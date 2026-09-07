Berlin (ots) -Media OutReach Newswire (https://www.media-outreach.com/) - Midea hat auf der IFA 2026 in Berlin seinen Einbaubackofen der SpaceMaster-Serie präsentiert. Im Fokus standen dabei ein graphenbasiertes Heizsystem, das auf eine besonders schnelle thermische Reaktion ausgelegt ist, sowie Gartemperaturen von bis zu 350 °C. Im Anschluss an die Produktpräsentation demonstrierte Midea den Backofen bei einer Live-Kochshow auf der Culinary Stage im praktischen Einsatz.Kernstück des SpaceMaster ist Mideas Graphene Turbo Hot Air-Technologie. Dabei kommen Graphen-Heizröhren zum Einsatz, die Wärme besonders schnell bereitstellen sollen. Nach Angaben von Midea erreicht das Heizsystem eine thermische Reaktionszeit von bis zu 0,2 Sekunden. Dieser Wert bezieht sich auf die Reaktionszeit des Heizsystems selbst und nicht auf die Zeit, die der Garraum benötigt, um eine Temperatur von 350 °C zu erreichen.Neben dem graphenbasierten Heizsystem unterstützt der SpaceMaster Gartemperaturen von bis zu 350 °C und erweitert damit den verfügbaren Temperaturbereich eines Einbaubackofens für den Hausgebrauch. Die höhere Maximaltemperatur ist für Zubereitungsarten ausgelegt, die für kurze Zeit eine besonders intensive Hitze benötigen. Gleichzeitig soll die schnelle Reaktion der Heizelemente eine direktere Wärmezufuhr und eine präzisere Temperatursteuerung ermöglichen.SpaceMaster im Praxiseinsatz auf der Midea Culinary StageIm Anschluss an die Präsentation zeigte Midea den SpaceMaster auf der Culinary Stage in einer Live-Küchenumgebung. Michelin-Sternekoch arbeitete dabei im Zusammenspiel mit dem innovativen Einbaubackofen und bereitete vor den anwesenden Medien verschiedene Gerichte zu. So konnten die Gäste den SpaceMaster über die technische Produktpräsentation hinaus unter realen Kochbedingungen im Einsatz erleben.Die SpaceMaster-Serie erhielt im Rahmen der IFA 2026 zudem mehrere Auszeichnungen und Anerkennungen aus der Branche und von Medien. Der Midea Built-in Steam Oven wurde mit dem "Excellent Steaming Technology Innovation Gold Award" ausgezeichnet, während der Midea Built-in Oven den "Excellent Heating Technology Innovation Gold Award" erhielt.Auch von Technologiemedien erhielt die Serie Anerkennung. Computer BILD zeichnete den Backofen als "Messe-Highlight 2026" aus, während NETZWELT die SpaceMaster-Serie mit seinem "Innovation Award IFA 2026" würdigte. Darüber hinaus erhielt Midea auch den "IFA 2026 Editor's Choice Award" von Inside Digital und Techlicious.Die Präsentation auf der IFA gibt einen ersten öffentlichen Ausblick auf die SpaceMaster-Serie vor ihrer geplanten Markteinführung. Midea plant derzeit, den weltweiten Rollout der Serie im Jahr 2027 zu starten.Mit dem SpaceMaster zeigt Midea auf der IFA 2026, wie sich graphenbasierte Heiztechnologie und höhere Gartemperaturen in einer neuen Generation von Einbaubacköfen einsetzen lassen.Über Midea & Midea MOAMidea ist ein globaler Technologiekonzern und belegt Platz 246 in den Fortune Global 500 (2025) sowie Platz 39 unter den weltweit wertvollsten Technologiemarken in den Brand Finance Top 100 2026. Seit zehn Jahren in Folge ist Midea die weltweite Nummer 1 im Bereich Mikrowellengeräte (Euromonitor, 2016-2025). Die Sparte Microwave & Oven Appliance (MOA) erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von 3,05 Milliarden US-Dollar.Midea sieben globale F&E-Zentren, hält mehr als 5.500 erteilte Patente und ist mit seinen Produkten in mehr als 160 Ländern und Regionen vertreten.Kontakt:jia3.liu@midea.comOriginal-Content von: Midea Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119901/6346536