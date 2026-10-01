Unterföhring (ots) -Formel 1: Wer triumphiert beim Grand Prix von Bahrain?Für das 16. Rennen der Saison macht die Königsklasse des Motorsports in Malaysia Halt - jedoch handelt es sich um den Großen Preis von Bahrain. Nach neunjähriger Pause jagen die Piloten wieder auf dem Sepang International Circuit wichtigen Punkten im Kampf um den WM-Titel hinterher. Wer kann sich unter den tropischen, teils unberechenbaren Wetterbedingungen sowie beim Wechsel aus langsamen und schnellen Kurven behaupten? Beim vergangenen Rennen in Aserbaidschan sicherte sich Mercedes-Pilot George Russell den Titel, gefolgt von den beiden Red-Bull-Fahrern Max Verstappen und Isack Hadjar. Sky Sport überträgt das gesamte Rennwochenende von Freitag bis Sonntag live mit Sky Sport Experte Ralf Schumacher, Moderator Peter Hardenacke und Kommentator Sascha Roos.https://sport.sky.de/formel-1/artikel/formel-1-live-im-tv-stream-uebertragung-zeitplan-und-rennen-auf-sky-sport/12605138/34959Die MotoGP gastiert in JapanAm Wochenende steigt in Japan ebenfalls das 16. Saisonrennen der Zweirad-Königsklasse: Auf dem Twin Ring Motegi kämpfen die MotoGP-Piloten über 24 Runden um den Sieg beim Großen Preis von Japan. Nachdem sich Pedro Acosta zuletzt in Österreich seinen Premierensieg sicherte, rückte er in der Gesamtwertung gleich zwei Positionen auf Rang vier vor. Hinter ihm komplettierten die Routiniers Jorge Martin und Marco Bezzecchi das Podium. Wer kann sich in Japan WM-Punkte sichern? Sky Sport überträgt das gesamte Rennwochenende live.https://sport.sky.de/moto-gp/artikel/motogp-live-im-tv-stream-kalender-news-termine-uebertragung-auf-sky/13082021/38075Tennis: Hochkarätiges Teilnehmerfeld bei den China OpenIn Peking wird bereits aufgeschlagen: Als erster Höhepunkt nach den US Open trifft sich die Tenniselite bei den China Open auf dem Hartplatz. Während bei den Damen im WTA-1000-Turnier Elena Rybakina und Aryna Sabalenka zu den Favoritinnen zählen, gehen bei den Herren im ATP-500-Turnier u.a. Alexander Zverev, Novak Djokovic und Alex de Minaur an den Start. Sky Sport zeigt die WTA-1000 China Open live und bereits am Dienstag das Herren-Finale. Durch die Übertragungen führen Markus Götz, Jens Westen, Paul Häuser, Hannes Herrmann und Andreas Thies.https://sport.sky.de/tennis/artikel/tennis-live-im-tv-und-stream-uebertragung-auf-sky/13065908/34276Die NHL geht weiterNach dem Saisonstart nimmt die NHL mit unseren deutschen Stars richtig Fahrt auf. In der Nacht auf Freitag empfangen Leon Draisaitl und seine Edmonton Oilers die Vancouver Canucks, ehe Moritz Seider mit den Detroit Red Wings in der Nacht auf Samstag bei den New York Rangers im Madison Square Garden gastiert. In der darauffolgenden Nacht überträgt Sky Sport das deutsch-deutsche Duell zwischen den Seattle Kraken mit Nationaltorhüter Philipp Grubauer und Draisaitls Oilers. Am Sonntag führen ab 19:00 Uhr RTL & Sky Sport Experte Patrick Köppchen und Michael Leopold mit deutschem Kommentar durch die Partie zwischen den Winnipeg Jets und den Detroit Red Wings.https://sport.sky.de/nhl/artikel/nhl-live-im-tv-und-stream-uebertragung-und-spiele-auf-sky/12429233/37562Pressekontakt:Pressekontakt:Thomas KuhnertSports PRTel. +49 (0) 89 9958 6883Thomas.kuhnert@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6363062