S2E1

Lassen Sie sich in den Verteiler für Emyria oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Emyria" oder "Nebenwerte".

Emyria Ltd / ISIN: AU0000073645

https://emyria.com

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Emyria existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Emyria. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Emyria können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Emyria einsehen: https://emyria.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Emyria vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Nicht nur Bayer verdient am Weltmarkt mit, ohne überall selbst präsent zu sein: Ein australischer Psychedelika-Anbieter setzt auf dasselbe Grundprinzip appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: DE000BAY0017,AU0000073645