Die Vonovia-Aktie hat seit ihrem lokalen Hoch vom 1. Oktober 2024 rund -45% an Wert verloren und befindet sich damit weiterhin in einer ausgeprägten Schwächephase. Nach dem deutlichen Kursrückgang stellt sich jedoch zunehmend die Frage, ob die niedrigen Kurse bereits eine Einstiegschance bieten - oder ob Anleger bei Vonovia weiterhin mit neuen Tiefs rechnen müssen. Chartanalyse zur Vonovia-Aktie *]:pointer-events-auto scroll-mt-(--header-height)" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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