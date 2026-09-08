Köln (ots) -- RTL+ Sky D: Platz 2 nach Nutzungsvolumen bei 14-59, 14-49 und 14-29- TV: RTL legt in allen relevanten Zielgruppen deutlich zu- TV: RTL Deutschland im August mit Monatsmarktanteil von 29,5 Prozent (+ 3,9 PP)Im August erzielt RTL+ Sky D nach AGF-Ausweisung eine kumulierte Nettoreichweite von 13,14 Millionen Menschen nach Total Streaming und damit ein Plus von 7,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat (RTL+ Sky D im August 2025: 12,24 Mio.). Dies ist zugleich der beste Wert seit dem Zusammenschluss von RTL Deutschland mit Sky im Juni 2026.Mit allen TV- und Digitalangeboten (Streaming & Display) erreicht RTL Deutschland im August eine Nettoreichweite von 68,22 Mio. (Z3+). Das entspricht 85,9 Prozent aller Personen im Gesamtmarkt.*RTL+ Sky D kommt im August 2026 auf ein VOD-Gesamtnutzungsvolumen von 66,89 Millionen Stunden (+ 15,7 % ggü. August 2025). In den drei Zielgruppen 14-29, 14-49 und 14-59 ist RTL+ Sky D im AGF-Ranking zudem erneut die klare Nummer 2 aller Anbieter hinter Amazon Prime: Bei den 14-59-Jährigen mit einem Nutzungsvolumen von 55,12 Millionen Stunden (+ 13,7 % ggü. Vorjahr), bei 14-49 mit 46,19 Millionen Stunden (+ 8,1 % ggü. Vorjahr) und bei 14-29 mit 18,20 Millionen Stunden (+ 14,9 % ggü. Vorjahr).Im privaten VOD-Programmmarken-Ranking stellt die RTL-Gruppe mit "ntv Nachrichten", "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Ex on the Beach", "Die Verräter - Vertraue Niemandem!", "Are Your The One - Realitystars In Love" und "Das Sommerhaus der Stars" im August sechs der zehn erfolgreichsten Angebote.Zuwächse für RTL, VOX, VOX Up und das Senderportfolio von RTL DeutschlandRTL steigert seine Marktanteile im August in allen relevanten Zielgruppen. Bei den 14- bis 59-Jährigen erreicht der Sender 8,2 Prozent und legt damit um 0,5 Prozentpunkte gegenüber August 2025 zu. Beim Gesamtpublikum wächst RTL um 0,6 Prozentpunkte auf 7,5 Prozent Marktanteil. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen verzeichnet der Sender ein Plus von 0,3 Prozentpunkten und kommt auf 8,5 Prozent.VOX gewinnt im Vorjahresvergleich ebenfalls in allen relevanten Zielgruppen hinzu. Bei den 14- bis 59-Jährigen verbessert sich der Sender um 0,2 Prozentpunkte auf 5,9 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen steigt der Marktanteil um 0,3 Prozentpunkte auf 6,7 Prozent, beim Gesamtpublikum um 0,1 Prozentpunkte auf 4,4 Prozent.ntv bestätigt in einem nachrichtenintensiven Monat seine starken Vorjahreswerte in allen relevanten Zielgruppen (MA 3+: 1,3 %; MA 14-59: 1,5 %; MA 14-49: 1,8 %).Starke Zahlen verzeichnet auch VOX Up: Der Sender wächst beim Gesamtpublikum um 0,2 Prozentpunkte auf einen Marktanteil von 0,8 Prozent. Bei den 14- bis 59-Jährigen legt VOX Up um 0,3 Prozentpunkte auf 1,1 Prozent zu, bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls um 0,3 Prozentpunkte auf 0,9 Prozent. RTL Up bestätigt beim Gesamtpublikum seinen Vorjahreswert von 2,5 Prozent Marktanteil.Zusammen kommen die Sender von RTL Deutschland im August auf einen Monatsmarktanteil von 29,5 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen - eine Steigerung um 3,9 Prozentpunkte gegenüber August 2025. Beim Gesamtpublikum legt RTL Deutschland im Vorjahresvergleich um 2,5 Prozentpunkte auf 23,5 Prozent Marktanteil zu.Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.16; Streaming: 01.08. - 31.08.2026; Marktstandard: Bewegtbild; Streamingintervall = nutzungsbezogen. Programmmarke = nutzungsbezogen; endgültige Daten*Quelle: AGF Videoforschung, AGF Scope 1.16, X-Reach-Intervall; Anbieter: RTL & Sky Gruppe; Marktstandard Bewegtbild / August 2026Pressekontakt:Konstantin von StechowRTL Television GmbHEin Unternehmen von RTL DeutschlandTelefon: +49 221-45 67 42 39Konstantin.vonStechow@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/6347733