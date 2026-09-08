DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares
Cairn Homes Plc (CRN) Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 08-Sep-2026 / 07:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 September 2026 Cairn Homes plc (the "Company") Transaction in own shares The Company announces that on 7 September 2026 it purchased a total of 140,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled. Euronext London Stock Dublin Exchange Number of ordinary shares 100,000 40,000 purchased Highest price paid (per ordinary EUR2.8700 GBP2.4600 share) Lowest price paid (per ordinary EUR2.7950 GBP2.4000 share) Volume weighted average price paid EUR2.8247 GBP2.4312 (per ordinary share)
The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 02 September 2026.
Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 628,513,016 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury. In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.
Contacts: Cairn Homes plc +353 1 696 4600 Tara Grimley, Company Secretary
Appendix Transaction Details
Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone BST Currency EUR & GBP
Euronext Dublin
Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 1,478 2.8700 XDUB 08:07:30 00030983482TRDU0 1,464 2.8600 XDUB 08:19:56 00030983495TRDU0 1,440 2.8550 XDUB 08:19:56 00030983496TRDU0 1,324 2.8550 XDUB 08:37:56 00030983518TRDU0 835 2.8550 XDUB 08:55:08 00030983584TRDU0 500 2.8550 XDUB 08:55:08 00030983583TRDU0 990 2.8550 XDUB 09:02:38 00030983613TRDU0 75 2.8550 XDUB 09:02:38 00030983612TRDU0 179 2.8550 XDUB 09:02:38 00030983614TRDU0 1,310 2.8500 XDUB 09:11:25 00030983619TRDU0 1,415 2.8550 XDUB 09:17:29 00030983625TRDU0 914 2.8500 XDUB 09:25:47 00030983644TRDU0 578 2.8500 XDUB 09:25:47 00030983643TRDU0 1,477 2.8450 XDUB 09:39:48 00030983662TRDU0 1,340 2.8500 XDUB 10:01:32 00030983732TRDU0 1,288 2.8500 XDUB 10:09:42 00030983759TRDU0 148 2.8500 XDUB 10:22:27 00030983778TRDU0 256 2.8500 XDUB 10:22:27 00030983777TRDU0 969 2.8500 XDUB 10:22:37 00030983779TRDU0 325 2.8450 XDUB 10:27:17 00030983785TRDU0 919 2.8450 XDUB 10:27:17 00030983784TRDU0 1,246 2.8450 XDUB 10:47:58 00030983815TRDU0 2,508 2.8500 XDUB 11:18:19 00030983945TRDU0 2,690 2.8500 XDUB 11:18:19 00030983944TRDU0 1,355 2.8400 XDUB 11:18:30 00030983948TRDU0 2,634 2.8300 XDUB 12:11:38 00030984052TRDU0 1,272 2.8300 XDUB 12:21:57 00030984067TRDU0 1,246 2.8250 XDUB 12:25:36 00030984073TRDU0 1,251 2.8200 XDUB 12:25:36 00030984076TRDU0 1,246 2.8200 XDUB 12:25:36 00030984075TRDU0 1,350 2.8300 XDUB 12:57:55 00030984138TRDU0 184 2.8250 XDUB 13:04:17 00030984158TRDU0 307 2.8250 XDUB 13:04:17 00030984159TRDU0 526 2.8300 XDUB 13:38:06 00030984276TRDU0 857 2.8300 XDUB 13:38:06 00030984275TRDU0 2,000 2.8300 XDUB 13:38:06 00030984274TRDU0 857 2.8300 XDUB 13:38:06 00030984273TRDU0 4,240 2.8300 XDUB 13:38:06 00030984272TRDU0 1,266 2.8200 XDUB 14:01:39 00030984326TRDU0 3,780 2.8250 XDUB 14:28:40 00030984368TRDU0 2,806 2.8250 XDUB 14:28:40 00030984367TRDU0 1,341 2.8250 XDUB 14:31:33 00030984377TRDU0 1,334 2.8150 XDUB 14:35:09 00030984384TRDU0 353 2.8100 XDUB 14:36:21 00030984391TRDU0 730 2.8100 XDUB 14:40:34 00030984401TRDU0 2,956 2.8200 XDUB 14:56:04 00030984428TRDU0 495 2.8200 XDUB 14:59:20 00030984431TRDU0 1,003 2.8200 XDUB 14:59:20 00030984430TRDU0 1,261 2.8200 XDUB 15:04:24 00030984460TRDU0 630 2.8200 XDUB 15:08:18 00030984469TRDU0 58 2.8200 XDUB 15:08:18 00030984468TRDU0 43 2.8200 XDUB 15:08:18 00030984467TRDU0 190 2.8200 XDUB 15:08:18 00030984466TRDU0 302 2.8200 XDUB 15:08:18 00030984465TRDU0 95 2.8200 XDUB 15:08:18 00030984464TRDU0 974 2.8150 XDUB 15:11:18 00030984500TRDU0 974 2.8150 XDUB 15:11:43 00030984501TRDU0 243 2.8150 XDUB 15:12:26 00030984503TRDU0 974 2.8150 XDUB 15:12:26 00030984502TRDU0 1,367 2.8200 XDUB 15:23:24 00030984570TRDU0 1,329 2.8200 XDUB 15:28:01 00030984616TRDU0 1,455 2.8150 XDUB 15:30:53 00030984781TRDU0 1,253 2.8150 XDUB 15:30:53 00030984780TRDU0 714 2.8150 XDUB 15:30:53 00030984779TRDU0 243 2.8100 XDUB 15:42:37 00030984846TRDU0 765 2.8100 XDUB 15:43:13 00030984847TRDU0 465 2.8100 XDUB 15:43:49 00030984849TRDU0 825 2.8100 XDUB 15:43:49 00030984848TRDU0 471 2.8100 XDUB 15:44:21 00030984851TRDU0 830 2.8100 XDUB 15:44:21 00030984850TRDU0 1,268 2.8100 XDUB 15:46:47 00030984852TRDU0 1,280 2.8100 XDUB 15:54:56 00030984876TRDU0 1,296 2.8100 XDUB 15:54:56 00030984875TRDU0 41 2.8000 XDUB 16:00:19 00030984896TRDU0 1,275 2.8000 XDUB 16:01:00 00030984903TRDU0 1,344 2.8050 XDUB 16:12:52 00030984944TRDU0 1,278 2.8000 XDUB 16:19:53 00030984968TRDU0 2,552 2.8000 XDUB 16:19:53 00030984967TRDU0 1,264 2.8000 XDUB 16:19:53 00030984966TRDU0 135 2.7950 XDUB 16:23:45 00030985008TRDU0 12 2.7950 XDUB 16:24:45 00030985013TRDU0 391 2.7950 XDUB 16:25:56 00030985023TRDU0 961 2.7950 XDUB 16:25:56 00030985022TRDU0 2,508 2.7950 XDUB 16:25:56 00030985021TRDU0 886 2.7950 XDUB 16:25:56 00030985020TRDU0 334 2.7950 XDUB 16:25:56 00030985019TRDU0 4,488 2.7950 XDUB 16:25:56 00030985018TRDU0 1,313 2.7950 XDUB 16:25:56 00030985017TRDU0 856 2.7950 XDUB 16:25:56 00030985016TRDU0
London Stock Exchange
Number of Shares Price per Share (GBP) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 587 2.4600 XLON 08:07:38 00030983483TRDU0 69 2.4600 XLON 08:07:38 00030983484TRDU0 629 2.4600 XLON 08:07:38 00030983485TRDU0 1,180 2.4600 XLON 08:34:12 00030983513TRDU0 1,049 2.4500 XLON 08:49:31 00030983558TRDU0 897 2.4500 XLON 09:11:25 00030983621TRDU0 157 2.4500 XLON 09:11:25 00030983620TRDU0 1,039 2.4550 XLON 09:20:02 00030983635TRDU0 1,039 2.4500 XLON 09:26:37 00030983645TRDU0 219 2.4450 XLON 10:09:10 00030983746TRDU0 148 2.4450 XLON 10:09:10 00030983747TRDU0 1,061 2.4450 XLON 10:09:18 00030983749TRDU0 141 2.4450 XLON 10:19:07 00030983764TRDU0 860 2.4450 XLON 10:19:07 00030983763TRDU0 190 2.4450 XLON 10:19:07 00030983765TRDU0 1,109 2.4450 XLON 10:47:58 00030983816TRDU0 360 2.4550 XLON 11:02:53 00030983849TRDU0 1,225 2.4500 XLON 11:05:20 00030983858TRDU0 1,236 2.4400 XLON 11:18:19 00030983947TRDU0 1,092 2.4400 XLON 11:18:19 00030983946TRDU0 735 2.4250 XLON 12:25:36 00030984071TRDU0 1,081 2.4300 XLON 12:25:36 00030984070TRDU0 1,058 2.4250 XLON 12:25:36 00030984074TRDU0 342 2.4250 XLON 12:25:36 00030984072TRDU0 929 2.4350 XLON 13:25:32 00030984264TRDU0 1,097 2.4350 XLON 13:25:43 00030984265TRDU0 1,017 2.4250 XLON 13:38:27 00030984280TRDU0 1,093 2.4250 XLON 13:38:27 00030984279TRDU0 1,139 2.4300 XLON 14:22:42 00030984349TRDU0 1,005 2.4200 XLON 14:28:40 00030984366TRDU0 1,006 2.4200 XLON 14:28:40 00030984365TRDU0 1,006 2.4250 XLON 14:28:40 00030984364TRDU0 143 2.4200 XLON 14:57:27 00030984429TRDU0 143 2.4200 XLON 15:02:08 00030984450TRDU0 141 2.4200 XLON 15:08:41 00030984470TRDU0 144 2.4200 XLON 15:19:01 00030984527TRDU0 250 2.4250 XLON 15:21:44 00030984552TRDU0 3,222 2.4250 XLON 15:21:44 00030984554TRDU0 855 2.4250 XLON 15:30:49 00030984776TRDU0 57 2.4250 XLON 15:30:49 00030984775TRDU0 274 2.4250 XLON 15:30:49 00030984774TRDU0 439 2.4200 XLON 15:41:41 00030984834TRDU0 600 2.4200 XLON 15:41:41 00030984833TRDU0 540 2.4200 XLON 15:50:41 00030984864TRDU0 204 2.4200 XLON 15:50:41 00030984863TRDU0 3,167 2.4150 XLON 15:54:55 00030984874TRDU0 1,223 2.4100 XLON 16:17:55 00030984964TRDU0 1,121 2.4050 XLON 16:19:53 00030984970TRDU0 1,080 2.4050 XLON 16:19:53 00030984969TRDU0 602 2.4000 XLON 16:29:29 00030985029TRDU0
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ISIN: IE00BWY4ZF18 Category Code: POS TIDM: CRN LEI Code: 635400DPX6WP2KKDOA83 Sequence No.: 442403 EQS News ID: 2395246 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
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