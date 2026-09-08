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Dienstag, 08.09.2026 - Börsentäglich über 12.000 News

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WKN: A14UTJ | ISIN: IE00BWY4ZF18 | Ticker-Symbol: C5H
Frankfurt
08.09.26 | 08:03
2,800 Euro
-2,78 % -0,080
Branche
Bau/Infrastruktur
Aktienmarkt
ISEQ-20
1-Jahres-Chart
CAIRN HOMES PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CAIRN HOMES PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,7452,83010:26
Dow Jones News
08.09.2026 08:33 Uhr
223 Leser
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(1)

Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 

Cairn Homes Plc (CRN) 
Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 
08-Sep-2026 / 07:00 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8 September 2026 
  
Cairn Homes plc (the "Company") 
Transaction in own shares 
  
The Company announces that on 7 September 2026 it purchased a total of 140,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each 
(the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody 
Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled. 
  
                  Euronext London Stock 
                  Dublin  Exchange 
Number of ordinary shares     100,000  40,000 
purchased 
Highest price paid (per ordinary  EUR2.8700  GBP2.4600 
share) 
Lowest price paid (per ordinary  EUR2.7950  GBP2.4000 
share) 
Volume weighted average price paid EUR2.8247  GBP2.4312 
(per ordinary share)

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 02 September 2026.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 628,513,016 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury. In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts: Cairn Homes plc +353 1 696 4600 Tara Grimley, Company Secretary

Appendix Transaction Details 

Issuer Name    Cairn Homes plc 
LEI        635400DPX6WP2KKDOA83 
ISIN       IE00BWY4ZF18 
Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC 
Intermediary Code GDBSIE21XXX 
Timezone     BST 
Currency     EUR & GBP

Euronext Dublin 

Number of Shares  Price per Share (EUR)   Trading venue  Time of transaction   Transaction Reference Number 
1,478        2.8700          XDUB       08:07:30        00030983482TRDU0 
1,464        2.8600          XDUB       08:19:56        00030983495TRDU0 
1,440        2.8550          XDUB       08:19:56        00030983496TRDU0 
1,324        2.8550          XDUB       08:37:56        00030983518TRDU0 
835         2.8550          XDUB       08:55:08        00030983584TRDU0 
500         2.8550          XDUB       08:55:08        00030983583TRDU0 
990         2.8550          XDUB       09:02:38        00030983613TRDU0 
75         2.8550          XDUB       09:02:38        00030983612TRDU0 
179         2.8550          XDUB       09:02:38        00030983614TRDU0 
1,310        2.8500          XDUB       09:11:25        00030983619TRDU0 
1,415        2.8550          XDUB       09:17:29        00030983625TRDU0 
914         2.8500          XDUB       09:25:47        00030983644TRDU0 
578         2.8500          XDUB       09:25:47        00030983643TRDU0 
1,477        2.8450          XDUB       09:39:48        00030983662TRDU0 
1,340        2.8500          XDUB       10:01:32        00030983732TRDU0 
1,288        2.8500          XDUB       10:09:42        00030983759TRDU0 
148         2.8500          XDUB       10:22:27        00030983778TRDU0 
256         2.8500          XDUB       10:22:27        00030983777TRDU0 
969         2.8500          XDUB       10:22:37        00030983779TRDU0 
325         2.8450          XDUB       10:27:17        00030983785TRDU0 
919         2.8450          XDUB       10:27:17        00030983784TRDU0 
1,246        2.8450          XDUB       10:47:58        00030983815TRDU0 
2,508        2.8500          XDUB       11:18:19        00030983945TRDU0 
2,690        2.8500          XDUB       11:18:19        00030983944TRDU0 
1,355        2.8400          XDUB       11:18:30        00030983948TRDU0 
2,634        2.8300          XDUB       12:11:38        00030984052TRDU0 
1,272        2.8300          XDUB       12:21:57        00030984067TRDU0 
1,246        2.8250          XDUB       12:25:36        00030984073TRDU0 
1,251        2.8200          XDUB       12:25:36        00030984076TRDU0 
1,246        2.8200          XDUB       12:25:36        00030984075TRDU0 
1,350        2.8300          XDUB       12:57:55        00030984138TRDU0 
184         2.8250          XDUB       13:04:17        00030984158TRDU0 
307         2.8250          XDUB       13:04:17        00030984159TRDU0 
526         2.8300          XDUB       13:38:06        00030984276TRDU0 
857         2.8300          XDUB       13:38:06        00030984275TRDU0 
2,000        2.8300          XDUB       13:38:06        00030984274TRDU0 
857         2.8300          XDUB       13:38:06        00030984273TRDU0 
4,240        2.8300          XDUB       13:38:06        00030984272TRDU0 
1,266        2.8200          XDUB       14:01:39        00030984326TRDU0 
3,780        2.8250          XDUB       14:28:40        00030984368TRDU0 
2,806        2.8250          XDUB       14:28:40        00030984367TRDU0 
1,341        2.8250          XDUB       14:31:33        00030984377TRDU0 
1,334        2.8150          XDUB       14:35:09        00030984384TRDU0 
353         2.8100          XDUB       14:36:21        00030984391TRDU0 
730         2.8100          XDUB       14:40:34        00030984401TRDU0 
2,956        2.8200          XDUB       14:56:04        00030984428TRDU0 
495         2.8200          XDUB       14:59:20        00030984431TRDU0 
1,003        2.8200          XDUB       14:59:20        00030984430TRDU0 
1,261        2.8200          XDUB       15:04:24        00030984460TRDU0 
630         2.8200          XDUB       15:08:18        00030984469TRDU0 
58         2.8200          XDUB       15:08:18        00030984468TRDU0 
43         2.8200          XDUB       15:08:18        00030984467TRDU0 
190         2.8200          XDUB       15:08:18        00030984466TRDU0 
302         2.8200          XDUB       15:08:18        00030984465TRDU0 
95         2.8200          XDUB       15:08:18        00030984464TRDU0 
974         2.8150          XDUB       15:11:18        00030984500TRDU0 
974         2.8150          XDUB       15:11:43        00030984501TRDU0 
243         2.8150          XDUB       15:12:26        00030984503TRDU0 
974         2.8150          XDUB       15:12:26        00030984502TRDU0 
1,367        2.8200          XDUB       15:23:24        00030984570TRDU0 
1,329        2.8200          XDUB       15:28:01        00030984616TRDU0 
1,455        2.8150          XDUB       15:30:53        00030984781TRDU0 
1,253        2.8150          XDUB       15:30:53        00030984780TRDU0 
714         2.8150          XDUB       15:30:53        00030984779TRDU0 
243         2.8100          XDUB       15:42:37        00030984846TRDU0 
765         2.8100          XDUB       15:43:13        00030984847TRDU0 
465         2.8100          XDUB       15:43:49        00030984849TRDU0 
825         2.8100          XDUB       15:43:49        00030984848TRDU0 
471         2.8100          XDUB       15:44:21        00030984851TRDU0 
830         2.8100          XDUB       15:44:21        00030984850TRDU0 
1,268        2.8100          XDUB       15:46:47        00030984852TRDU0 
1,280        2.8100          XDUB       15:54:56        00030984876TRDU0 
1,296        2.8100          XDUB       15:54:56        00030984875TRDU0 
41         2.8000          XDUB       16:00:19        00030984896TRDU0 
1,275        2.8000          XDUB       16:01:00        00030984903TRDU0 
1,344        2.8050          XDUB       16:12:52        00030984944TRDU0 
1,278        2.8000          XDUB       16:19:53        00030984968TRDU0
2,552        2.8000          XDUB       16:19:53        00030984967TRDU0 
1,264        2.8000          XDUB       16:19:53        00030984966TRDU0 
135         2.7950          XDUB       16:23:45        00030985008TRDU0 
12         2.7950          XDUB       16:24:45        00030985013TRDU0 
391         2.7950          XDUB       16:25:56        00030985023TRDU0 
961         2.7950          XDUB       16:25:56        00030985022TRDU0 
2,508        2.7950          XDUB       16:25:56        00030985021TRDU0 
886         2.7950          XDUB       16:25:56        00030985020TRDU0 
334         2.7950          XDUB       16:25:56        00030985019TRDU0 
4,488        2.7950          XDUB       16:25:56        00030985018TRDU0 
1,313        2.7950          XDUB       16:25:56        00030985017TRDU0 
856         2.7950          XDUB       16:25:56        00030985016TRDU0

London Stock Exchange 

Number of Shares  Price per Share (GBP)   Trading venue  Time of transaction   Transaction Reference Number 
587         2.4600          XLON       08:07:38        00030983483TRDU0 
69         2.4600          XLON       08:07:38        00030983484TRDU0 
629         2.4600          XLON       08:07:38        00030983485TRDU0 
1,180        2.4600          XLON       08:34:12        00030983513TRDU0 
1,049        2.4500          XLON       08:49:31        00030983558TRDU0 
897         2.4500          XLON       09:11:25        00030983621TRDU0 
157         2.4500          XLON       09:11:25        00030983620TRDU0 
1,039        2.4550          XLON       09:20:02        00030983635TRDU0 
1,039        2.4500          XLON       09:26:37        00030983645TRDU0 
219         2.4450          XLON       10:09:10        00030983746TRDU0 
148         2.4450          XLON       10:09:10        00030983747TRDU0 
1,061        2.4450          XLON       10:09:18        00030983749TRDU0 
141         2.4450          XLON       10:19:07        00030983764TRDU0 
860         2.4450          XLON       10:19:07        00030983763TRDU0 
190         2.4450          XLON       10:19:07        00030983765TRDU0 
1,109        2.4450          XLON       10:47:58        00030983816TRDU0 
360         2.4550          XLON       11:02:53        00030983849TRDU0 
1,225        2.4500          XLON       11:05:20        00030983858TRDU0 
1,236        2.4400          XLON       11:18:19        00030983947TRDU0 
1,092        2.4400          XLON       11:18:19        00030983946TRDU0 
735         2.4250          XLON       12:25:36        00030984071TRDU0 
1,081        2.4300          XLON       12:25:36        00030984070TRDU0 
1,058        2.4250          XLON       12:25:36        00030984074TRDU0 
342         2.4250          XLON       12:25:36        00030984072TRDU0 
929         2.4350          XLON       13:25:32        00030984264TRDU0 
1,097        2.4350          XLON       13:25:43        00030984265TRDU0 
1,017        2.4250          XLON       13:38:27        00030984280TRDU0 
1,093        2.4250          XLON       13:38:27        00030984279TRDU0 
1,139        2.4300          XLON       14:22:42        00030984349TRDU0 
1,005        2.4200          XLON       14:28:40        00030984366TRDU0 
1,006        2.4200          XLON       14:28:40        00030984365TRDU0 
1,006        2.4250          XLON       14:28:40        00030984364TRDU0 
143         2.4200          XLON       14:57:27        00030984429TRDU0 
143         2.4200          XLON       15:02:08        00030984450TRDU0 
141         2.4200          XLON       15:08:41        00030984470TRDU0 
144         2.4200          XLON       15:19:01        00030984527TRDU0 
250         2.4250          XLON       15:21:44        00030984552TRDU0 
3,222        2.4250          XLON       15:21:44        00030984554TRDU0 
855         2.4250          XLON       15:30:49        00030984776TRDU0 
57         2.4250          XLON       15:30:49        00030984775TRDU0 
274         2.4250          XLON       15:30:49        00030984774TRDU0 
439         2.4200          XLON       15:41:41        00030984834TRDU0 
600         2.4200          XLON       15:41:41        00030984833TRDU0 
540         2.4200          XLON       15:50:41        00030984864TRDU0 
204         2.4200          XLON       15:50:41        00030984863TRDU0 
3,167        2.4150          XLON       15:54:55        00030984874TRDU0 
1,223        2.4100          XLON       16:17:55        00030984964TRDU0 
1,121        2.4050          XLON       16:19:53        00030984970TRDU0 
1,080        2.4050          XLON       16:19:53        00030984969TRDU0 
602         2.4000          XLON       16:29:29        00030985029TRDU0

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Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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ISIN:     IE00BWY4ZF18 
Category Code: POS 
TIDM:     CRN 
LEI Code:   635400DPX6WP2KKDOA83 
Sequence No.: 442403 
EQS News ID:  2395246 
  
End of Announcement EQS News Service 
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(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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