Baku - George Russell hat den Großen Preis von Aserbaidschan auf dem Baku City Circuit gewonnen. Der Brite setzte sich am Samstag in einem spannenden Rennen knapp gegen Max Verstappen durch, der mit einem Rückstand von nur 0,196 Sekunden als Zweiter ins Ziel kam.



Isack Hadjar komplettierte das Podium mit einem Rückstand von 10,704 Sekunden auf den Sieger. Charles Leclerc verpasste das Podium knapp und wurde Vierter, gefolgt von Kimi Antonelli und Lewis Hamilton. Arvid Lindblad belegte den siebten Platz, während Esteban Ocon, Oliver Bearman und Carlos Sainz die Top Ten abrundeten. Nico Hülkenberg verpasste die Punkteränge als Elfter nur knapp.



Das Rennen begann mit einem starken Start von George Russell, der seine Pole-Position souverän verteidigte. Charles Leclerc verlor direkt zu Beginn Plätze an Oscar Piastri und Lando Norris. Während Russell sich an der Spitze absetzen konnte, entwickelte sich hinter ihm ein spannender Kampf um die Podestplätze. Max Verstappen arbeitete sich im Laufe des Rennens kontinuierlich nach vorne und setzte Russell in den letzten Runden stark unter Druck. Trotz eines kleinen Kontakts mit der Mauer behielt Russell die Nerven und sicherte sich den Sieg.



Ein Safety-Car-Einsatz in der Mitte des Rennens, ausgelöst durch einen Unfall von Alex Albon, sorgte für zusätzliche Spannung. Viele Fahrer nutzten die Gelegenheit für einen Boxenstopp, was die Reihenfolge im Feld durcheinanderbrachte. Kimi Antonelli, der von weit hinten starten musste, zeigte eine beeindruckende Aufholjagd und kämpfte sich bis auf den fünften Platz vor. Auch Nico Hülkenberg profitierte von den Zwischenfällen und kämpfte sich in die Nähe der Punkteränge.



Valtteri Bottas sorgte kurz vor Rennende für einen Schreckmoment, als er in Kurve 15 in die Barriere fuhr. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt, und das Rennen konnte ohne weitere Unterbrechungen fortgesetzt werden. Insgesamt bot der Grand Prix in Baku packende Überholmanöver und strategische Finessen, die den Zuschauern ein spannendes Rennen bescherten.





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