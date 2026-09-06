Unterföhring (ots) -6. September 2026. 13 Spiele, sieben Führungswechsel, ein Matchball, zwei Siegerinnen: Valentina und Cheyenne Pahde bezwingen am Samstagabend im Schwesternduell bei "Schlag den Star" Lilli und Luna Schweiger. In einem Duell auf Augenhöhe mit zahlreichen Führungswechseln beweisen die Zwillinge im entscheidenden Spiel 13 Nervenstärke und gewinnen nach mehr als fünf Stunden um 1:25 Uhr das Spiel, die Show und 100.000 Euro. Mit einer guten Overnight-Quote von 10,2 Prozent Marktanteil in der ProSieben-Senderzielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauer ist ProSieben der stärkste private Sender in der Prime Time."Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange geht, aber ich habe die Zeit vergessen. Wir sind einfach unglaublich erleichtert und glücklich", freut sich Valentina Pahde gemeinsam mit ihrer Schwester nach dem Sieg. Der gemeinsame Triumph ist für die eineiigen Zwillinge etwas ganz Besonderes: "Ich bin super dankbar, dass wir zusammen in den Ring steigen durften, denn zu zweit sind wir einfach am besten."Ihre Gegnerinnen Lilli und Luna Schweiger nehmen ihre zweite gemeinsame "Schlag den Star"-Niederlage sportlich: "Wir hätten gerne für unseren Fanclub gewonnen, aber wir hatten Spaß", blicken die Schweiger-Schwestern auf den Abend zurück. Sie erklären: "Zwillinge zu schlagen ist schwierig, weil sie zusammen so intuitiv sind. Schließlich sind die schon zusammen im Bauch und sind zusammen auf die Welt gekommen. "Luna (29) & Lilli (28) Schweiger gegen Valentina und Cheyenne Pahde (beide 31) - das SpieleprotokollSpiel 1: Doppel-SlacklineEin Balanceakt: Die Teams müssen händchenhaltend über Parallel-Slacklines balancieren, ohne dabei den Boden zu berühren und am Ziel beide den Buzzer drücken. Die Pahde-Zwillinge sind besser im Gleichgewicht und holen den ersten Punkt. 1:0.Spiel 2: Pärchen von hintenFür den Hinterkopf: Am Pult sehen die Teams Pärchen von hinten. Buzzert ein Team, muss jede Schwester einen korrekten Namen nennen. Nur wenn die Namen beider Personen stimmen, gibt's Punkte. Die Schweiger-Schwestern erkennen mehr Promipärchen und gehen mit 2:1 in Führung.Spiel 3: HeimwerkenHör mal wer da hämmert! An vier Stationen müssen die Teams bohren, schrauben, sägen, schleifen und schließlich ein Lösungswort erkennen. Valentina und Cheyenne heimwerken geschickter und drehen das Spiel wieder auf 4:2.Spiel 4: Kart-BallEs geht nach draußen zum Kart-Ball. In diesem Spiel muss mit Karts ein Ball über die gegnerische Torlinie befördert werden. Durch ein Eigentor der Pahdes steht es am Ende der Spielzeit 1:0 für die Schweiger-Schwestern und Luna und Lilli gehen erneut mit 6:4 in Führung.Spiel 5: Zahlen spannenSpannen(d)! In Spiel 5 gilt es, auf dem Spielfeld mit Absperrbändern eine dreistellige Zahl darzustellen. Valentina und Cheyenne spannen und erkennen als Erste drei korrekte Zahlen und punkten so zum erneuten Führungswechsel: Es steht 9:6.Spiel 6: Verdien-QuizWissen trifft Geschicklichkeit: Ziel ist, möglichst viele Allgemeinwissensfragen zu beantworten. Wie viele Fragen gestellt werden, hängt davon ab, wie die Teampartnerin zuvor in einem Geschicklichkeitsspiel performt. Die Schweiger-Schwestern überzeugen mit dem Gesamtpaket und erspielen sich erneut die Führung. 12:9.Spiel 7: BrettmintonAuf die Kommunikation kommt's an: Die Teams spielen einen Ball mithilfe eines Bretts zu den Gegnerinnen. Diese nehmen ihn und dürfen ihn maximal dreimal aufprellen lassen, bevor sie ihn zurückspielen. Die Schweigers kommen immer besser ins Spiel und bauen ihre Führung nach zwei Gewinnsätzen auf 19:9 aus.Spiel 8: Wörter werfenSchreiben im Ein-Pfeil-System: Ziel ist, ein Wort mit sechs Buchstaben zu schreiben - mithilfe eines Pfeils, der auf eine Tastatur geworfen wird. Pahdes treffen ins Schwarze und verkürzen auf 19:17.Spiel 9: ZerschneidenEine Knetgummikugel muss in die Luft geworfen und im Flug mit einem Dönermesser zerschnitten werden. Gespielt wird, bis zum ersten Fehlversuch. Wer mehr korrekte Schnitte schafft, gewinnt den Durchgang. Die Pahdes beweisen mehr Treffsicherheit und erobern mit 26:19 die Führung zurück.Spiel 10: Blamieren oder kassierenDer Klassiker bei "Schlag den Star": Quizfragen, Buzzern, Antworten. Die Zwillinge kassieren und bauen ihre Führung auf 36:19 aus.Spiel 11: DurchreichenHöchste Konzentration für Spiel 11: Die Schwestern-Teams müssen einen Schaumstoffblock durch senkrecht stehende Stangen reichen, ohne dass eine Stange fällt. Lilli und Luna beweisen das ruhigere Händchen und verkürzen auf 36:30.Spiel 12: Duo-Speed-StackingDie Teams spielen gegeneinander. Jedes Schwesternduo stapelt abwechselnd verschieden farbige Becher zu einem Turm. Entscheidend ist, die richtige Reihenfolge einzuhalten. Nur dann ist der Durchgang gewonnen. Valentina und Cheyenne kombinieren schneller und packen zwölf Punkte auf ihr Konto. Es steht 48:30.Spiel 13: Schätz-DuellMatchball-Spiel für Team Pahde: Unabhängig voneinander beantworten die Spielerinnen eine Frage, deren Antwort immer eine Zahl ist. Das Team, das in Summe die geringere Abweichung zum korrekten Ergebnis hat, bekommt einen Punkt. Um 1:25 Uhr machen Valentina und Cheyenne Pahde den entscheidenden Punkt und gewinnen das Spiel und die Show mit 61:30.Bildmaterial aus der Show steht ab sofort auf Schlag den Star (ProSieben) (https://www.picdrop.com/joyn/shows/schlagdenstar) zur Verfügung.Basis: Marktstandard BewegtbildQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 06.09.2026 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Katrin DietzContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154email: katrin.dietz@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneProSiebenEin Unternehmen derSeven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6346245