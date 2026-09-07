Die Infineon-Aktie setzt sich zum Wochenauftakt mit einem Kursplus von rund +3% an die Spitze des DAX und stemmt sich damit gegen den schwächeren Gesamtmarkt. Nach dem jüngsten Abverkauf kommt dieser Konter zur richtigen Zeit, denn bei 54,26 € hat sich eine neue Unterstützung herausgebildet. Mit aktuell rund 58,60 € ist die erste Erholung gelungen. Für eine echte Trendwende müssen die Käufer allerdings noch den entscheidenden Schritt über 60,77 € ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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