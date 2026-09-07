Freiburg - Die Aevis-Beteiligung hat im ersten Halbjahr 2026 Umsatz und Ergebnis klar gesteigert. Für die kommenden Quartale stellt das Unternehmen weitere Verbesserungen durch laufende Restrukturierungen in Aussicht. Der Nettoumsatz der Healthcare-Sparte erhöhte sich um 2,1 Prozent auf 435,0 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Der ausgewiesene Gesamtumsatz legte gar um 12,4 Prozent auf 563,5 Millionen Franken zu. Dieser Anstieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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