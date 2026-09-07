Hohe Gold- und Silberpreise verändern die Rechnung im Minensektor. Vorkommen, die vor wenigen Jahren kaum Beachtung fanden, können plötzlich wirtschaftlich interessant werden. Gleichzeitig nutzen Produzenten das starke Umfeld, um ihre Ressourcenbasis auszubauen und neue Projekte voranzutreiben. Besonders spannend wird es dort, wo Exploration zusätzliche Unzen liefert oder bereits abgebautes Material erneut wirtschaftlich verwertet werden könnte.
Enthaltene Werte: CA05466C1095,CA50732M1014,US21077F1003Den vollständigen Artikel lesen ...
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