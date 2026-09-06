Chinas größte Lithiummine steht still: Warum Surge Battery Metals und sein Nachbar in Nevada jetzt in den Fokus rücken

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China verändert erneut die Rechnung am Lithiummarkt. Die Jianxiawo-Mine des Batteriegiganten CATL (ISIN: CNE100003XXX), laut einem aktuellen Bericht der Australian Financial Review Chinas größte Lithiummine nach Kapazität, steht wieder still. Benchmark Mineral Intelligence hat daraufhin seine Produktionsprognose für die Mine im Jahr 2026 von 62.500 auf nur noch 32.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCE) reduziert. Eine Wiederaufnahme der Produktion hängt von einer Umweltprüfung ab, die sich bis ins vierte Quartal 2026 oder sogar bis 2027 ziehen könnte.

Der Zeitpunkt ist bemerkenswert. Die Auslieferungen von Energiespeichersystemen liegen dem Bericht zufolge in diesem Jahr 94 Prozent höher, nachdem sie sich bereits 2025 nahezu verdoppelt hatten. Damit trifft eine dynamisch wachsende Nachfragequelle auf neue Unsicherheit beim Angebot.

Aus einem kleinen Überschuss könnte wieder ein Defizit werden

Die Entwicklung in China zeigt, wie empfindlich der Lithiummarkt auf Veränderungen bei einzelnen großen Produzenten reagieren kann. Bereits frühere Unterbrechungen bei Jianxiawo hatten deutliche Marktreaktionen ausgelöst. Hinzu kommt Zimbabwe: Das Land setzte in diesem Jahr den Export von Lithiumkonzentrat aus, um die heimische Verarbeitung zu fördern und illegale Ausfuhren einzudämmen.

Morgan Stanley hatte bislang erwartet, dass der Lithiummarkt von einem Defizit in diesem Jahr in einen kleinen Überschuss 2027 wechseln könnte. Doch diese Rechnung ist nicht in Stein gemeißelt. Sollte Jianxiawo nicht wieder anlaufen und Zimbabwe keine zusätzlichen Exportquoten freigeben, könnte der erwartete Überschuss laut Morgan Stanley stattdessen wieder zu einem kleinen Defizit werden.

Für Anleger verschiebt sich damit die entscheidende Frage. Nicht nur die Höhe der künftigen Lithium-Nachfrage zählt, sondern auch, wo zusätzliche Versorgung entstehen kann - insbesondere außerhalb der etablierten asiatischen Lieferketten.

Nevada North zeigt, wie weit ein US-Projekt kommen kann

Damit rückt Nevada in den Fokus. Hier entwickelt Surge Battery Metals (ISIN: CA86882X1096) das Nevada North Lithium Project.

Die aktualisierte Ressourcenschätzung weist eine pit-constrained Measured-&-Indicated-Ressource von rund 10,51 Millionen Tonnen LCE mit durchschnittlich 3.007 ppm Lithium aus. Die Schätzung wurde von unabhängigen Qualified Persons von RESPEC erstellt; diese prüften nach Angaben von Surge auch die zugrunde liegende Datenbank.

Auch die vorläufigen Wirtschaftlichkeitsdaten fallen auf. Die PEA errechnete bei einem angenommenen LCE-Preis von 24.000 US-Dollar je Tonne einen After-Tax-NPV8 von 9,17 Milliarden US-Dollar, eine interne Rendite von 22,8 Prozent und operative Kosten von 5.243 US-Dollar je Tonne LCE. Wichtig: Die PEA ist vorläufig und berücksichtigt auch Inferred Resources, die geologisch noch nicht als Mineralreserven eingestuft werden können.

Das Projekt hat zudem einen finanzstarken Partner. Evolution Mining (ISIN: AU000000EVN4) hält nach Abschluss seiner vereinbarten Finanzierung inzwischen 32,5 Prozent an Nevada North Lithium LLC, während Surge 67,5 Prozent hält. Das aktuelle Bohrprogramm soll unter anderem Daten für Grubenplanung, Hydrogeologie, Geotechnik und metallurgische Optimierung liefern. Surge hatte die PFS zuletzt für das vierte Quartal 2026 angekündigt.

Nevada North zeigt damit, wie weit ein einzelnes Lithiumprojekt in Nevada von der Exploration in Richtung technischer und wirtschaftlicher Bewertung voranschreiten kann.

Was liegt direkt neben Nevada North?

Für Anleger wird damit auch das Umfeld des Projekts interessanter. Sienna Resources (ISIN: CA82621E2050) kontrolliert nach eigenen Angaben zwei deutlich frühere Lithiumprojekte in unmittelbarer Nachbarschaft zu Nevada North.

Das Elko Lithium Project umfasst rund 1.840 zusammenhängende Acres. Hinzu kommt das etwa 1.230 Acres große Cave Creek Lithium Project. Siennas Unternehmenspräsentation zeigt die Lage der Projekte im direkten Umfeld des deutlich weiter entwickelten Nevada-North-Projekts.

Der Vergleich hat jedoch klare Grenzen. Die Ressource von Nevada North gehört ausschließlich zum Surge-Projekt. Weder die dort gemessenen Lithiumgehalte noch die Ergebnisse der PEA lassen sich auf Siennas Claims übertragen. Auf den angrenzenden Sienna-Projekten wurde bislang keine vergleichbare Lithiumressource definiert.

Damit ist Sienna eine wesentlich frühere und entsprechend spekulativere Explorationsgeschichte.

Jetzt muss Sienna selbst den geologischen Nachweis liefern

Genau dieser Entwicklungsunterschied macht die beiden Unternehmen aus Anlegersicht interessant. Surge verfügt bereits über eine definierte Ressource, eine PEA und einen großen Joint-Venture-Partner. Bei Sienna steht dagegen die Frage im Vordergrund, was die eigenen Projekte tatsächlich enthalten.

Nach Angaben des Unternehmens ist Sienna für mehrere geplante Bohrprogramme finanziert und arbeitet an Programmen für seine Projekte in Nevada.

Die nächsten Explorationsschritte sind deshalb entscheidend. Die unmittelbare Nähe zu Nevada North kann Aufmerksamkeit schaffen, ist aber kein geologischer Erfolgsnachweis. Erst eigene Bohrungen, Analysen und gegebenenfalls weiterführende technische Untersuchungen können zeigen, ob Sienna eine relevante Lithiummineralisierung nachweisen kann.

Fazit

Die erneute Stilllegung der Jianxiawo-Mine macht sichtbar, wie schnell sich die Angebotsrechnung bei Lithium verändern kann. Benchmark hat seine Produktionsprognose für die CATL-Mine 2026 um 30.500 Tonnen LCE reduziert. Gleichzeitig steigen die Auslieferungen von Energiespeichersystemen laut AFR um 94 Prozent, und Morgan Stanley hält unter bestimmten Angebotsannahmen für 2027 wieder ein kleines Marktdefizit für möglich.

In diesem Umfeld könnten heimische US-Lithiumprojekte strategisch an Bedeutung gewinnen. Surge Battery Metals ist mit Nevada North bereits weit fortgeschritten und verfügt über eine große definierte Ressource sowie Evolution Mining als JV-Partner. Sienna Resources steht dagegen noch am Anfang und besitzt mit Elko und Cave Creek frühe Explorationsprojekte in unmittelbarer Nachbarschaft. Daraus ergibt sich weder eine kommerzielle Verbindung zu Surge noch eine Garantie für eine Entdeckung. Entscheidend ist nun, was Sienna auf seinem eigenen Boden nachweisen kann. Wenn Lithiumangebot erneut zum Engpass wird, dürfte genau dieser geologische Nachweis darüber entscheiden, welchen Wert die Lage neben Nevada North tatsächlich besitzt.

Quellen:

Surge Battery Metals

https://surgebatterymetals.com/investors/presentation

Sienna Resources

https://www.siennaresourcesinc.com/

AFR Lithium Traders on Edge

https://www.afr.com/markets/commodities/lithium-traders-on-edge-after-china-s-biggest-mine-closes-again-20260903-p60u1l

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