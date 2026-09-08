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Dienstag, 08.09.2026 - Börsentäglich über 12.000 News

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WKN: A14UTJ | ISIN: IE00BWY4ZF18 | Ticker-Symbol: C5H
Frankfurt
08.09.26 | 08:03
2,800 Euro
-2,78 % -0,080
Branche
Bau/Infrastruktur
Aktienmarkt
ISEQ-20
1-Jahres-Chart
CAIRN HOMES PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CAIRN HOMES PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,7852,85509:03
Dow Jones News
08.09.2026 08:33 Uhr
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Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 

Cairn Homes Plc (CRN) 
Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 
08-Sep-2026 / 07:00 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8 September 2026 
  
Cairn Homes plc (the "Company") 
Transaction in own shares 
  
The Company announces that on 7 September 2026 it purchased a total of 140,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each 
(the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody 
Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled. 
  
                  Euronext London Stock 
                  Dublin  Exchange 
Number of ordinary shares     100,000  40,000 
purchased 
Highest price paid (per ordinary  EUR2.8700  GBP2.4600 
share) 
Lowest price paid (per ordinary  EUR2.7950  GBP2.4000 
share) 
Volume weighted average price paid EUR2.8247  GBP2.4312 
(per ordinary share)

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 02 September 2026.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 628,513,016 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury. In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts: Cairn Homes plc +353 1 696 4600 Tara Grimley, Company Secretary

Appendix Transaction Details 

Issuer Name    Cairn Homes plc 
LEI        635400DPX6WP2KKDOA83 
ISIN       IE00BWY4ZF18 
Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC 
Intermediary Code GDBSIE21XXX 
Timezone     BST 
Currency     EUR & GBP

Euronext Dublin 

Number of Shares  Price per Share (EUR)   Trading venue  Time of transaction   Transaction Reference Number 
1,478        2.8700          XDUB       08:07:30        00030983482TRDU0 
1,464        2.8600          XDUB       08:19:56        00030983495TRDU0 
1,440        2.8550          XDUB       08:19:56        00030983496TRDU0 
1,324        2.8550          XDUB       08:37:56        00030983518TRDU0 
835         2.8550          XDUB       08:55:08        00030983584TRDU0 
500         2.8550          XDUB       08:55:08        00030983583TRDU0 
990         2.8550          XDUB       09:02:38        00030983613TRDU0 
75         2.8550          XDUB       09:02:38        00030983612TRDU0 
179         2.8550          XDUB       09:02:38        00030983614TRDU0 
1,310        2.8500          XDUB       09:11:25        00030983619TRDU0 
1,415        2.8550          XDUB       09:17:29        00030983625TRDU0 
914         2.8500          XDUB       09:25:47        00030983644TRDU0 
578         2.8500          XDUB       09:25:47        00030983643TRDU0 
1,477        2.8450          XDUB       09:39:48        00030983662TRDU0 
1,340        2.8500          XDUB       10:01:32        00030983732TRDU0 
1,288        2.8500          XDUB       10:09:42        00030983759TRDU0 
148         2.8500          XDUB       10:22:27        00030983778TRDU0 
256         2.8500          XDUB       10:22:27        00030983777TRDU0 
969         2.8500          XDUB       10:22:37        00030983779TRDU0 
325         2.8450          XDUB       10:27:17        00030983785TRDU0 
919         2.8450          XDUB       10:27:17        00030983784TRDU0 
1,246        2.8450          XDUB       10:47:58        00030983815TRDU0 
2,508        2.8500          XDUB       11:18:19        00030983945TRDU0 
2,690        2.8500          XDUB       11:18:19        00030983944TRDU0 
1,355        2.8400          XDUB       11:18:30        00030983948TRDU0 
2,634        2.8300          XDUB       12:11:38        00030984052TRDU0 
1,272        2.8300          XDUB       12:21:57        00030984067TRDU0 
1,246        2.8250          XDUB       12:25:36        00030984073TRDU0 
1,251        2.8200          XDUB       12:25:36        00030984076TRDU0 
1,246        2.8200          XDUB       12:25:36        00030984075TRDU0 
1,350        2.8300          XDUB       12:57:55        00030984138TRDU0 
184         2.8250          XDUB       13:04:17        00030984158TRDU0 
307         2.8250          XDUB       13:04:17        00030984159TRDU0 
526         2.8300          XDUB       13:38:06        00030984276TRDU0 
857         2.8300          XDUB       13:38:06        00030984275TRDU0 
2,000        2.8300          XDUB       13:38:06        00030984274TRDU0 
857         2.8300          XDUB       13:38:06        00030984273TRDU0 
4,240        2.8300          XDUB       13:38:06        00030984272TRDU0 
1,266        2.8200          XDUB       14:01:39        00030984326TRDU0 
3,780        2.8250          XDUB       14:28:40        00030984368TRDU0 
2,806        2.8250          XDUB       14:28:40        00030984367TRDU0 
1,341        2.8250          XDUB       14:31:33        00030984377TRDU0 
1,334        2.8150          XDUB       14:35:09        00030984384TRDU0 
353         2.8100          XDUB       14:36:21        00030984391TRDU0 
730         2.8100          XDUB       14:40:34        00030984401TRDU0 
2,956        2.8200          XDUB       14:56:04        00030984428TRDU0 
495         2.8200          XDUB       14:59:20        00030984431TRDU0 
1,003        2.8200          XDUB       14:59:20        00030984430TRDU0 
1,261        2.8200          XDUB       15:04:24        00030984460TRDU0 
630         2.8200          XDUB       15:08:18        00030984469TRDU0 
58         2.8200          XDUB       15:08:18        00030984468TRDU0 
43         2.8200          XDUB       15:08:18        00030984467TRDU0 
190         2.8200          XDUB       15:08:18        00030984466TRDU0 
302         2.8200          XDUB       15:08:18        00030984465TRDU0 
95         2.8200          XDUB       15:08:18        00030984464TRDU0 
974         2.8150          XDUB       15:11:18        00030984500TRDU0 
974         2.8150          XDUB       15:11:43        00030984501TRDU0 
243         2.8150          XDUB       15:12:26        00030984503TRDU0 
974         2.8150          XDUB       15:12:26        00030984502TRDU0 
1,367        2.8200          XDUB       15:23:24        00030984570TRDU0 
1,329        2.8200          XDUB       15:28:01        00030984616TRDU0 
1,455        2.8150          XDUB       15:30:53        00030984781TRDU0 
1,253        2.8150          XDUB       15:30:53        00030984780TRDU0 
714         2.8150          XDUB       15:30:53        00030984779TRDU0 
243         2.8100          XDUB       15:42:37        00030984846TRDU0 
765         2.8100          XDUB       15:43:13        00030984847TRDU0 
465         2.8100          XDUB       15:43:49        00030984849TRDU0 
825         2.8100          XDUB       15:43:49        00030984848TRDU0 
471         2.8100          XDUB       15:44:21        00030984851TRDU0 
830         2.8100          XDUB       15:44:21        00030984850TRDU0 
1,268        2.8100          XDUB       15:46:47        00030984852TRDU0 
1,280        2.8100          XDUB       15:54:56        00030984876TRDU0 
1,296        2.8100          XDUB       15:54:56        00030984875TRDU0 
41         2.8000          XDUB       16:00:19        00030984896TRDU0 
1,275        2.8000          XDUB       16:01:00        00030984903TRDU0 
1,344        2.8050          XDUB       16:12:52        00030984944TRDU0 
1,278        2.8000          XDUB       16:19:53        00030984968TRDU0

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 08, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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