Herzlich willkommen zu einem spannenden Blick auf Vonovia, Siemens Energy und Desert Gold. 3 Werte in 3 unterschiedlichen Welten, bzw. Branchen, die aber jede für sich interessant ist. Während am deutschen Immobilienmarkt bei Vonovia die Zinslast drückt, werden in der Energietechnik bei Siemens Energy Rekordaufträge gefeiert. Abseits dieser beiden Märkte bahnt sich in Afrika eine faszinierende Geschichte an, die für mutige Investoren sehr viel Spannung verspricht. Die Rede ist von Desert Gold, einem Player im westafrikanischen Goldsektor, der kurz vor einem entscheidenden Meilenstein steht. Hier sehen die Analysten von GBC ein Vervielfachungspotenzial, bezogen auf den aktuellen Kurs. In diesem Bericht beleuchten wir die jüngsten Entwicklungen dieser 3 Unternehmen. Lesen Sie weiter und erfahren Sie, warum bei welchem oder welchen dieser Werte ein rasanter Ausbruch unmittelbar bevorstehen könnte.
Enthaltene Werte: CA25039N4084,DE000A1ML7J1,DE000ENER6Y0Den vollständigen Artikel lesen ...
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