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Montag, 07.09.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Alarmstufe Rot…: Wolfram und Wolfram-Aktien explodieren! Zündet jetzt die nächste Aktien-Story?!
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WKN: A14TNC | ISIN: AU000000ADH2 | Ticker-Symbol: 1FQ
Frankfurt
04.09.26 | 08:02
0,800 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
ADAIRS LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ADAIRS LIMITED 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,7750,87508:20
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ADAIRS
ADAIRS LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ADAIRS LIMITED0,8000,00 %
BW LPG LIMITED21,260-0,47 %
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL1,1200,00 %
REGINA MIRACLE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD0,2860,00 %
SUPER RETAIL GROUP LIMITED8,0500,00 %
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