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Die nächste große Verbesserung bei Lithium-Ionen-Batterien muss nicht zwingend aus einer völlig neuen Zellchemie kommen. Sie könnte bereits in der Fabrik beginnen. Forscher der Northwestern University haben einen Ansatz vorgestellt, bei dem eine hauchdünne Graphenbeschichtung die Herstellung sogenannter Trockenelektroden erleichtert. Im Labor erreichten die so gefertigten Kathoden nach Angaben der Forscher eine Flächenkapazität von 10 mAh/cm² - fast dreimal so viel wie bei typischen kommerziellen Zellen.

Für die Batterieindustrie könnte das weitreichende Folgen haben. Denn die heutige Elektrodenfertigung ist energie- und kapitalintensiv: Aktivmaterialien werden mit Bindern und leitfähigem Kohlenstoff in Lösungsmitteln zu einer Paste verarbeitet, auf Metallfolien aufgetragen und anschließend in großen Öfen getrocknet. Zusätzlich müssen die Lösungsmittel zurückgewonnen werden.

Trockenelektroden versprechen, diesen Produktionsschritt grundlegend zu vereinfachen.

Warum die Batterieindustrie trocken werden will

Beim Dry-Electrode-Verfahren entfällt das Lösungsmittel. Das kann nicht nur Energie sparen, sondern auch Trocknungsöfen und Teile der Lösungsmittel-Rückgewinnung überflüssig machen. Nach Angaben des Oak Ridge National Laboratory könnten sich daraus bei Batteriefabriken im Gigawattstunden-Maßstab Einsparungen von Hunderten Millionen US-Dollar ergeben.

Der zweite Vorteil liegt direkt in der Batterie: Trockenverfahren ermöglichen grundsätzlich dickere Elektroden mit mehr aktivem Material. Damit steigt das Potenzial für höhere Energiedichten.

Doch genau hier liegt bislang das Problem. Ohne Lösungsmittel ist es deutlich schwieriger, Binder, leitfähigen Kohlenstoff und Kathodenmaterial gleichmäßig miteinander zu verbinden. Defekte oder ungleichmäßige Schichten können die industrielle Fertigung erschweren.

Die Northwestern-Forscher setzen deshalb Graphen nicht primär als neues Aktivmaterial ein, sondern als extrem dünne funktionale Beschichtung der Metalloxidpartikel.

Was eine Atomlage Graphen verändern kann

Die Graphenschicht verändert nach Angaben des Teams die Oberflächenenergie der Kathodenpartikel und verbessert deren Wechselwirkung mit dem PTFE-Binder. Dadurch lassen sich Binder und leitfähiges Material gleichmäßiger verteilen. Im Labor kamen die Forscher mit lediglich 0,1 Gewichtsprozent Binder aus.

Gleichzeitig sank der Widerstand für den Ionentransport nach Angaben des Forschungsteams um die Hälfte. Das könnte perspektivisch schnelles Laden und hohe Leistungsabgabe unterstützen. Die Graphenschicht lässt Lithium-Ionen passieren und soll zugleich den Elektrolyten vor unerwünschten Reaktionen mit nickelhaltigem Kathodenmaterial schützen.

Damit wird ein interessanter Punkt sichtbar: Graphen könnte in Batterien wirtschaftlich relevant werden, ohne selbst den größten Materialanteil der Zelle auszumachen. Entscheidend wäre vielmehr, ob eine sehr kleine Menge des Materials einen teuren industriellen Prozess verbessert.

Tesla (ISIN: US88160R1014) arbeitet bereits mit PTFE-basierten Trockenelektroden in Teilen seiner Fertigung. Das Northwestern-Projekt steht jedoch nicht in einer kommerziellen Beziehung zu Tesla. Es zeigt vielmehr, warum die Optimierung solcher Verfahren für die gesamte Batterieindustrie interessant wird.

Wenn aus Graphenforschung ein industrieller Materialmarkt wird

Genau an diesem Übergang von Forschung zu industriell verfügbaren Materialien entscheidet sich auch die Investmentthese rund um Graphen. Das Material wird seit Jahren mit Batterien, Superkondensatoren, Verbundwerkstoffen und Beschichtungen in Verbindung gebracht. Die entscheidende Frage lautet inzwischen weniger, was Graphen theoretisch leisten kann - sondern wer reproduzierbare Materialien in industriellen Mengen liefern und konkrete Anwendungen kommerzialisieren kann.

Hier kommt First Graphene (ISIN: AU000000FGR3) ins Spiel. Das australische Unternehmen verfügt laut seiner Investorenpräsentation vom Juli 2026 über eine Produktionskapazität von bis zu 100 Tonnen Graphen pro Jahr und vermarktet seine PureGRAPH-Produktreihe für verschiedene industrielle Anwendungen. Das Unternehmen nennt mehr als 35 aktive kommerzielle Kunden und ein Vertriebsnetz in mehr als 20 Ländern.

Die Präsentation führt Energiespeicherung ausdrücklich als einen der adressierten Märkte auf. First Graphene bezeichnet seine leitfähigen PureGRAPH-Graphenplättchen zudem als potenzielle Elektrodenadditive für Batterien und Superkondensatoren.

Hinzu kommt die Übernahme von Ionic Industries. Laut First Graphene brachte diese zusätzliches geistiges Eigentum im Bereich Batterie- und Superkondensatormaterialien in die Gruppe ein.

Beschichtungen könnten zur Schlüsselkompetenz werden

Interessant ist dabei die Überschneidung mit einem zweiten Geschäftsfeld. First Graphene entwickelt Graphenformulierungen für Beschichtungen und Tinten. PureGRAPH wird dafür als Pulver, wasser- und lösungsmittelbasierte Paste sowie in kundenspezifischen Masterbatches angeboten. Das Unternehmen nennt unter anderem Leitfähigkeit, Barrierewirkung und Verschleißbeständigkeit als Eigenschaften dieser Anwendungen.

Das bedeutet ausdrücklich nicht, dass First Graphene an dem Northwestern-Verfahren beteiligt ist oder dessen Graphenbeschichtung liefert. Eine solche Verbindung ist aus den vorliegenden Quellen nicht ersichtlich.

Die Forschung liefert vielmehr eine thematische Bestätigung für eine breitere Entwicklung: Wenn Graphen zunehmend als funktionale Beschichtung oder Additiv eingesetzt wird, könnten industrielle Produktionskapazitäten, kontrollierbare Materialeigenschaften und anwendungsfertige Formulierungen wichtiger werden. Genau auf diese Kommerzialisierungsstufe positioniert sich First Graphene. Die Unternehmenspräsentation nennt neben Energieanwendungen bereits Zement, Verbundwerkstoffe, Polymere, Elastomere sowie Beschichtungen und Textilien.

Fazit

Die Northwestern-Forschung macht die Graphen-These für Anleger greifbarer. Statt auf eine völlig neue "Graphen-Batterie" zu warten, könnte das Material zunächst dort wirtschaftlichen Wert schaffen, wo kleine Mengen bestehende Produktionsprozesse verbessern. Bei Trockenelektroden wäre der Hebel besonders interessant: weniger Lösungsmittel und Energiebedarf, potenziell geringere Investitionskosten und gleichzeitig dickere Elektroden mit höherer Flächenkapazität.

First Graphene ist nicht an der Northwestern-Entwicklung beteiligt. Das Unternehmen könnte jedoch thematisch von einem wachsenden industriellen Interesse an Graphenadditiven und -beschichtungen profitieren. Mit einer angegebenen Produktionskapazität von bis zu 100 Tonnen jährlich, einem bestehenden Produktportfolio und zusätzlichem Batterie- und Superkondensator-IP besitzt First Graphene eine industrielle Plattform. Entscheidend bleibt nun, ob daraus größere kommerzielle Aufträge und nachhaltig steigende Umsätze entstehen. Genau das sollten Anleger beobachten: Nicht die nächste Graphen-Sensation im Labor wird den Markt entscheiden, sondern der Schritt vom Gramm zur industriellen Tonne.

Die Headline folgt bewusst dem in Evas Auswertung besonders erfolgreichen Muster aus starkem externen Trigger, konkreter Zahl und anschließender Small-Cap-Brücke. Ich kann als Nächstes drei alternative WO-Headlines mit unterschiedlichen Hooks - Tesla, "dreifache Kapazität" und "Hunderte Millionen Dollar" - entwickeln.

Quellen:

https://firstgraphene.net/applications/coatings-and-inks/

https://cen.acs.org/energy/energy-storage-/battery-electrodes-graphene-coating/104/web/2026/08

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ISIN: AU000000FGR3

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