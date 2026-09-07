Original-Research: NanoRepro AG - von NuWays AG



07.09.2026 / 09:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von NuWays AG zu NanoRepro AG Unternehmen: NanoRepro AG ISIN: DE0006577109 Anlass der Studie: Update Empfehlung: KAUFEN Kursziel: EUR 4,4 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Analyst: Sarah Hellemann

Neue Umsatzprognose stützt Wachstumskurs; Schätzungen angepasst



Im Vorfeld der heutigen Hauptversammlung veröffentlichte NanoRepro am Freitag eine Prognose für den Konzernumsatz auf kurze, mittlere und lange Sicht und verschaffte damit mehr Klarheit über den erwarteten Wachstumskurs seiner Multi-Brand-Gesundheitsplattform. Im Detail:



Die Prognose für das GJ26 bestätigt ein zweistelliges Wachstum. Das Management prognostizierte einen Umsatz von ca. € 18 Mio., was leicht unter unserer Prognose von € 19 Mio.(eNuW) liegt, aber dennoch ein solides zweistelliges Wachstum von ca. 12,5 % im Jahresvergleich bestätigt. Das Wachstum wird voraussichtlich weitgehend organisch sein, da der derzeitige anorganische Beitrag von ALPHABIOL im GJ26e mit ca. € 0,2 Mio. (eNuW) voraussichtlich moderat bleiben dürfte.



Die Prognose für das GJ28 übertrifft unsere Erwartungen leicht. Das Management erwartet für das GJ28e einen Umsatz von ca. € 28 Mio., was leicht über unserer Schätzung von € 27,1 Mio. (eNuW) liegt. Ausgehend von einem Umsatz von € 16 Mio. im GJ25 bedeutet dies eine starke durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von ca. 20,5 % (GJ25e-GJ28e), verglichen mit einer in den Schätzungen zugrunde gelegten CAGR von 19,2 %. Wichtig ist, dass die Prognose den starken mittelfristigen Wachstumskurs des aktuellen Produktportfolios trotz des für das GJ26 etwas schwächer als erwarteten Wachstums bestätigt.



Die Prognose für das GJ30 deutet auf zusätzliche M&A-Optionalitäten hin. Das langfristige Umsatzziel von € 40 Mio. übertrifft unsere aktuelle Schätzung von € 35,5 Mio. (eNuW) um € 4,5 Mio. Zwar hat das Management keine Aufschlüsselung nach organischem und anorganischem Wachstum veröffentlicht, doch gehen wir davon aus, dass der Großteil des angestrebten Zuwachses organisch erzielt wird. Angesichts der bisherigen Erfolgsbilanz von NanoRepro bei der Erweiterung seiner Plattform um neue Marken und der wiederholt vom Management betonten Akquisitionsambitionen gehen wir jedoch davon aus, dass darin Umsätze in Höhe von ca. € 2-3 Mio. (eNuW) aus künftigen Fusionen und Übernahmen enthalten sein werden.



Zu Berücksichtigen ist, dass NanoRepro auf ihrer Hauptversammlung die Zustimmung der Aktionäre zu einer Erhöhung des genehmigten Kapitals um weitere € 1,9 Mio. beantragt, wodurch sich das genehmigte Kapital auf insgesamt € 7,1 Mio. belaufen würde, was 50 % des derzeitigen Grundkapitals entspricht. Wichtig ist, dass die Ermächtigung ausdrücklich die Ausgabe von Aktien als Gegenleistung für Akquisitionen erlaubt, was zusätzliche Flexibilität bei der Verfolgung opportunistischer M&A-Aktivitäten bietet. Daher betrachten wir das € 40 Mio.-Ziel als eine Kombination aus einem stärkeren organischen Wachstumskurs und zusätzlicher M&A-Optionalität.



Anpassung unserer Prognose unter Berücksichtigung der stärkeren mittel- bis langfristigen Wachstumsaussichten. Unter Einbeziehung des leicht schwächeren kurzfristigen Wachstums, das sich aus der Prognose des Unternehmens für das GJ26 ergibt, sowie des stärkeren mittel- bis langfristigen Wachstumspfads passen wir unsere Umsatzprognosen entsprechend an. Wir senken unsere Umsatzschätzung für das GJ26e auf € 18,1 Mio. (eNuW; zuvor € 19 Mio.) während wir unsere Prognosen auf € 28 Mio. (eNuW; zuvor € 27,1 Mio.) für das GJ28e und auf € 37 Mio. (eNuW; zuvor € 35,5 Mio.) für das GJ30e erhöhen.



Die neue Prognose untermauert die positiven Erwartungen für das aktuelle Portfolio. Trotz eines leicht schwächeren Wachstums im GJ26 bietet die neue Prognose mehr Klarheit über den mittel- bis langfristigen Wachstumskurs von NanoRepro, wobei das Ziel von € 40 Mio. für das GJ30 ein starkes CAGR des Umsatzes von ca. 20 % ab dem GJ25 impliziert. Unsere revidierten Schätzungen bleiben etwas konservativer, da sie derzeit ausschließlich das organische Wachstum widerspiegeln und ein CAGR von ca. 18 % auf € 37 Mio. im GJ30e implizieren, während potenzielle zukünftige Akquisitionen zusätzliches Wertsteigerungspotenzial bieten. Insgesamt betrachten wir die neue Prognose als positiv für den Investment Case von NanoRepro. Wir bekräftigen KAUFEN mit einem unveränderten Kursziel von € 4,40 auf Basis des DCF.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: nanorepro-ag-2026-09-07-update-de-344fc

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.nuways-ag.com/research



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